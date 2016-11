Entwickle fÃ¼r das ZenFone 3 einen Werbespot – und gewinne eines!

Du bist ein verkanntes Marketinggenie und hast immer die besten Ideen für eine Produktwerbung? Dann kannst du nun deine Fähigkeiten unter Beweis stellen und für ASUS einen Werbespor planen.

ASUS lädt für die Zeit bis 28. November nämlich zu einem außergewöhnlichen Wettbewerb ein: Unter dem Titel „Directed By You“ wurde eine Kampagne gestartet, bei der potenzielle Nutzer ihre Ideen für Werbespots zur neuen ZenFone 3 Serie einbringen sollen.

Gefragt sind amüsante und unterhaltsame Plot-Ideen, die als Basis für drei Videoproduktionen zum ZenFone 3 dienen.

Directed By You

Wer teilnehmen möchte, kann dies über die „Directed By You“ Facebook-Seite tun. Die Stories sind mit 200 Zeichen begrenzt und müssen einen Begriff enthalten, der ein aktuelles Thema der Woche aufgreift. In Woche 1 ist das Thema „Fotografie“ an der Reihe, in Woche 2 „Entertainment“ und in der dritten Woche „Gaming“. Darüber hinaus gibt es einen Begriff des Tages, der in die Story eingebaut werden muss.

Dann fügst du noch deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein, bestimmst das Genre (Horror, Sci-Fi, Komödie, Romanze oder Drama) und schickst die Story ab. Mit etwas Glück gewinnst du ein Zenfone 3.

Die Aktion läuft seit dem 8. November und ist auf drei Wochen bis zum 28. November angelegt.

Erster Spot aus New York

Die Kampagnen-Idee geht zurück auf den ersten „crowdsourced“ ZenFone 3 Videospot, der unter dem Titel „The Alien and the Dinosaur“ derzeit im Netz Furore macht.

Der Spot ist prall gefüllt mit bizarren Effekten und Ideen, die die außergewöhnliche Funktionalität und das elegante Design des Zenfone 3 in Szene setzen. Unter anderem wird im Video ein UFO fotografiert, das sich mit hoher Geschwindigkeit bewegt – ein Hinweis darauf, dass sich die ZenFone 3 PixelMaster Kamera schnell auf bewegliche Objekte einstellt und sie aufnimmt. In einem anderen Szenario rettet das ZenFone 3 eine Party, indem es mit seinen Hochleistungs-Lautsprechern das defekte Audiosystem ersetzt.

Hier das Video:

Ähnliche Beiträge

Quelle: ASUS