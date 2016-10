Facebook zieht vor Gericht, um in Deutschland Datenweitergabe von WhatsApp durchzusetzen Michael Derbort

Nachdem der Hamburger Datensch├╝tzer Johannes Caspar untersagt hat, Daten von WhatsApp an Facebook weiterzuleiten und dort zu nutzen, hielt sich die Begeisterung bei den Zuckerberg-J├╝ngern freilich sehr in Grenzen. Vielmehr wurde angek├╝ndigt, gegen dieses Verbot vorzugehen. Den Worten folgen nun Daten: Facebook zieht nun gegen dieses Verbot vor Gericht.

Bereits ein Mal erfolgreich gewesen

Bis zu einem Urteil wird sich Facebook zun├Ąchst einmal an diese Verwaltungsanordnung halten – noch sind unsere WhatsApp-Daten also halbwegs sicher. Gleichwohl wurde beim Hamburger Verwaltungsgericht ein Antrag auf Aussetzung der sofortigen Vollziehbarkeit gestellt. Zur Zeit steht eine Entscheidung noch aus. Was bleibt, ist das altbekannte Gerangel um die Zust├Ąndigkeiten.

Caspar war bereits ein Mal gescheitert, nachdem Facebook argumentiert hatte, dass das Hauptgesch├Ąft des Unternehmens in Europa in Irland abgewickelt wird. Damit w├Ąre deutsches Recht nicht anwendbar. Caspar sieht das nat├╝rlich ein wenig anders, denn Facebook betreibt in Hamburg eine Niederlassung, in der das deutschsprachige Werbegesch├Ąft realisiert wird. Damit w├Ąre nach seiner Auffassung sehr wohl das deutsche Recht anzuwenden. Wir d├╝rfen gespannt sein, zu welcher Einsch├Ątzung das Gericht kommt.

Quelle: msn