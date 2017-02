Huawei P10: neues Flaggschiff-Smartphone mit geheimnisvollen FÃ¤higkeiten

Huawei P10: neues Flaggschiff-Smartphone mit geheimnisvollen Fähigkeiten Hartmut Schumacher

Ein Videotrailer enthält mysteriöse Andeutungen über das neue Smartphone „Huawei P10“, das der Hersteller in 11 Tagen präsentieren wird.



Auf dem Mobile World Congress in Barcelona wird Huawei am 26. Februar sein neues Flaggschiff-Smartphone „Huawei P10“ vorstellen. So viel steht fest. Denn Huawei hat ein 20-sekündiges Video veröffentlicht, in dem das Unternehmen eben dies ankündigt.

Mit technischen Details und mit Produktfotos allerdings hält Huawei sich sehr zurück. Zu sehen sind in diesem Video lediglich der Slogan „Change the way the world sees you“ sowie ein Hashtag-Symbol und zwei Augen. Dies könnte auf eine Dualkamera hindeuten und/oder auf verbesserte Selfie-Fähigkeiten.

Gerüchteweise wird das Smartphone in zwei Ausführungen verfügbar sein: Sowohl das „Huawei P10“ als auch das „Huawei P10 Plus“ verfügen über einen 5,5-Zoll Bildschirm. Die Plus-Ausführung hat jedoch abgerundete Bildschirmkanten. Der Arbeitsspeicher des Smartphones ist je nach Ausführung 4 oder 6 GB groß, der Massenspeicher 32 oder 128 GB.

Quelle: Huawei