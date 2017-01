Nielsen: Das sind die Top 10 Apps des Jahres 2016

Wie jedes Jahr lässt uns auch Ende 2016 Nielsen wiederum wissen, welches die Top-Smartphone-Apps sind – also jene mit den meisten Anwendern.

And the winner is…

Na klar, wieder einmal Facebook. Die bekannte Social-Networking-App hatte mehr als 146 Millionen durchschnittliche User pro Monat und damit ein Wachstum von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

An zweiter Stelle platzierte sich der Facebook Messenger mit rund 129 Millionen durchschnittlichen Usern pro Monat, gefolgt von YouTube mit mehr als 113 Millionen Nutzern.

Wer wächst am schnellsten?

Nichts Neues also. Aber interessant ist der jährliche Zuwachs. Und hier liegt nicht Facebook an erster Stelle, sondern die Amazon App mit 43 Prozent Wachstum im Jahresvergleich. Auch Instagram wächst mit 36 Prozent verhältnismäßig stark. Natürlich sind dies nur Werte aus den Top Ten. Es mag also durchaus noch schneller wachsende Apps geben, aber eben nicht in der Top-Riege.

Quelle: Nielsen