Android 7.1: Google-Video zeigt die neuesten Funktionen

Viele Geräte im androiden Universum laufen noch mit veralteten Versionen des Betriebssystems, dennoch ist Google erpicht darauf, laufend neue Updates bereitzustellen. Android 7.1 wird demnächst auf die ersten Geräte verteilt. Aus diesem Grund hat Google nun ein Video veröffentlicht, dass die neuen Funktionen erklärt.

Was sich mit Android 7.1 ändern wird, haben wir in diesem Artikel ausführlich zusammengefasst. Unter anderem neu sind App-Shortcuts, ein verbessertes Keyboard oder deutlich ausgebaute VR-Features. Bislang laufen allerdings nur die beiden Pixel-Geräte mit der aktuellsten Version. Schon demnächst soll das Update aber auch auf andere Smartphones verteilt werden. Passend dazu hat Google nun ein Video veröffentlicht, in dem uns die Neuheiten kompakt präsentiert werden.

Wir informieren euch natürlich, wann die ersten Updates auf den Modellen eintreffen. Vor allem die Flaggschiffe der diversen Hersteller sollten demnächst auf den neuesten Stand gebracht werden.

