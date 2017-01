Elephone Play X: China-Hersteller kÃ¼ndigt GerÃ¤t mit Dual-Kamera an

Der chinesische Hersteller ElePhone versucht weiterhin, am hart umkämpften Markt an Anteilen zuzulegen. In letzter Zeit wurden dementsprechend einige neue Geräte vorgestellt, mit dem „Play X“ dürfte das nächste Modell aber bereits bald folgen.

Auch interessant: LG X300: Mittelklasse-Smartphone mit Android 7.0

Wie so oft gibt es im Vorfeld wenige Infos, der chinesische Hersteller neigt zu etwas kryptischen Ankündigungen. Was wir bereits in Erfahrung bringen konnten ist, dass das nächste Modell ElePhone Play X heißen wird und eine Dual-Kamera bietet. Genauer gesagt sind an der Rückseite zwei 12 MP-Knipsen verbaut, wobei sich eine um die Farbgestaltung kümmert und die zweite Linse für die Details vorgesehen ist.

Abgesehen davon gibt es noch recht wenige Informationen. In Sachen Design wird man sich an altbekannte Muster halten, wobei sich der Hersteller diesbezüglich in den letzten Monaten positiv entwickelt hat. Unter der Haube könnte der Helio X20 arbeiten, der Prozessor ist nämlich speziell für Dual-Knipsen ausgerichtet. 3-4 GB RAM und mindestens 32 GB Speicher sollten auch an Bord sein. Wie so oft gilt aber: Es handelt sich bislang lediglich um Gerüchte, die vorerst noch mit Vorsicht zu genießen sind.

Quelle: Elephone