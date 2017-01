FÃ¼r Menschen mit BlÃ¤hungen auf jeden Fall ein Blick wert!

Für Menschen mit Blähungen auf jeden Fall ein Blick wert! Samuel Grösch

Unvermutete Blähungen können in vielen Situationen unpassend sein. AIRE by FoodMarble möchte dieses unangenehme Phänomen für uns Konsumenten erklärbarer machen und misst als Tracker den Gasanteil in unserem Blut durch eine Atemanalyse.Einmal ins Gerät blasen reicht dabei nicht, der Tracker braucht verschiedene Messewerte für eine solide Aussage. Einmal vor dem Essen und anschließend regelmäßig nach dem Essen ist es nötig in den Tracker zu blasen, sodass dieser den Gasgehalt messen kann. Sobald Gase im Atem enthalten sind, die laut FoodMarble für Blähungen verantwortlich sein können, warnt das Gerät. Dadurch lassen sich Rückschlüsse ziehen, welche Nahrung für einen eher bekömmlich ist und welche nicht.

Das Mundstück kann dabei zu Reinigungszwecken abgenommen werden und auch die Verwendung für mehrere Personen ist möglich. Aktuell für vergünstigte $99 erhältlich, kommt das Produkt in verschiedenen Farben und soll im Herbst versendet werden.

Quelle: mashable