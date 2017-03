Googles neue $350-Jacke Samuel Grösch

Smartwatch, VR und Co. sind die Zukunft? Google denkt mit dem Projekt Jacquard definitiv einen Schritt weiter.Bereits zur Google I/O angekündigt, gibt es nun mehr Informationen zur Kooperation zwischen Levis und Google. Die Idee hinter dem Projekt ist, leitende Fäden in Textilien zu verarbeiten, die dann z.B. Gesten erkennen können.

Dabei können solche Fäden ganz normal in der bestehenden Industrie verarbeitete werden, was ein enormer Vorteil ist. Wie smarte Kleidung in Zukunft eine Rolle spielen wird, zeigt Google am besten im Video – die Jacke an sich gibt es ab sofort für $350 zu kaufen.

Quelle: firstpost