Diese Apps dÃ¼rfen auf eurem Android nicht fehlen â€“ Vom IM Ã¼ber Casino undÂ  alltagstaugliche Retter in der Not

Wir alle haben eine ganze Reihe an Apps auf unseren Smartphones installiert, denn ohne sie kommt man heute schließlich nicht mehr weit. Am wichtigsten sind hier in der Regel WhatsApp und soziale Medien, mit denen man sich zu jeder Zeit mit der ganzen Welt unterhalten kann. Doch auch Entertainment jeglicher Art gehört einfach auf das Android.

Vom Gelegenheitsspiel und Casino-Game zu Netflix und Kindle, da wird es mit dem Smartphone niemals langweilig. Doch was macht das Smartphone ganz besonders praktisch? Diverse Lebensretter-Apps, die einem auf verschiedenste Weisen in unterschiedlichen Situationen aus der Patsche helfen können! Damit auch euer Android perfekt ausgestattet ist, solltet ihr diese Apps am besten direkt installieren.

Kommunikation: Messenger und soziale Medien

Allem voran darf natürlich eins auf dem Android nicht fehlen: Die Chat-App, die dich mit all deinen Freunden verbindet. Wie man an der Liste der deutschlandweit meistheruntergeladenen Android-Apps hier sehen kann, sind sich diesbezüglich alle einig: WhatsApp gehört auf das Smartphone. Auch soziale Netzwerke sollte man immer dabeihaben, um unterwegs die neusten Updates und Posts der Freunde zu sehen und alle über den eigenen Status informiert halten zu können. Facebook, Instagram, Twitter und am besten noch Snapchat, dann hat man die wichtigsten Netzwerke immer dabei.

Entertainment: Lieblingsspiele und Casino-Games

Als Computer im Taschenformat dient unser Smartphone als optimale Unterhaltung in sämtlichen Situationen. Beim Warten auf den Bus, im Zug, in der Mittagspause – Spiele auf dem Smartphone vertreiben die Langeweile. Gelegenheitsspiele wie Candy Crush Saga oder Subway Surfers bieten sich hier an, doch auch Casino-Games sorgen für Spielspaß und Nervenkitzel für zwischendurch. Dabei bieten die Online-Casinos eine Vielzahl an Spielen, sowie Sicherheit beim Spielen, attraktive Boni und lukrative Angebote für Spieler. Besonders auf dem Smartphone lässt sich die immense Auswahl an Casinospielen hervorragend nutzen. Die Testsieger der besten Online-Casinos könnt ihr hier finden. Das verspricht Spielspaß für unterwegs!

Radio, Flimmerkiste und Lesestoff

Smartphones sind heutzutage echte Alleskönner. Im Prinzip hat man sämtliche Unterhaltungselektronik aus dem Wohnzimmer in ein kleines Gerät gepackt. Dank der Lese-App Kindle ist die eigene Bibliothek immer dabei, mit der beliebten Streaming-App Netflix holt ihr hier eure Lieblingsschauspieler direkt auf das Android und mit der Musik-App Spotify warten endlose Stunden an musikalischer Beschallung, ganz eurem Musikgeschmack entsprechend. So wird das Smartphone zum Radio, Kino und zur Bibliothek in einem – und alles handlich in der Hosentasche verstaut.

Werkzeugkasten: Die Alltagsretter

Neben einer Vielzahl an Apps zur Unterhaltung, Kommunikation und sozialen Interaktion, sollten auch diverse Werkzeuge auf eurem Smartphone nicht fehlen, die sich in verschiedenen Situationen als wahrliche Alltagsretter erweisen können. Angefangen mit dem AVL-Virenscanner, über die Taschenlampe zur Datally-App, dank der ihr euer Datenvolumen stets im Blick habt. Besonders praktisch ist die Volders-App, die euch ermöglicht, stets all eure Verträge unter Kontrolle zu haben, wie ihr hier nachlesen könnt. Nicht zuletzt hilft es, eine ganze Sammlung an praktischen Tools zu installieren, wie es die Tool-Box-App mit Kompass, Wasserwage, Lupe, Einheitenrechner, Metronom und mehr ermöglicht.

Mit all diesen Apps ist euer Android vollkommen ausgestattet, um sich als perfekter Alltagsbegleiter in der Hosentasche zu erweisen. Dank des immensen App-Katalogs, der heutzutage zur Verfügung steht, ist so für Spielvergnügen mit verschiedenen Spielen und Casino-Games, sowie Unterhaltung mit Radio, TV und Büchern gesorgt. Auch dank der verschiedenen Chat-Apps und den Apps der sozialen Netzwerke bleibt ihr unterwegs immer in Kontakt mit dem Rest der Welt. Nicht zuletzt kann sich das Android mit diversen Werkzeug-Apps auch als wahrlicher Lebensretter erweisen. Habt ihr all diese Apps installiert, kann quasi nichts mehr passieren.