Bluetooth-PROFI- Fensterputz-Roboter – Strahlender Fensterglanz ganz von allein Peter Mußler

Welche Hausarbeit ist für Sie die unangenehmste und kommt deshalb meistens zu kurz? In der Regel ist das Putzen der Fenster. Dieser Roboter saugt sich selbst am Glas fest und reinigt es mit seinem beiden auswaschbaren und rotierenden Mikrofaser-Pads – auch an Fenstern die nach außen hin aufklappen. Eine Sicherheitsleine schützt vor Abstürzen, die Steuerung erfolgt per App bzw. automatisch. Nur beim Fensterwechsel muss der Mensch helfen.

Preis: EUR 299,99 / Stromversorgung: per Kabel, Notstrom durch Akkus für 20 Minuten / Inkl: 12 Reinigungspads / bit.ly/fensterrobo