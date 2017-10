Das Archos Diamond Alpha im androidmag Test!

Archos trifft auf Nubia – und heraus kommt das Diamond Alpha. Es handelt sich bei diesem Gerät um das Topmodell der französischen Smartphone-Schmiede, was auf den ersten Blick auch ersichtlich ist. Schon der Unibody, also das aus einem Stück gefertigte Gehäuse aus Aluminium, verrät, dass wir es hier mit einem hochwertigen Gerät zu tun haben.

Die Spezifikationen bestätigen diese Annahme. Als „Motor“ hat sich Archos einen Prozessor neuerer Generation von Qualcomm geschnappt: Der Snapdragon 652 liefert wie erwartet ab. In unseren Leistungstest platzierte sich das Diamond Alpha im gehobenen Mittelfeld. 64 GB Speicher sind in dieser Preisklasse auch erwähnenswert, ebenso die guten Testergebnisse der Dual-Kamera. Ein wenig gewöhnungsbedürftig ist indes die eigens gestaltete Oberfläche.

