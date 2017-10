Das Huawei Mate 10 Pro im androidmag Test

Lange mussten Mate-Fans warten, nun ist das neue Phablet von Huawei endlich offiziell vorgestellt. Wir haben das Gerät gleich nach der Präsentation einem ausführlichen Test unterzogen.

Smart ist out. Zumindest, wenn es nach Huawei geht. Als erstes „intelligentes Smartphone“ bezeichnet der Hersteller das Mate 10 Pro. In München wurde die neue Modellserie Mitte Oktober offiziell vor einem weltweiten Publikum präsentiert. Neben der „Pro“-Variante gibt es übrigens auch noch das „normale“ Huawei Mate 10 und einen Lite-Ableger. In Österreich und Deutschland ist vorerst lediglich das Huawei Mate 10 Pro erhältlich – was durchaus erfreulich ist, handelt es sich dabei doch um die klar leistungsstärkste der drei Versionen.

Intelligenter Prozessor

Werfen wir zunächst einen Blick auf den technischen Unterbau. Huawei verbaut im Mate 10 Pro den auf der IFA vorgestellten Kirin 970, der auf acht Kerne zugreifen kann und über eine zusätzliche NPU verfügt. Was das ist? Der Chip, der das Smartphone intelligent macht. NPU steht für „Neural Processing Unit“, was sich etwa mit „Chip für neuronale Prozesse“ übersetzen lässt. Dazu kommen wir aber später noch ausführlicher. Die Leistungsdaten des Kirin 970 siedeln sich jedenfalls im Spitzenfeld an, für den ersten Platz reicht es aber nicht – den behält unseren Messwerten zufolge das Samsung Galaxy Note 8, wenngleich die Unterschiede marginal ausfallen. Power-Nutzer werden mit der Leistung des Mate 10 auf jeden Fall zufrieden sein, dank 6 GB RAM geht das Smartphone auch unter Volllast nie in die Knie.

Mehr Länge, weniger Breite

Ebenfalls stark: Die Ergebnisse des Grafik-Labortests. Auch in diesem Bereich muss sich das Mate 10 Pro nicht vor der Konkurrenz verstecken. Allerdings: Hinsichtlich der nackten Daten spielt das neue Huawei-Flaggschiff nicht ganz vorne mit. Während Samsung schon länger auf WQHD-Displays setzt und auch die neuesten Modelle von LG (V30) oder HTC (U11) deutlich über Full HD auflösen, hat sich Huawei beim Mate 10 Pro für eine Auflösung von 2.160 x 1.080 Pixel (Full HD+) entschieden. Das Seitenverhältnis des 6 Zoll-Displays: 18:9, also deutlich länger als breit. Bei der Präsentation wurde die Entscheidung damit argumentiert, dass die Akkuleistung im Vordergrund stehen soll und WQHD außer für VR-Inhalte nicht benötigt wird. Wer mehr Auflösung will, muss auf das reguläre Mate 10 zurückgreifen, das eben mit einem WQHD-Display ausgestattet ist.

Akkuwerte noch unklar

Das bringt uns zum Akku. Der ist auf dem Papier mit einer Nennkapazität von 4.000 mAh stark bemessen, viele Mitbewerber liegen deutlich unter diesem Wert. Zwei Tage sollen selbst Vielnutzer mit einer Ladung über die Runden kommen. Wir können diese Zahlen weder bestätigen noch dementieren, weil wir unser Testgerät schlichtweg zu spät bekommen haben und die Software noch nicht ganz final war. Wir liefern die Daten online nach, sobald wir die Akkuleistung seriös testen können. Sehr positiv auf jeden Fall: Huawei liefert den hauseigenen SuperCharge-

Ladestecker mit, kabelloses Laden ist indes nicht möglich. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten: Eine Schutzhülle. Die wird auch benötigt, die überarbeitete Rückseite aus Glas ist nämlich sehr anfällig für unschöne Flecken – da war die Alu-Rückseite des Mate 9 noch deutlich weniger sensibel und auch haptisch besser.

Kamera und KI

Bis hierhin ist das Mate 10 Pro ein tolles Smartphone, ohne Frage. Allerdings eines ohne ganz großen Wow-Effekt. Für den soll die eingangs erwähnte KI sorgen. Allein: Die künstliche Intelligenz hält sich meist vornehm im Hintergrund, ein solides Bild ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit wird erst ein längerer Test zeigen.

Was sich aber sagen lässt: In Sachen Fotografie zeigt die NPU ihre Stärken. Bis zu 2000 Motive soll die Kamera pro Minute erkennen können, visualisiert durch ein Symbol am unteren Displayrand. Wer beispielsweise Essen fotografiert, bekommt unten eine Gabel und ein Messer angezeigt – und die Kamera passt sich automatisch an das Motiv an. Darüber hinaus soll sich die KI die Verhaltensweisen des Nutzers merken und ihm unaufdringlich zur Seite stehen, beispielsweise indem sie sich um die Leistungsverwaltung kümmert.

Die Kameras: Rückseitig sitzt eine Dual-Knipse mit 20 MP (Monochrom) und 12 MP (RGB), inklusive Bildstabilisator und großer Blende. Die Fotos werden, auch dank Unterstützung der KI, ausgezeichnet.