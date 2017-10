Das Sharp Aquos S2 Hartmut Schumacher

Höchstwahrscheinlich ausschließlich in China auf den Markt kommt das Sharp-Smartphone „Aquos S2“. Dessen Besonderheit: der Bildschirm, der auf drei Seiten bis fast an den Gehäuserand reicht. Das geht so weit, dass die Öffnung für das Kameraobjektiv in den Bildschirm integriert wurde. Der Rest des Smartphones ist gute Mittelklasse, aufgewertet durch eine Dual-Kamera. Das Aquos S2 existiert in zwei Versionen, die sich voneinander durch ihre Speicherausstattung und ihren Prozessor (Snapdragon 630 beziehungsweise Snapdragon 660) unterscheiden.

Android: 7.1.1 | Display, Auflösung: 5,5“, 1.080 x 2.040 | CPU: 8 x 2,2 GHz | Speicher: 64 / 128 (+ 128) GB | RAM: 4 / 6 GB | Kamera: 12 MP, 8 MP, 8 MP | Akku: 3.020 mAh | Abmess. / Gewicht: 141,8 x 72,04 x 7,9 mm / 140 g | Extras: LTE, Dual-SIM, Fingerprint-Sensor