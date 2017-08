Der Outdoorlautsprecher von CRDC

Wer nicht allzu tief in die Tasche greifen will und sich trotzdem einen brauchbaren Lautsprecher zulegen will – hier!

Die Namensgebung dieses Vertreters ist ein wenig unklar. Auf Amazon, wo wir den Lautsprecher von CRDC entdeckt haben, sind fast alle Eigenschaften im Titel angeführt – ein klarer Name ergibt sich daraus allerdings nicht. Soll aber kein Problem sein, immerhin geht es um Klang, Preis und Verarbeitung. Letztere ist tadellos, der Speaker ist gegen Spritzwasser geschützt. Der Preis ist ohnehin sehr attraktiv, mit rund 24 Euro stellen wir hier das günstigste Modell vor. Der Sound ist brauchbar, kann aber nicht mit der Spitzenklasse mithalten.

Preis: EUR 23,99 / Konnektivität: Bluetooth, AUX / Laufzeit: ca. 8 Stunden / Ausgangsleistung: 5 Watt / Extras: Mikrofon / Wasserfest: ja / bit.ly/crdc_sm