7links 360Â°-AuÃŸencam

Dieses Gadget bringt weniger Spaß, sondern kümmert sich um die Sicherheit in Ihren vier Wänden. Die Kamera wird mit drei Schrauben an einer Außenmauer befestigt, das Metallgehäuse ist nämlich nach IP66 gegen äußere Einflüsse geschützt. Die Verbindung stellen Sie über ein LAN-Kabel her, die Einrichtung funktioniert über eine kostenlos erhältliche App für iOS und Android. Damit gab es im Test keine Probleme, einzig die Tatsache, dass Sie einen LAN-Anschluss benötigen, verkompliziert die Sache ein wenig. Die Kamera selbst funktioniert aber tadellos, überträgt Aufnahmen in Full HD an Ihr Smartphone und sieht dank Infrarot auch in der Nacht.

Preis: 69,99 Euro / App: Android, iOS / Features: IP66 Zertifizierung, Nachtsicht-Modus / bit.ly/sm_7links