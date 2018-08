Anker Nebula Capsule Florian Meingast

Dieser handliche Projektor ist kaum größer als eine Getränkedose und bringt 472 Gramm auf die Waage. Die Auflösung der an die Wände geworfenen Bilder und Videos beträgt 854 x 480 Pixel, die Projektionsfläche misst je nach Abstand 20 bis 100 Zoll. Apropos: Der Abstand zur Fläche auf die etwa Videos projiziert werden, sollte zwischen 58 Zentimetern und 3,08 Metern liegen. Mit einer Lichtstärke von lediglich 100 Lumen muss die Umgebung außerdem entsprechend dunkel sein um ein optimales Ergebnis erzielen zu können. Der Projektor läuft mit Android TV 7.1, ist unter anderem mit 1 GB RAM und einem 8 GB Festspeicher ausgestattet, kann als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden und wurde mit einem HDMI-Anschluss für Zuspielgeräte versehen. Damit nicht genug, kann das Bild- und Videomaterial auch mithilfe der kostenlosen App an die Kapsel gesendet werden. Die Energieversorgung übernimmt ein 5.200 mAh starker Akku. Dadurch kann die Nebula Capsule 30 Stunden lang Musik abspielen beziehungsweise bis zu vier Stunden lang Fotos und Videos an Wände projizieren.

Preis: EUR 499,- / Maße/Gewicht: 6,8 x 6,8 x 12 cm / 472 g / Helligkeit: 100 Lumen / Seitenverhältnis: 16:9 / Konnektivität: HDMI, Bluetooth / Projektionsfläche: 20-100 Zoll / Akkukapazität: 5.200 mAh

bit.ly/sm_capsule