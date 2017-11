Das Nokia 8 im androidmag Check!

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu, wird bei Nokia so schnell aber nicht vergessen werden. Es war das Jahr des Comebacks der finnischen Kultschmiede. Die Modelle 3, 5 und 6 sind schon länger erhältlich, mit dem Nokia 8 folgt zum Jahresausklang das Flaggschiff. Und tatsächlich lässt sich Nokia sich in Sachen Ausstattung nicht lumpen. 5,3 Zoll misst das Display, die Auflösung liegt bei starken 1.440 x 2.560 Pixeln. Unter der (ein wenig altbackenen) Haube arbeitet mit dem Snapdragon 835 einer der leistungsstärksten Prozessoren. 4 GB RAM sind auch angemessen, ebenso wie 64 GB Festspeicher – der sich noch dazu erweitern lässt. Unsere Messdaten bescheinigen dem neuen Nokia-Phone außerdem starke Helligkeitswerte beim Display und einen durchaus ausdauernden Akku. So könnte das Comeback tatsächlich gelingen, sofern der Preis noch ein wenig sinkt.

Android: 7.1.1 / Display: 5,3“ / 2.560 x 1.440 Pixel / CPU: 4 x 2,5 GHz + 4 x 1,8 GHz / RAM: 4/6 GB / Speicher: 64/128 ­­­(+256) GB / Kamera: 13 + 13 MP, 13 MP / Akku: 3.090 mAh / Maße / Gewicht: 151,5 x 73,7 x 7,9 mm / 160 g Extras: Fingerprint-Sensor, IP54