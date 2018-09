Konkurrenz fÃ¼r Echo & Co – Auvisio QAS-400

Für rund 70 Euro bietet der Versandhändler Pearl diesen smarten Lautsprecher an. Nett anzusehen ist die LED-Leiste oben, die in verschiedenen Farben leuchten kann. Insgesamt ist der QAS-400 allerdings recht schlicht gehalten, der Hersteller setzt auf eine klassische Quader-Form und Kunststoff. Angesichts des Preises geht die Soundqualität in Ordnung, zur Spitzenklasse besteht allerdings ein Respektabstand. Die Alexa-Integration funktioniert indes tadellos.

Preis: 69,90 EUR / Ausgangsleistung: 2 x 5 Watt / Musik-Spitzenleistung: 20 Watt / Sprachsteuerung: Amazon Alexa / Konnektivität: WLAN, DLNA, UPnP, AirPlay, Bluetooth, Klinkenkabel / Extras:

Multiroom-Funktion / bit.ly/sm_qas

Pro: Schlichte Form, sehr fairer Preis, brauchbare Ausstattung: Der Auvisio-Speaker bietet sich als preiswerte Alternative für Einsteiger an.

Kontra: Schwächen gibt es beim Klang, außerdem sind die Mikrofone schwächer als beim originalen Echo. Das bedeutet, Alexa versteht nicht immer jeden Befehl.