KopfhÃ¶rer im Test: Bose QuietComfort 25

Bose setzt bei diesem Kopfhörer komplett auf die Noice Cancelling-Funktion. Das Feature funktioniert auch hervorragend, Bose erzielt in diesem Punkt mit das beste Ergebnis. Allerdings: Damit die digitale Klangregelung läuft, benötigt der Bose-Hörer eine Batterie. Ist die leer, verliert der Sound immens an Qualität. Ist das ANC aktiviert und die Batterie voll, passt in Sachen Tonqualität aber alles. Die Qualität der Wiedergabe ist sehr ausgewogen, egal, ob Sie klassische Musik hören oder zu basslastigen Hits tanzen. Dazu kommt der tolle Tragekomfort, bedingt durch das geringe Gewicht. Einzig die ästhetischen Ansprüche rücken ob der Fertigung aus Kunststoff in den Hintergrund.

