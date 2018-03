KopfhÃ¶rer im Test: JBL Everest Elite 750NC

Die Harman-Tochter JBL mischt ebenfalls mit und versucht, mit Noise Cancelling und gutem Sound zu überzeugen. Ersteres klappt hervorragend, allerdings wird der Bass bei aktivem ANC verstärkt. Und: Das Einschalten des Features über die App dauert ein wenig, was ein paar Sekunden zur Folge hat, in denen die Einstellungen angepasst werden – das klingt nicht nur komisch, sondern ist auch lästig. Das gilt auch für die Positionierung der Seitentasten, bei denen der Abstand zu gering ist. Lobenswert sind hingegen die Möglichkeiten, per App am Equalizer zu schrauben und das generell (mit und ohne ANC) saubere Klangbild.

Preis: 299 Euro / Note: Gut