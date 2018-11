Das Motorola One im Check

Alles eins: Motorola One, Android One – ein Mittelklasse-Smartphone, das durch sein pures Android die nächsten zwei Android-­Versionen (9 und 10) garantiert erhält. Die Leistung des verbauten Snapdragon 625 gepaart mit 4 GB RAM veranlasst niemand zu Jubelstürmen, im Verhältnis zum Preis ist sie aber in Ordnung – das One reiht sich leistungstechnisch neben dem Huawei P20 Lite ein. Verbesserungswürdig sind die Helligkeitswerte, die nicht über das Mittelmaß hinauskommen. Generell ist das 5,9 Zoll-Display der große Kritikpunkt: Die Auflösung von 1520 x 720 Pixeln räumt noch viel Luft nach oben ein.

Die Akku-Laufzeiten hingegen sind herausragend, im Browser-Test schaffte das Handy mehr als 14 Stunden. Ebenso top sind die Ladezeiten: In knapp einer Stunde ist das Gerät zur Hälfte aufgeladen. Das mitgelieferte TurboPower-Ladegerät garantiert sogar nach 20 Minuten Ladezeit immerhin bis zu 6 Stunden Akku-Power. Die 13 MP-Dual-Kamera liefert sehr gute Bilder und kommt von Haus aus mit Google Lens.