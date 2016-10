Technik: Das Sony Xperia X Performance im Androidmag Test! Peter Mußler

Dieses Mal ist die aktuelle Spitze der Spitze bei Sony an der Reihe, das Xperia X mit dem Namenszusatz „Performance“, also Leistung. Was es  – vor allem mehr – zu leisten imstande ist, verrĂ€t unser Testprotokoll.

Der Begriff ‚Performance‘ ist verheißungsvoll – oder aber abgelutscht, so oft wird er in allerlei Gebieten gebraucht. Sein Spitzenmodell sollte man mit dieser BĂŒrde nur belasten, wenn man auch wirklich etwas zu bieten hat. Wir sind gespannt!

Äußerlich ist das XP (abgekĂŒrzt) kaum vom gewöhnlichen X zu unterschieden. Gleiche Bildschirmdiagonale, gleiches Material, gleiche Knopfanordnung. Den einen Millimeter mehr in der Breite und die acht Zehntel in der StĂ€rke sieht man genauso wenig wie die elf Gramm Mehrgewicht (die spĂŒrt man aber). Das leichte Plus rĂŒhrt wahrscheinlich von einem Umstand her: Das XP ist wasser- und staubdicht.

Wasser- und staubdicht

Diese WiderstandsfĂ€higkeit ist als echte praktische Leistung zu werten. Wir haben selbst schon mehrere Sonys mit an den Badestrand genommen und Unterwasseraufnahmen gemacht, aber auch bei normaler Nutzung ist es beruhigend zu wissen, dass ein Regenschauer dem GerĂ€t nichts anhaben kann, falls man es nach der Gartenparty einmal draußen vergessen sollte. Ansonsten muss man nicht mehr viel zum neuen Sony-Design sagen: dank 2,5D-Glas runder, moderner, besser.

Wie sieht es aber mit der Leistung unter dem Regenmantel aus? Es kommen zwar nur vier Kerne zum Einsatz, die sorgen aber fĂŒr stramme Leistungen. Anders als bei den VorgĂ€ngermodellen fĂŒhren Rechenanstrengungen nicht mehr zum Fieberkollaps. Das Aluminium-RĂŒckteil leitet die WĂ€rme besser ab als zuvor das Glas.

In der Kategorie Speicher erwarten einen keine echten Überraschungen. Neben den ­3­ GB RAM harren 32 GB der FĂŒllung mit ­Daten und Apps. Leider ist die HĂ€lfte des Platzes bei Kauf bereits belegt und mehr ROM ist nicht zu ordern. Man muss fast zwangslĂ€ufig auf eine SD-Karte ausweichen, löscht oder ĂŒberspielt man seine Sammlung nicht regelmĂ€ĂŸig.

Leichte BlĂ¶ĂŸe: der Akku

Nur durchschnittlich ist die Akkuleistung: In zwei von drei Testrunden wurden leider nicht einmal unsere Mittelwerte erreicht. Das ist fĂŒr ein SpitzengerĂ€t schon etwas enttĂ€uschend. Außerdem wurde die angegebene Quick Charge-Ladezeit (60% in 30 ­Minuten) deutlich verfehlt. Das dĂŒrfte am zu ­s­­chwachen LadegerĂ€t liegen, das Sony beilegt. Warum, wissen wir nicht. Schnellladung also ja, aber nur mit dem passenden LadegerĂ€t.

Vielversprechend sind die 23 Megapixel der Hauptkamera. Die Testbilder bei wenig Licht waren auch sehr gut, enttÀuscht haben ein wenig die Fotos bei Sonnenschein. Details sind nicht so reichhaltig vorhanden, wie die Auflösung erwarten lÀsst. Auf dem ­extrem hellen IPS-Display betrachtet, ­leuchten die Farben aber sehr krÀftig.

Ist der Zusatz „Performance“, also Leistung, nun berechtigt? Vieles spricht dafĂŒr, z.B. die Leistungswerte und die Dichtigkeit, aber es gibt auch leichte MĂ€ngel (Akkuvermögen, Speicherplatz).

Im Detail

Unsichtbare Stereo-Lautsprecher

Unter dem RĂŒckenblatt aus Alu verstecken sich, fĂŒr das Auge nicht erkennbar, beim Top-Modell der X-Serie sogar Stereo-Lautsprecher.

Leicht zugelegt

Das HandgefĂŒhl ist nicht ganz so toll wie bei den anderen X-Modellen, da man die Millimeter hier und da und auch das zugelegte Gewicht spĂŒren kann.

Dichtkunst

Um ein Smartphone mit seinen Slots gegen das Eindringen von Wasser zu bewehren, mĂŒssen die VerschlĂŒsse gut abdichten. Hier zu erkennen: die Gummilippe.