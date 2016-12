Technik: Falcon FPV300 – die einsteiger Drohne

Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, in die Welt des Drohnen-Racings einzusteigen, hat nun vielleicht einen guten Grund, den Gedanken in die Tat umzusetzen: Die Falcon FPV300 ist eine viermotorige Drohne, speziell entwickelt, um auch Einsteigern das Rennen mit den fliegenden Flitzern schmackhaft zu machen. Je nach Investitionskapital erhalten Sie unterschiedliche Sets. Für 369 US-Dollar gibt es die Falcon mit einer herkömmlichen Fernbedienung. Wer 499 US-Dollar bezahlt, erhält einen fünf Zoll in der Diagonale messenden Bildschirm dazu. 599 US-Dollar sind für das Set mit einer FPV-Brille fällig. Das Projekt ist erfolgreich finanziert, wer noch zuschlagen will, muss das über die Seite des Herstellers machen. bit.ly/falcon_fpv

