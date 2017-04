Technik: Nicht billig, aber sicher extravagant, die Sony Glass Sound Speaker Peter Mußler

Das muss man dem Ding schon lassen: Es hat ein faszinierendes Design. Ist es ein Smoothie-Maker, den Sony da auf den Markt gebracht hat? Oder doch eine Reminiszenz an die Petroleumlampe? Oder gar irgendeine New Age-Erfindung, die sich UFO-Jünger ausgedacht haben, um Außerirdische anzulocken? Ganz sicher sind wir uns auch nicht, aber zumindest kann diese Säule Musik über Bluetooth abspielen und diese gleichmäßig in alle Richtungen abstrahlen. Dabei beherbergt sie aber noch ein dimmbares Licht und macht auch ohne Schall in Sommernächten auf der Veranda eine gute Figur. Benutzt man das Klangglas allerdings tatsächlich für den Musikgenuss, sind immerhin 11 Watt Leistung drin – vorausgesetzt man benutzt das Netzteil. Ansonsten wird der Output auf 5 Watt reduziert. Damit kommt man dann aber auch vier Stunden weit. Der Durchmesser der Röhre beträgt 5 cm, auf der Unterseite kümmert sich eine Membran um die tieferen Töne.

Preis: USD 799,- / Laufzeit: 4 h / Konnektivität: NFC, Bluetooth, Miniklinke / Maße / Gewicht: 82 x 303 mm / 920 g / bit.ly/am_wireless