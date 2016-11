Technik: Stepp – Echttechnik: Zeit-Lauftrainer

Es muss nicht immer ein teurer Privattrainer sein: Der moderne Athlet lässt sich von seinem Smartphone und „STEPP“ coachen.

Die kleinen Teile werden einfach am Schuh und am Körper angebracht, ein Headset muss außerdem ins Ohr. Damit hält Sie das smarte System auf dem Laufenden. Die Sensoren erkennen, ob Sie rund laufen, weiß, wie Sie auftreten und erfasst generell Ihr Training. Über die Kopfhörer erhalten Sie dann Feedback, wodurch Sie das Optimum aus Ihrem Lauftraining herausholen sollen. Wenn Ihre Füße also schön langsam übersäuern, wissen Sie das, bevor Sie es spüren – und können entsprechend das Tempo drosseln.

Die Kampagne läuft noch bis Mitte ­Oktober, bislang ist das Finanzierungsziel noch nicht erreicht. Wer investieren will: Ab 119 US-Dollar sind Sie als „Early Bird“ dabei. Danach kostet „STEPP“ ab 139 US-Dollar. Geliefert wird im Juli 2017.

