Das Wiko WIM Lite im Check Peter Mußler

Chrome Finish nennt Wiko die metallischschimmernde Oberfläche, die die Rückseite des WIM Lite ziert. Wir finden, das steht dem Gerät sehr gut, egal ob in Schwarz oder einem knalligen Rot. Da man einen Fünfzöller dieser Tage nur noch selten in Händen hält, wirkt dieses Telefon unglaublich handlich. Das komplette 2,5D-Design (also ohne echte Kanten, nur noch mit Verläufen) unterstützt diesen Eindruck. Trotz „kleinem“ Display, löst dieser in Full HD auf. Das ist besonders in dieser Preisklasse. Ebenso besonders sind der Fingerprintsensor und die außergewöhnlich hochauflösende Selfie-Kamera (16 MP gegenüber 13 MP auf der Rückseite). Passt das Licht, werden die Selbstporträts ungewohnt detailreich. Das sieht man selten und bringt Freude für Selfie-Liebhaber. Gut sind die Laufzeiten vor allem beim Surfen und sehr praktisch ist auch die Dimensionierung des Speichers.