WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Amazon Alexa – iLuv aud click Peter Mußler

Das kleine Ding sieht aus wie eine Puderzuckerdose, wahlweise auch wie ein Salzstreuer oder eine moderne Pfeffermühle. Der Aud Click kann in einem gewissen Sinne auch etwas verteilen, dabei handelt es sich aber um Wellen – Schallwellen (oben ist ein kleiner Lautsprecher verbaut) und elektromagnetische Wellen (denn die dunkle Dose mit dem silbernen Kragen funkt über Bluetooth oder WLAN mit anderen Geräten). Besonders nützlich wird dieser Bluetooth-Speaker nämlich gerade dadurch, dass er als Hardware-Mittler fungiert wie ein Amazon Echo. Die Assistenz-Software Alexa kann damit angesprochen und so das ganze smarte Haus gesteuert werden. Anders als ein Echo hört dieses Gadget aber nicht die ganze Zeit mit. Um das Mikrofon zu aktivieren, muss man das Oberteil drücken – ein bisschen wie in einer Game Show.

Preis: EUR 57,49 / Akku: für 3 h Musik / Konnektivität: WLAN, Bluetooth / Abmessungen: 90 (H) x 65 (D) mm / bit.ly/audclick