Android 7: Multitasking Florian Meingast

Eine Besonderheit von Android 7 ist, dass Sie auf Ihrem Smartphone zwei Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellen können. Wie Sie diese Funktion nutzen, zeigen wir Ihnen hier.

1. Erste Schritte

Als ersten Schritt aktivieren Sie eine App und drücken anschließend etwa eine Sekunde lang auf das Rechteck in der Navigationsleiste. Dahinter verbirgt sich der App-Switcher. Anschließend teilt sich der Bildschirm.

2. Wahl der zweiten App

Hier können Sie nun aus zwei Alternativen wählen. Erstens: Wenn Sie die untere Hälfte des Bildschirmes betrachten, können Sie durch eine Wischbewegung die zuletzt verwendeten, für diese Funktion geeigneten, Programme durchsehen. Haben Sie Ihre Wahl getroffen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Programm und die App wird geöffnet.

Auf der anderen Seite können Sie die zweite App auch über den Homescreen öffnen. Tippen Sie dafür auf das kreisförmige Symbol in der Navigationsleiste und wählen Sie ein Programm. Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, wird die App in der unteren Bildschirmhälfte angezeigt und ausgeführt.

3. Bedienen und deaktivieren

Die gewählten Programme werden nun gleichzeitig neben- beziehungsweise untereinander ausgeführt. Um die Größe der geöffneten Apps auf dem Bildschirm zu verändern, müssen Sie auf den schwarzen Balken in der Mitte tippen und diesen verschieben. So einfach es ist, den Splitscreen-Modus zu aktivieren, so einfach ist es auch, diesen wieder zu deaktivieren. Ziehen Sie dazu den schwarzen Balken ganz nach links oder rechts beziehungsweise nach oben oder unten, um eines der beiden Programme zu schließen. Danach wechselt das Display wieder in die Standardanzeige.