Beste Online Casinos in Deutschland: 8 DE Casinos mit ausfÃ¼hrlichem Test und professioneller Bewertung

Beste Online Casinos in Deutschland: 8 DE Casinos mit ausführlichem Test und professioneller Bewertung Redaktion

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und beeinflusst unser alltägliches Leben – und zwar in fast allen Bereichen. Auch der iGaming Bereich hat in der digitalen Welt neue Möglichkeiten und Chancen gefunden, welche sie von Grund auf verändert haben. Online Casinos liegen seit Jahren voll im Trend und laufen den klassischen Casinos nach und nach den Rang ab.

Vielen Online Casinos mit Echtgeld gelingt es, das Casino-Feeling ideal in die digitale Welt zu übertragen. Zusätzlich können sie mit zahlreichen Faktoren punkten, wie der ständigen Verfügbarkeit, einer riesigen Auswahl und einer ganzen Menge Flexibilität. In Deutschland sind mittlerweile einige Top-Casinos zugänglich.

Die Auswahl ist groß, weswegen ein ausführlicher Test von größter Bedeutung ist. Wer sticht aus der Masse hervor? Im Folgenden gibt ein professioneller Vergleich der besten Online Casinos in Deutschland Aufschluss.

Die besten Online Casinos in Deutschland

Ricky Casino – Das beste deutsche Online Casino in 2023

Winning.io – Die größte und modernste Spielauswahl

Magic Red – Das zuverlässigste deutsche Casino

N1 Casino – Die besten deutschen Boni und Aktionen

Mbit Casino – Das beste Online Casino mit Bitcoin und Co.

7Bit – Die besten Bedingungen und Konditionen für deutsche Spieler

Lucky Dreams – Das beste Casino Design

Vulkan Vegas – Der kompetentester deutsche Kundenservice

1. Ricky Casino – Liste für die besten Online Casinos in Deutschland beginnt mit einem Newcomer

Vorteile:

Vielfalt bei der Spielauswahl mit über 3.000 Games

Verantwortungsvolles Spielen wird durch viele Faktoren gefördert

Mehrere Währungen stehen dir zur Verfügung

Abwechslungsreiche Bonus Aktionen

Gültige und absolut sichere Glücksspiel Lizenz

Nachteile:

Telefonischer Kundenservice ist nicht verfügbar

Wer hätte schon gedacht, dass der Newcomer Ricky Casino unser Testsieger ist. Aber nicht nur wir sind der Meinung, dass Ricky Casino einfach klasse ist. Denn seit Monaten empfinden Experten Ricky Casino als eines der besten Online Casinos der Welt. Der Grund dafür ist einfach. Dieses neue Online Casino hat einfach alles.

RickyCasino beweist, dass ein neues Online Casino auch traumhafte Spiele, Boni, Sicherheitsmaßnahmen und Zahlungsmethoden anbieten kann, weshalb Ricky jetzt überall schon unter den besten fünf Casinos zu finden ist.

Wir sind der Meinung, dass der frische Wind, der den etablierten Casinoseiten um die Ohren weht, einen Fortschritt bedeutet. Deshalb sind wir so begeistert davon und träumen davon, dass nur alle Online Spielhallen so schön wären. Und nun zu den Details.

Boni und Aktionen: 4,8/5

Zu Beginn unserer Bewertung der deutschen Online Casinos werfen wir immer einen Blick auf den gesamten Bonus Bereich. Welche Arten von Aktionen gibt es? Wie viel Geld ist im Spiel? Kann man den Bonus auch leicht auszahlen lassen? Das alles wird hier von uns getestet.

Der Willkommensbonus ist der bekannteste Casino Bonus. Online Casinos in Deutschland verwöhnen häufig Spieler mit 100 % + Einzahlungsboni, wobei Freispiele auch oft willkommen sind.

Bei Ricky ist es wirklich heftig, denn es gibt ein ganzes Willkommensbonuspaket, mit dem du dir bis zu 1.200 € und 120 Freispiele sichern kannst. Um dies zu erreichen, musst du einfach nur die Mindesteinzahlung tätigen und dann die Bonusbedingungen einhalten.

Dieser Bonusbetrag wird Anfänger wahrscheinlich überfordern, aber High Roller können ihn verdoppeln, indem sie das VIP Angebot des Casinos nutzen.

Was aber stimmt, ist, dass die Freispiele nur für ein Spiel verwendet werden können. Sie können nicht für alle Casino Spiele verwendet werden. Wenn du annimmst, dass dies ein Nachteil beim Ricky Casino ist, dann irrst du dich.

Die meisten Online Casinos funktionieren so. Freispiele sind immer mit einem Spiel verknüpft. Natürlich wird das in den Bonusbedingungen ganz genau erläutert.

Du kannst dir keine Zeit lassen, wenn du Freispiele ausgibst und das Bonusgeld in echtes Geld umwandelst. Der Bonus muss 50-mal umgesetzt werden, was schon unangenehm ist.

Versuche auch bitte nicht die Umsatzbedingungen im Live Casino zu erfüllen. Nur ein winziger Prozentsatz des Live Casino Umsatzes zählt für die Umsatzbedingungen. Das wird in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sehr detailliert beschrieben.

Die Spielauswahl: 4,9/5

Als Casino Spieler ist unser erster Gedanke immer die Spielauswahl. Deswegen sollten die Spiele so vielfältig sein, wie es nur geht. Das heißt, dass das beste Online Casino in Deutschland alle Spielarten haben muss.

Auch wenn es vielleicht 5.000 verschiedene Casino Spiele gibt, sollten davon nicht 4.900 einfach nur Slots sein.

Im Ricky Casino gibt es um die 1.500 Spiele, die in folgende Kategorien eingeteilt sind: Online Slots, Tischspiele, Jackpot Spiele, Kartenspiele, Poker, Lotterie und Live Casino. Es gibt sowohl Klassiker als auch die neuesten iGaming Trends, wie hochmoderne 3D Slots.

Außerdem sind bekannte Titel von berühmten Slots wie Gonzo’s Quest, Book of Dead und Dead or Alive, sowie progressive Jackpots wie die Moolah-Serie dabei.

Zahlungsmethoden: 4,9/5

Im Ricky Casino gibt es wirklich so viele Zahlungsmethoden, dass wir nicht alle ausprobieren oder testen konnten. Trotzdem haben wir uns gut erkundigt, um herauszufinden, ob alle auch wirklich funktionieren.

Nur damit du dir eine Vorstellung machst, wie viele es wirklich gibt, zeigen wir dir genau die Zahlungsmethoden, die wir in unserer Bewertung getestet haben: Visa, Maestro, Neteller, MasterCard, Neosurf, Skrill, Paysafecard, Jeton, iDebit und Bitcoin.

Du hast schon richtig gelesen. Bitcoin und Co. werden auch im Ricky Casino angeboten. Leider ist nur PayPal nicht auf der Liste, was manche Spieler vielleicht nicht mögen.

Wir können Ricky und sein Team auch dafür loben, dass keinerlei Gebühren verlangt werden, und dass es vernünftige Einzahlungslimits gibt. Du solltest trotzdem ab und zu bitte die AGB dieses deutschen Online Casinos lesen, denn die Konditionen können sich schon ändern.

Kundenservice: 4.8/5

Ein weiterer Bereich, der uns gefallen hat, war der anständige Kundenservice des Ricky Casino Casinos. Denn als Experten können wir dir schon sagen, dass nichts frustrierender ist, als bei einem Online Casino über ein Problem zu stolpern, z. B. eine Einzahlung zu tätigen oder einen Freispielbonus zu verlangen, und niemanden zu finden, der dir hilft.

Deshalb sollten die Kunden bei Bedarf jederzeit Hilfe bekommen, am besten über einen Live-Chat, eine E-Mail und eine gebührenfreie Telefonnummer. Der Live-Chat von Ricky Casino bietet einen hervorragenden Service, obwohl wir auch gerne E-Mails geschickt haben, um detaillierte Antworten zu bekommen.

Unsere Bewertung: 4.9/5

Begegne Ricky und seinen 1.500+ Spielen mit 1.200€ und 120 Freispielen!

2. Winning.io – Die beste Spielauswahl für deutsche iGamer

Vorteile:

4.500+ erstklassige Casino Spiele

5€ Bonus ohne Einzahlung

Es gibt Casino Spiele und Sportwetten

Fiat Währungen und Kryptowährungen

Nachteile:

Es gibt nicht genügend Zahlungsmethoden

Winning.io gehört der berühmten Dama NV Gruppe. Es ist ihr brandneues Online Casino in Deutschland. Dama NV Casinos sind bei Spielern so berühmt, da sie bei allen iGaming Features strahlen, dank der hohen Auszahlungsquoten, Sicherheitsmaßnahmen, Bonus Angeboten und natürlich Top Spiele.

Was uns aber sofort überzeugt hat, war die brutale Auswahl an 4.500+ Casino Spielen! Bei solch einer Auswahl findest du sicher, was du suchst! Und deswegen konnten wir nicht widerstehen, Winning.io als das zweitbeste Online Casino in Deutschland zu bewerten.

Boni und Aktionen: 4,7/5

Der Willkommensbonus von Winning ist wahrscheinlich nicht der Hauptgrund, warum du ihn nutzt. Schließlich ist dieser Anmeldebonus eher bescheiden. Was aber so interessant ist, sind die weiteren Boni und Aktionen.

Wenn du Winning ausprobieren möchtest, ohne Geld zu riskieren, gibt es einen Bonus ohne Einzahlung. Das bedeutet, dass sobald du dich bei Winning.io anmeldest, bekommst du sofort einen 5 € Bonus umsonst.

Dann gibt es aber auch den 310 € Willkommensbonus, der eine Einzahlung zwischen 20 € und 50 € von dir verlangt. Im Vergleich zu Rickys Angebot ist diese Aktion schon bescheidener, aber die Bonusbedingungen sind etwas besser.

Wenn deine Einzahlung 50 €+ beträgt, erhältst du nicht nur Bonusgeld, sondern außerdem 150 zusätzliche Freispiele. Bei dem Willkommensbonus musst du jedoch Promo Codes eingeben. Die neuesten Codes findest du auf der Winning Promotions-Seite.

Wie bereits erwähnt, ist dies jedoch nicht der einzige Bonus-Vorteil. Du kannst die ersten 30 € Guthaben, die du mit dem Code „LiveWinning“ erhältst, für jedes beliebige Live Spiel verwenden.

Donnerstag riecht es nach Freispielen bei Winning. Du erhältst 20, 60 oder 130 Freispiele für den Slot der Woche, wenn du an diesem Tag mindestens 20 €, 50 € oder 100 € einzahlst.

Schließlich hat Winning sogar ein Treueprogramm, den Winning Club. Also nicht schlecht für ein brandneues Online Casino, auch wenn es Dama NV gehört.

Die Spielauswahl: 4,9/5

Dieses Online Casino ist bekannt für die schlagartige Spielvielfalt. Mit über 4.500 Casino Spielen von über 60 Software Anbietern hat Winning.io wirklich für jeden etwas.

Es gibt Live Casino Spiele, herkömmliche Tischspiele, bekannte Game Shows, riesige Jackpot Spiele und natürlich eine fabelhafte Auswahl an Online Slots. Da Winning ein Crypto Casino ist, kannst du dort sogar exklusive BTC Spiele genießen.

Trotz der zahlreichen Spiele ist die Glücksspiel Seite einfach zu bedienen und du kannst jederzeit sofort deine Lieblingsspiele auswählen. Deswegen haben wir Winning.io in diesem Bereich fast die perfekte Note gegeben!

Zahlungsmethoden: 4,7/5

Die Zahlungsmethoden bei Winning sind umwerfend. Dieses Online Casino akzeptiert Banküberweisungen, ecoPayz, Visa, MiFinity, Bitcoin, CashtoCode, Ether, Litecoin, Tether oder MasterCard als Einzahlungsmethoden.

Deine Gewinne kannst du dir ab 20 € per MiFinity, Banküberweisung oder Bitcoin und Co. auszahlen lassen.

Leider verlangt Winning.io schon eine 20 € Mindesteinzahlung, was nicht alle Spieler so toll finden. Um das aber gut zu machen, verlangt die Seite aber keinerlei Gebühren.

Kundenservice: 4.8/5

Ein seriöses Online Casino muss natürlich auch einen guten Kundenservice bieten. Die Kontaktseite von Winning ist leicht im Menü oder unten auf der Website erhältlich.

Du hast die Möglichkeit, den Kundenservice per E-Mail oder über ein Online-Formular zu kontaktieren. Du kannst natürlich auch direkt den Live-Chat öffnen, der sich unten an der rechten Ecke des Bildschirms befindet.

Winning beweist allen auch, dass der Kundenservice rund um die Uhr verfügbar ist. Wir konnten der Seite enttäuschenderweise keine perfekte Note hier geben, da es keinen telefonischen Kundendienst gibt.

Unsere Bewertung: 4.8/5

Wie wäre es mit 4.500+ Spielen und einen 5€ Bonus ohne Einzahlung?

3. Magic Red – Das etablierteste und zuverlässigste Online Casino in Deutschland

Vorteile:

10+ Jahren Erfahrungen in der iGaming Branche

Gültige MGA Lizenz seit 2014

Willkommensbonus mit Bonusgeld und Freispielen

Sehr professioneller Kundenservice

Nachteile:

Die Spielauswahl ist etwas zu klein

Die Firma Aspire Global Ltd ist der stolze Inhaber des 10+ Jahre alten Online Casino namens Magic Red. Das hat dafür gesorgt, dass Magic Red nicht nur bekannt ist, sondern auch unglaublich zuverlässig.

Uns hat nicht nur die Zuverlässigkeit von Magic Red überzeugt, sondern auch ein fantastischer Kundenservice und die zahlreichen Zahlungsmethoden. Leider gab es aber zwei Details, die bei Ricky und Winning halt besser aussehen. Hier ist der Grund dafür:

Boni und Aktionen: 4,6/5

Du wirst sofort feststellen, warum Magic Red nicht am besten im Bonus Bereich punktet. Magic Red bietet neuen Spielern nur einen 100 % Bonus bis zu einem Höchstbetrag von 200 €. Dazu gibt es aber schon 100 Freispiele.

Die vernünftigen Bonusbedingungen hingegen sollten nicht übersehen werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Seiten, möchte MR schon, dass du den Bonus einkassierst, denn es gibt 35x Umsatzbedingungen, die erst in 21 Tagen erfüllt werden müssen. Das ist schon in Ordnung.

Was schon stimmt, ist, dass es bei Magic Red keine anderen Angebote gibt. Dafür hast du aber ein Treueprogramm, den sogenannten Exclusiv Club.

Je höher du die Treueclub-Leiter hochkletterst, desto bessere Sonderangebote stehen dir zur Verfügung und du kannst deine Treuepunkte nach und nach in Prämien umwandeln. Das Beste daran ist, dass du dir in jeder Stufe wirklich viele Freispiele sichern kannst.

Die Spielauswahl: 4,4/5

Wenn man sich die neuen Online Casinos in Deutschland mal genauer anschaut, dann merkt man, dass Magic Red echt nicht mithalten kann. Denn Magic Red bietet gerade nur um die 500 Spiele an, wobei fast alle davon Slots und Spielautomaten sind.

Was uns mehr irritiert als die eingeschränkte Vielfalt, ist, dass man die Spiele nicht einmal sortieren kann. Deshalb fanden wir es manchmal schwer, die Spielsammlung zu genießen.

Wenn du also alle neuen iGaming Trends kennenlernen möchtest, dann wird Magic Red mit Sicherheit nicht dein „Go-To“ Casino sein.

Wenn du jedoch gerne klassische Spielautomaten spielst und genau weißt, was du willst, ist Magic Red vielleicht der richtige Ort für dich. Immerhin ist die Suchzeile ziemlich zuverlässig.

Zahlungsmethoden: 4,7/5

Wo Magic Red die Sachen wieder gut macht, ist im Zahlungsbereich. Für deutsche Spieler akzeptiert dieses Online Casino fast alle Zahlungsmethoden, die man sich vorstellen kann, darunter auch Kreditkarten und E-Wallets.

Die 10 € Mindesteinzahlung hat uns positiv überrascht. Außerdem werden bei Magic Red keine Gebühren verlangt, was nicht nur uns, sondern auch anderen deutschen Casino Spielern gefällt.

Zu den Einzahlungsmethoden gehören die klassischen Kreditkarten wie Visa und MasterCard, dann hast du auch ecoPayz, Giropay, MuchBetter, Skrill, Sofortüberweisungen, Neteller oder Paysafecard.

Du kannst dir deine Gewinne mit MuchBetter, ecoPayz, Neteller, Skrill, MasterCard und Visa dann auszahlen lassen.

Kundenservice: 4.7/5

Wenn du in Online Casinos spielst, wirst du dich sicherlich Sachen fragen. Deswegen sollte ein solch zuverlässiges Online Casino wie Magic Red einen tollen Service bieten.

Trotz der komplexen Struktur der Magic Red Website ist die FAQ relativ leicht zu finden. Dort werden die am häufigsten gestellten Fragen gut behandelt. Wenn du die Lösung für deine Frage nicht in den FAQ findest, kannst du dich einfach an den kompetenten und freundlichen Kundenservice von Magic Red wenden.

Der Kundenservice bei Magic Red ist wirklich hervorragend. Die Mitarbeiter dieses Online Casinos sind kompetent und reagieren schnell und zuvorkommend auf deine Fragen.

Von 8:00 bis 0:00 Uhr kannst du das Online Casino per E-Mail oder Live-Chat kontaktieren. Wir hätten Magic Red die volle Punktzahl gegeben, wenn es einen 24-Stunden-Kundenservice und eine Hotline gäben würde, aber stattdessen müssen wir schon ein paar Punkte abziehen.

Unsere Bewertung: 4.6/5

Spiel auf Nummer sicher mit Magic Red!

4. N1 Casino – Alles, was man sich bei Boni und Aktionen wünschen kann

Vorteile:

Sehr schickes Casino Design und Thema

Hervorragende Boni und Aktionen

2.000+ erstklassige Casino Spiele

Es ist ein Casino mit schnellen Auszahlungen

Nachteile:

Der Kundenservice kann nur per Webformular erreicht werden

Jeder von uns iGaming Experten weiß, dass N1 Casino das „Flagship“ Casino von der weltberühmten N1 Interactive Ltd. Gruppe ist. Dieses Online Casino gibt es in Deutschland schon seit 2017 und zeichnet sich durch ein hervorragendes Bonusprogramm sowie eine hochsichere EU-Lizenz aus Malta aus.

Wir wollten aber auch mehr über die 2.000 Casino Spiele erfahren, und sobald wir unsere Bewertung beendet haben, wussten wir, dass N1 zu unserer Top Liste gehört. Schau mal warum:

Boni und Aktionen: 4,9/5

Niemand kann mit dem Willkommensbonus des N1 Casinos mithalten, der es zum unbestrittenen King aller Online Casinos macht. Das Adrenalin fängt an zu pumpen, sobald man sich die zahlreichen Aktionen, Einzahlungsboni und natürlich Freispiele genauer anschaut.

Jetzt mal aufgepasst, denn hier gibt es einen 4.000 € Willkommensbonus, der in vier Einzahlungsboni aufgeteilt ist. Für deine erste und dritte Einzahlung bekommst du dazu auch noch 200 Freispiele.

Doch mehr ist besser, sagt das N1 Casino. N1 Casino bietet montags und freitags Einzahlungsboni an und mittwochs gibt es einen Cashback-Bonus für Live Casino Spiele. Dann gibt es auch noch Lucky Spins und Mystery Drops für deutsche Spieler.

Die Spielauswahl: 4,7/5

Obwohl das N1 Casino weniger Spiele hat als unser Zweitplatzierter Winning.io, ist die Auswahl immer noch hervorragend. N1 Casino liegt mit über 2.000 Casinospielen von über 30 verschiedenen Software Anbieter im höheren Teil der iGaming Branche.

Wir waren mit der Navigation hier sehr zufrieden. Alle deine Lieblingsslots, Tischspiele, Live Casino Spiele und Jackpot Slots findest du hier mit ein paar einfachen Klicks.

Vielleicht kann wirklich nur das Winning.io Casino und ein paar andere das N1 Casino besiegen, denn die Auswahl bei diesem „Flagship“ Casino hat wirklich alles in Sachen, Kategorien und Qualität.

Zahlungsmethoden: 4,5/5

N1 Casino bietet schnelle und gebührenfreie Ein- und Auszahlungen bei vielen Zahlungsmethoden. Sogar die AGB und der Kundenservice sind ganz offen, wenn man was über die Zahlungsmethoden wissen möchte.

Die Einzahlungen funktionieren ganz einfach mit MasterCard, Paysafecard, Maestro, Visa, Skrill, Trustly, ecoPayz, Neosurf oder Neteller. Dann hast du auch noch Banküberweisungen bei den Auszahlungen, obwohl Paysafecard oder Neosurf dann nicht klappen.

Allerdings hat N1 zwei kleine Nachteile: Die 20 € Mindesteinzahlung sollte unbedingt gesenkt werden. Außerdem kannst du Gewinne erst ab 100 € per Banküberweisung auszahlen lassen und du musst bis zu 5 Werktage warten, bis das Geld auf deinem Konto erscheint. Abgesehen davon können wir uns in diesem Bereich nicht weiter beschweren.

Kundenservice: 4,2/5

Fangen wir mit dem Positiven an. Der N1 Casino Kundenservice ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar.

In diesem Bereich müssen allerdings viele Sachen verbessert werden. N1 Casino kann nur über das Webformular oder per E-Mail kontaktiert werden.

Wir hätten uns beim N1 Casino natürlich auch eine Hotline und ein Live-Chat gewünscht, da alle modernen Online Casinos mindestens eine der beiden Optionen anbieten sollten.

Unsere Bewertung: 4.5/5

Es gibt 4.000€ für 2.000+ Spiele auf Lager im hochmodernen N1 Casino!

5. mBit – Wonach alle Krypto Spieler in Deutschland suchen

Vorteile:

Das beste Krypto Casino in Deutschland

Hochmodernes und schickes Design

Casino Boni mit BTC

Sehr originelle Spielsammlung mit 2.000+ Titeln

Nachteile:

Es gibt keine Fiat Währungen

mBit wurde von uns, und vielen anderen Top-Spielern, als das beste Krypto Casino bewertet. Aber lohnen sich Kryptowährungen bei Casino Spielen? Das ist eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss.

Wir wissen nur, dass BTC und Co. im Zusammenhang mit Glücksspielen nützlich sind, denn nie war es einfacher, anonym Geld ein- und auszuzahlen. Wobei sogar die Sicherheitsmaßnahmen alle dabei sind, da mBit eine gültige Curacao eGaming Lizenz hat.

Viele Dinge fehlen leider noch, darunter bestimmte Casino Spiele und Features wie Fiat Währungen. Nun zum Urteil.

Boni und Aktionen: 4,6/5

Dieses Casino geht aufs Ganze, wenn es um Boni geht. Deine ersten drei Einzahlungen werden mit BTC Bonusgeld und Freispielen belohnt.

Beim ersten Mal gibt es einen 75 % Bonus bis zu 1 BTC und 75 Freispiele, bei der zweiten Runde einen 100 % Bonus bis zu 1,5 BTC und 100 Freispiele und beim dritten Mal einen 125 % Bonus bis zu 1,5 BTC und 125 Freispiele. Im Rahmen des Treueprogramms des Casinos erhalten treue Kunden auch ordentliche Belohnungen.

Tägliche Prämien, Turniere und Promos gibt es immer im mBit Bonus Menü. Du kannst sogar die mBit Boni im Live Casino verwenden. Das Einzige, was uns nicht richtig gefallen hat, ist die Tatsache, dass es nur BTC Boni gibt.

Die Spielauswahl: 4,7/5

In diesem Casino stehen fast 2.000 Spiele auf der Karte, viele davon sind Slots. Natürlich sind die besten Anbieter im Online Casino verfügbar. Es gibt hier auch einen Bereich namens „Bonus Buy Slots“.

Tischspiele und Live Dealer Spiele sind die anderen Alternativen, wo es fast immer höhere Auszahlungsquoten als bei Slots gibt.

Baccarat, Blackjack, Poker, Roulette, Jackpot Spiele, Darts und Video Poker gehören zu den übrigen Genres. Es ist also alles verfügbar, was es an Casino Spielen gibt und was unterhaltsam ist.

Zahlungsmethoden: 4,4/5

Bei diesem deutschen Online Casino dreht sich alles um Kryptowährungen. Ethereum, Cardano, Dogecoin, Tether, XRP, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash und Bitcoin sind nur ein paar Beispiele. Das sind aber die einzigen Währungen, die das Casino momentan für Ein- und Auszahlungen akzeptiert. Es wird nichts Weiteres angeboten.

Kreditkarten und E-Wallets sind zwei Beispiele. Das ist nicht geeignet für Leute, die gerne spielen, aber kein Interesse an Bitcoin und Co. haben. Auch wenn die AGB gut sind, würden Fiat Währungen schon locker dazu passen.

Kundenservice: 4,2/5

Der Support ist leider nur per Chat erreichbar. Man kann E-Mails schicken, aber es gibt eine beträchtliche Verzögerung, bevor das Casino antwortet. Wenn du also hier Hilfe vom Online Casino brauchst, dann musst du geduldig sein.

Zum Glück kannst du den Kundenservice auf Deutsch erreichen, was sehr nützlich ist, da man hier nur mit Kryptowährungen ein- und auszahlen lassen kann. Trotzdem sollte es mehr Möglichkeiten geben, um schneller Hilfe zu bekommen.

Unsere Bewertung: 4,4/5

Spiele sofort 2.000+ Spiele mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen!

Testsystem für beste Online Casinos in Deutschland: Die Kriterien im Überblick

Ein solch detaillierter Test braucht zahlreiche Kriterien, um ein Online Casino in seinem Großen und Ganzen bewerten zu können. Im Folgenden werden die Kriterien und das Testsystem beleuchtet.

Boni und Aktionen

Bei der großen Auswahl an Online Casinos können die Bonus Angebote das Zünglein an der Waage sein. Der Neukundenbonus ist die wichtigste Aktion, aber auch das VIP-Programm für treue Kunden ist enorm wichtig, sowie die zahlreichen Promos für registrierte Spieler.

Die Spielauswahl

Die Auswahl an Casino Spielen ist der Höhepunkt der meisten Online Casino Bewertungen. Hier spielt zunächst die Zahl an Casino Spielen eine Rolle, doch Quantität ist nicht alles. Die richtige Qualität ist das Wichtigste. Von Online Spielautomaten bis Tischspielen sollte alles glänzen. Es kann aber auch ein Qualitätsmerkmal sein, wenn sich ein Online Casino auf bestimmte Online Games spezialisiert.

Zahlungsmethoden

Wenn es um Zahlungen geht, dann steht über allem die Sicherheit. Doch auch Gebühren sind in unseren Bewertungen unglaublich wichtig. Das Gleiche gilt für die Auswahl bei Ein- und Auszahlungen. Je größer und moderner diese ist, desto besser.

Kundenservice

Als Online Casino Spieler verlangen wir auch die richtige Unterstützung, besonders wenn man mit Kryptowährungen oder einem neuen Bonus spielt. Da nicht alle Online Casinos gerne das perfekte Support Programm anbieten, bewerten wir ganz genau, wie man mit dem Team sofort sprechen kann. Deshalb suchen wir nach Casinos, die mindestens einen Live-Chat und E-Mail Support bieten.

Beste Online Casinos in Deutschland – der FAQ-Bereich

Kann man in den besten Online Casinos in Deutschland auch unterwegs spielen?

Ja, eine gute mobile Version der Plattform gehört für alle attraktiven Online Casinos dazu. Gleiches gilt für eine starke App.

Welche Bonusangebote gibt es bei Online Casinos mit Echtgeld?

Ein cooler Neukundenbonus sollte bei jedem Online Casino mit von der Partie sein. Bei einem guten VIP-Programm sollten aber auch noch andere Bonusangebote für treue Kunden vorhanden sein.

Gibt es Gebühren bei Ein- und Auszahlungen?

Manche Online Casinos verlangen Gebühren bei Einzahlungen. Auszahlungen sind in aller Regel kostenlos. Es gibt aber zahlreiche Online Casinos, bei denen keine Gebühren bei Transaktionen anfallen.

Sind die besten Online Casinos in Deutschland sicher?

Die Online Casinos in diesem Test zeichnen sich durch eine hohe Sicherheit und Seriosität aus. Man sollte bei einem Online Casino auch auf die Lizenzen blicken.

Wie sind die Umsatzbedingungen bei einem Casino Bonus?

Das ist je nach Bonus und Online Casino unterschiedlich. Man sollte bei jedem Bonus die Umsatzbedingungen genau durchlesen.

Beste Online Casinos in Deutschland: Die Top 5 auf einen Blick

Ricky Casino – Das absolut beste Online Casino in Deutschland, mit wunderbaren Casino Spielen, Boni, Zahlungsmethoden und speziellen iGaming Features – Punktzahl: 99 %

Winning.io – Die größte und modernste Spielauswahl, mit 4.000+ erstklassigen Casino Spielen und eine fantastische Navigation – Punktzahl: 98 %

Magic Red – Ein Traum für Spieler, die ein zuverlässiges Online Casino suchen. Magic Red hat 10+ Jahre Erfahrung und bietet nur sichere Spielerlebnisse – Punktzahl: 97 %

N1 Casino – Das verrückteste Bonus Abenteuer. Es gibt 4.000 € als Willkommensbonus und 2.000+ Casino Spiele von den besten Software Anbietern – Punktzahl: 96 %

Mbit Casino – Eine Online Spielhalle, wo sich alles um Kryptowährungen dreht. Krypto Boni, Spiele und einzigartige BTC Features – Punktzahl: 95 %

Fazit: Verpass nicht die besten deutschen Casino Erfahrungen

Es gibt eine ganze Menge an Casino online in Deutschland, die attraktive Bedingungen, Bonus Angebote, Spielauswahlen und andere Faktoren vereinen. In dem ausführlichen Test war es nicht schwer, 8 Top Casinos zu finden, die allesamt zahlreiche Stärken zeigten.

Die Sicherheit und die Seriosität stimmt bei allen. Nun kommt es darauf an, welches Online Casino am besten zu einer Spielerin oder einem Spieler passt. Sobald der Entschluss gefallen ist, gibt es keine Zeit mehr zu verlieren. Die besten Online Casinos in Deutschland sind ein echtes Abenteuer, welches auch noch vergoldet werden kann.

Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich Unterhaltungszwecken. Glücksspiel ist mit einem angemessenen Anteil an Risiken verbunden, und es ist wichtig, dies bei der Nutzung von Online-Glücksspielseiten zu erkennen.

Während wir verschiedene Glücksspielseiten überprüfen, sollten Sie sich mit den örtlichen Gesetzen in Ihrer Region vertraut machen, bevor Sie online spielen. Außerdem sind alle Glücksspielseiten und unsere Guides erst ab 18 Jahren verfügbar.