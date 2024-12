Die Auswirkungen von Online-GlÃ¼cksspielen auf die mentale Gesundheit: Wie man Risiken minimiert

Die Auswirkungen von Online-Glücksspielen auf die mentale Gesundheit: Wie man Risiken minimiert Redaktion

Online Glücksspiele sind in den letzten paar Jahren wesentlich beliebter geworden. Dabei hat sich nicht nur die Anzahl der Anbieter ständig vergrößert, sondern auch die Menge an Spielen und Bonusangeboten, die man in Casinos entdecken kann. Durch einen promo code bruce bet Boni zu erhalten, kann sehr lukrativ sein, vor allem, wenn man ein neuer Spieler ist und sich erstmal mit Freispielen orientieren möchte, bevor man dazu übergeht, echtes Geld zu investieren. Online Casinos sind so konzipiert, dass es leicht ist, viel Zeit in ihnen zu verbringen. Dadurch wird natürlich das Risiko vergrößert, dass Spieler eine Glücksspielsucht entwickeln. Wir gehen hier genauer darauf ein, worum es sich dabei handelt, welche Symptome Betroffene zeigen und was man tun kann, um dieses Risiko zu minimieren.

Glücksspielsucht genauer betrachtet

Einige Spieler sind anfällig dafür, eine Glücksspielsucht zu entwickeln, wenn sie sich mit Casinospielen auseinandersetzen. Dabei handelt es sich um ein problematisches Spielverhalten, bei dem immer weitergespielt wird, unabhängig davon, ob man gerade gewinnt oder verliert. Wenn wir bei einem Glücksspiel Geld gewinnen, dann spricht dies das Belohnungszentrum in unserem Gehirn an, was sich für manche Personen wie ein Kick anfühlt. Von diesem Gefühl kann man abhängig werden, wenn man nicht darauf achtet oder eine Anfälligkeit für Suchterkrankungen besitzt.

Glücksspieler, die an Glücksspielsucht leiden, verspielen häufig sehr hohe Summen, ohne irgendeine Zurückhaltung zu kennen. Gleichzeitig werden Freunde und andere Hobbies vernachlässigt, um mehr Zeit für Glücksspiele zu haben. Dadurch entfernen sich Betroffene häufig von ihrem sozialen Umfeld, was im Falle einer Sucht ein Sicherheitsrisiko darstellt, denn andere Menschen sind der beste Schutz vor einer Glücksspielsucht. In vielen Fällen hat eine Glücksspielsucht verheerende private und finanzielle Auswirkungen.

Was kann man gegen Glücksspielsucht unternehmen?

Wie bei so vielen Krankheiten, ist die Prävention einfacher als die Behandlung. Die besten Chancen gegen eine Glücksspielsucht hat man, wenn man diese noch gar nicht entwickelt hat. Dafür ist es unbedingt erforderlich, dass man sich an einige Regeln hält, die man selbst aufstellen muss:

Eigenständige Recherche zu problematischem Spielverhalten anstellen

Budget setzen und einhalten

Spielsessions zeitlich begrenzen

Rücksprachen mit vertrauenswürdigen Personen, um das eigene Verhalten zu bewerten

Häufig kann man eine Menge dagegen unternehmen, dass sich eine Glücksspielsucht entwickelt, indem man diese Punkte beherzigt. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass man keine Sucht entwickeln kann, nur weil man sich daran hält. Manche Menschen sind anfälliger für Suchterkrankungen als andere und diese machen im Zweifelsfall vermutlich besser generell einen Bogen um Glücksspiele um Echtgeld.

Maßnahmen gegen Glücksspielsucht von Staatsseite

Durch den Glücksspielstaatsvertrag hat sich erheblich geändert, wie Online Glücksspiele in Deutschland legal angeboten werden können. Betreiber müssen eine Menge Beschränkungen einhalten und auch für Spieler gibt es einige Beschränkungen. Wir haben hier einige Punkte aufgeführt, die im Glücksspielstaatsvertrag festgelegt wurden, damit man sich einen schnellen Überblick verschaffen kann:

Informationen über Glücksspielsucht und deren Prävention müssen auf den Webseiten von Online Casinos zur Verfügung gestellt werden, ebenso wie Links auf unabhängige Websites, bei denen man Hilfe erhalten kann, wenn man betroffen ist.

Der maximale Einzahlungsbetrag pro Monat darf pro Spieler nicht über 1.500 Euro liegen. Dadurch wird limitiert, wie viel man maximal monatlich verlieren kann, was den schlimmsten Auswirkungen von Glücksspielsucht potentiell einen Riegel vorschiebt.

Pro Dreh bei einem Spielautomaten darf man maximal 1 € einsetzen. Dadurch kann es nicht so leicht passieren, dass man in kurzer Zeit viel Geld verliert, indem man Slots spielt.

Autoplay Features sind in Deutschland nicht erlaubt, man muss also für jeden Dreh an einem Slot manuell klicken. Außerdem gibt es einen Cooldown, so dass man nach jedem Spin einige Sekunden warten muss, ehe man nochmal drehen kann. Damit wird effektiv verhindert, dass man passiv sein Geld bei Glücksspielen einsetzt und es so vielleicht verliert, ohne wirklich darauf geachtet zu haben.

Algorithmen werden eingesetzt, um das Spielverhalten von Kunden zu überwachen, so dass man Warnungen aussprechen kann, wenn auffällt, dass ein Spieler ein problematisches Verhalten demonstriert.

Bei legalen Online Casinos kann man einen Panik-Knopf finden, durch den man sich für eine bestimmte Zeit selbst vom Spielen ausschließen kann. So kann man die Notbremse ziehen, wenn man selbst bemerkt, dass man zu viel Geld in Glücksspiele investiert und sich eine Auszeit nehmen will, ohne die Möglichkeit zu haben, seine Meinung kurzfristig zu ändern.

Natürlich sind diese Maßnahmen allein nicht ausreichend, um zu verhindern, dass manche Spieler eine Glücksspielsucht entwickeln. Vielmehr wird darauf gesetzt, dass die Hürden zum Entwickeln einer Glücksspielsucht möglichst hoch gesetzt werden und Hilfeangebote existieren, auf die Spieler im Notfall zurückgreifen können. Es gibt auch Adressen, bei denen man sich kostenlos Hilfe suchen kann, wenn man jemanden kennt, der unter einer Glücksspielsucht leidet und die Person dabei unterstützen möchte, auch wenn sie nicht einsichtig ist.