In Online Spielbanken per Smartphone zahlen – So einfach geht's

Jeder, der gerne spielt und auch unterwegs den Nervenkitzel erleben will, weiß wie praktisch Online Casinos sind. Vor ein paar Jahren war dies noch fast unvorstellbar, heute inzwischen gehören mobile Online Casinos für jeden Glücksspiele-Fan einfach dazu. Wurde vor einigen Jahren noch die Nutzung der eigenen Casino-App mit Bonusangeboten beworben, ist heute nicht einmal mehr unbedingt das Herunterladen der App notwendig. Doch gerade für Neulinge auf dem Gebiet des Glücksspiels ist es gut, ein paar grundlegende Dinge über das Spielen und Bezahlen am Smartphone im Online Casino zu wissen. Genau dies schauen wir uns nachfolgend im Detail an.

Immer verfügbar: Instant Play

Die meisten Online Casinos wollen das Spielen für ihre Nutzer so einfach wie möglich gestalten. Darum setzen inzwischen viele Online Casinos auf webbasierte, für mobile Endgeräte optimierte Websites. Diese Instant Casinos sind also nicht nur über den PC erreichbar, sondern man kann sie vom Tablet oder dem Smartphone direkt über den Browser erreichen. Unter anderem durch moderne HTML5-Technologie passt sich die Website so problemlos an alle Bildschirmgrößen an. Man muss keine App herunterladen, sondern greift auf die Website unkompliziert über den mobilen Browser zu. Somit hat man direkten Zugriff auf alle Spiele, Bonusaktionen und Funktionen des Online Casinos. Und nicht nur das, auch Zahlungen kann man dadurch von unterwegs veranlassen.

Spielen mit der App

Wenn das Online Casino noch kein Instant Play anbietet, hat es meist eine eigene App im Angebot. Sollte es sich um ein Echtgeld Online Casino ohne deutsche Glücksspiellizenz handeln, findet man die Casino App nicht in einem der App Stores, sondern oftmals nur auf deren eigener Website. Informieren Sie sich vorher, ob in der Echtgeld Casino App alle Spiele und Funktionen verfügbar sind oder ob es Einschränkungen gibt. Haben Sie sich für die Casino App entschieden, können Sie sie ganz einfach herunterladen und auf Ihrem Smartphone installieren.

Zahlungen übers Smartphone: sicher und zuverlässig

Inzwischen sind Transaktionen über das Handy Teil unseres Alltags. Mit einer sicheren Casino App oder mobilen Website sind auch Zahlungen über das Smartphone kein Problem mehr. Damit dies allerdings wirklich sicher ist, sollte ein seriöses Online Casino auf seiner Desktop-Website wie auch mobilen Version mindestens eine 128-Bit-SSL-Verschlüsselung implementiert haben. Auch über das eigene Smartphone können Sie sichere Zahlungen vornehmen.

Exklusiv zahlen über Ihre Handyrechnung

Wenn Sie sich für ein mobiles Casino entschieden haben, ist es in manchen auch möglich, über die eigene Telefonrechnung zu zahlen. Dabei wird Ihre Einzahlung über die Abrechnung mit Ihrem Netzanbieter getätigt. So haben Sie problemlos eine weitere Zahlungsoption zur Verfügung. Dabei sollten Sie allerdings beachten, dass die Auszahlung nicht über diese Zahlungsmethode erfolgen kann. Ist das Geld einmal abgebucht, kann dies nicht zurückgebucht werden. Achten Sie also hier besonders darauf, dass es sich um ein seriöses Online Casino mit gültiger Lizenz handelt.

Die verschiedenen Zahlungsmethoden

In der Instant Play-Version wie auch in der App des Online Casinos sollten klar und transparent die verschiedenen Zahlungsanbieter aufgelistet sein. Hier lohnt es sich zu vergleichen, damit anfallende Gebühren, Bearbeitungszeiten oder Auszahlungsgrenzen später nicht zu unangenehmen Überraschungen führen. Vertrauenswürdige Anbieter, die in einem Online Casino Echtgeld zuverlässig übermitteln und transferieren, sollten Ihnen immer bekannt sein. Dabei umfasst eine gute Auswahl Anbieter für Banküberweisungen, Kreditkartenzahlungen, elektronischen Bezahlsystemen wie paysafecard oder auch E-Wallets wie Skrill und Neteller. Bei letzteren ist es ratsam, auch die Bonusbedingungen genau zu lesen, da diese Zahlungsanbieter in manchen Online Casinos explizit von Bonusangeboten ausgeschlossen sind.

Sichere Zahlung mit dem Smartphone im Online Casino: so geht’s

Schauen Sie sich das Angebot der verschiedenen Online Casinos an und achten Sie darauf, dass die gewählte Spielhalle mobil verfügbar ist und eine gültige Lizenz besitzt. Wenn es sich um ein Instant Play Casino handelt, müssen Sie keine App herunterladen. Beginnen Sie die Registrierung durch Eingabe Ihrer persönlichen Daten und melden Sie sich an. Navigieren Sie in Ihrem Spielerkonto zu „Zahlungen“ und wählen Sie die für Sie geeignete Zahlungsmethode aus. Sollten Sie Ihr Guthaben mit der Handyrechnung aufladen wollen, wählen Sie diese Option. Dann erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter, meist per E-Mail oder SMS, einen Code, den Sie in Ihrem Spielerprofil eingeben. Daraufhin erhalten Sie die Bestätigung über die erfolgreiche Zahlung, diese wird mit der nächsten Telefonrechnung beglichen.

Sollten Sie eine andere Zahlungsmethode wählen, ist auch dies meist sehr unkompliziert. Die notwendigen Daten Ihres Bankkontos oder Kreditkarte werden verlangt und nach erfolgreicher Bearbeitung erhalten Sie eine Bestätigung über die erfolgreiche Gutschrift. In den meisten Fällen können Sie Ihr Guthaben umgehend benutzen. Bei manchen Zahlungsmethoden gibt es Mindestbeträge, die Sie bei der Ein- und Auszahlung berücksichtigen müssen. Für Ihre Sicherheit und einen besseren Überblick über die getätigten Ein- und Auszahlungen, setzen Sie sich ein Budget pro Woche oder für den Monat und dokumentieren Sie Ihre Transaktionen.

Fazit: Mit dem Smartphone im Online Casino zahlen

Die Glücksspielbranche hat seit jeher durch seine Reichweite und Größe neue technische Entwicklungen vorangetrieben. Mit der rasanten technologischen Weiterentwicklung der letzten Jahre sind Online Spielhallen auch in der breiten Bevölkerung fast nicht mehr wegzudenken. Bedürfnisse und Anforderungen der Spieler haben sich dadurch geändert und Sicherheit ist ein zentrales Thema. Somit verwundert es nicht, dass inzwischen auch mobile Ein- und Auszahlungen zuverlässig und ohne Probleme getätigt werden können.

Um immer auf der sicheren Seite zu stehen, ist es als Nutzer wichtig, nur in Online Casinos mit gültiger Lizenz zu spielen. Eine sichere Verbindung mit SSL-Verschlüsselung zum Schutz Ihrer Daten ist Grundvoraussetzung für ein sicheres Spielerlebnis. Und mit der Zahlung über Ihre Handyrechnung können Sie komfortabel und ohne Risiko eine weitere Option zur Einzahlung nutzen.