Die Top 10 besten Online Casinos fÃ¼r Luxemburg im 2023: mit besten Slots Spielen, Turnieren und vorteilhaften Angeboten

Die Top 10 besten Online Casinos für Luxemburg im 2023: mit besten Slots Spielen, Turnieren und vorteilhaften Angeboten Redaktion

Wir haben die Besten der besten Online Casinos in Luxembourg ausgiebig getestet und eine Top Ten der Online Casinos erstellt. Hier sind faire Gewinnchancen und die spannendsten Turniere garantiert, erfahrt alles über die besten Casinos Luxembourg. Gerade Neueinsteiger verlieren schnell den Überblick. Welche Casino Bonus Optionen sind möglich? Und welches Online Casino in Luxembourg ist seriös? Hier sind die zehn besten Glücksspiel Anbieter, die alle Voraussetzungen für Spiel, Spaß und Spannung erfüllen.

Liste der 10 besten Luxembourg online Casinos um Echtgeld:

GoldenStar – die Heimat der beliebtesten Slots; CasinoREX – lukrative Willkommenspakete für Neukunden; Bitstarz – echtes Geld und Bitcoins als Ein- und Auszahlmethoden; JackpotCity – bis zu 1,600 € Willkommensbonus; 20Bet – echtes Geld und Freispiele gewinnen; CasinoNic – große Auswahl an Casino Games und seit 2020 bereits aktiv; Neospin – über 5,800 Games und Titel sind verfügbar; National Casino – Top Adresse aus Deutschland; 7bit Casino – seit 2014 eine feste Größe bei allen Online Spielern; Rolling Slots – Willkommens Bonus und Freispiele für den puren Spielspaß.

Wir haben alle Anbieter intensiv getestet, um das Online Casino in Luxembourg 2023 zu finden. Jede Slot wurde genau betrachtet, alle Angaben und Versprechen überprüft. Wo sind die lukrativen Gewinne und Freispiele versteckt? Die Top Online Casinos sind geblieben, den Rest haben wir bereits aussortiert. Beste Casino Seiten gesucht? Hier kommt unsere Top 10.

1. Golden Star – seit 2012 ein Garant für die beste Online Casino Unterhaltung

Vorteile:

Annahme von Bitcoins

Mehr als 2,500 Spiele

Casino Turniere

Lukrative Bonusangebote

Benutzerfreundliche Oberfläche

Ein 24/7 Supportservice mit Live Chat

Nachteile:

Anfallende Gebühren für bestimmte Ein- und Auszahlmethoden

Der Live-Chat ist nicht deutschsprachig

Ein sicheres Online Casino in Luxembourg! Der Anbieter punktet mit Erfahrungswerten und soliden Angebote. Moderne Zahloptionen runden das Profil ab. Wer beste online Casinos sucht, der ist hier schon einmal goldrichtig. Bonuszahlungen können auch direkt in Bitcoin angenommen werden und die Smartphone App ist bereits optimiert und setzt Maßstäbe.

Bonusprogramm: 8/10 Punkte

Einen fetten Willkommensbonus für Neukunden. Bis zu 1,000 Euro oder 100 mBTC erwarten die Neueinsteiger. Unsere Online Casino Erfahrungen sagen sehr gut! 20 Freispiele pro Tag? Auch das bietet GoldenStar seinen Kunden. Im Bereich seriöse online Casinos in Luxembourg ist GoldenStar ein Garant für die Top Platzierungen. Und auch innovative Ansätze wie zum Beispiel der GoldenStar Casino Cashback haben uns überzeugt. Hier gibt es 10% der Vortagseinzahlung zurück. Im Online Casino Luxembourg Test überzeugt GoldenStar auf ganzer Ebene.

Spielevielfalt: 9/10 Punkte

Das Salz in der Suppe des Spielers. Die besten und neuesten Slots in großer Auswahl, dafür stehen seriöse online Casinos in Luxembourg. Dem Spieler viel anbieten und immer aktuell zu sein. Die aktuellsten Spiele, die innovativsten Umsetzungen und die besten Gewinnchancen, auch hier hat sich GoldenStar klar ein Plus verdient. Über 2,500 Spiele erwarten den Online Gamer und 60 Anbieter sorgen für Abwechslung und einen Langzeitspielspaß.

Zahlungsmethoden: 8/10 Punkte

Wer im Bereich beste Casinos online punkten möchte, der benötigt eine Vielzahl von Zahloptionen. Ein- und Auszahlungen sollen schnell und komplikationslos über die virtuellen Geldbörsen geschehen. Golden Star setzt auf Kryptowährungen, E-Wallets, Prepaid, Banküberweisungen und Kreditkarten. Das gesamte Programm an aktuellen und beliebten Payment-Methoden warten auf den Spieler. Das Limit im Bereich Einzahlungen liegt bei 5,000 Euro und due Untergrenze wurde auf 20 Euro gesenkt. Und auf Einzahlungsgebühren wird gänzlich verzichtet. Ein weiterer Pluspunkt auf dem Weg zum Titel der besten Casino Online Anbieter.

Gesamtpunktzahl: 9/10 Punkte

Als Fazit bleibt ein überzeugendes Gesamtergebnis bestehen. Viele Vorteile begeistern professionelle Spieler, Neueinsteiger und Gastspieler. Der Sektor online Casino Luxembourg legal hat Platz für einige Top Anbieter und GoldenStar ist einer davon. Service, Angebote und Fairness stehen an erster Stelle der Hausordnung. Intensive Testspiele haben gezeigt, dass hier ein echtes Portal für Profis und Neueinsteiger präsentiert wird. Die Auswahl ist immer Up to Date und die Vielzahl der Slots beeindruckt, ohne jemals den Spieler zu überfordern. Und mit den Bonusangeboten sind hier schnell die ersten Gewinne garantiert.

2. Casino REX – schnelle Auszahlungen und Top Slots

Vorteile:

Über 1,500 Casinospiele

Sichere Lizenz

Alle TOP Anbieter sind vertreten

Einfache Bedienoberfläche

Hohe Bonuszahlungen

Willkommensangebote

Deutschsprachige Webseite

Live Chat

Nachteile:

Keine FAQs

Geringe Anzahl an Auszahlmethoden

Die Nummer eins der luxembourgische Online Casino Liste? Casino REX begrüßt jeden Neueinsteiger mit großartigen Bonuszahlungen. Der Willkommensbonus ist ein echter Grund für eine Anmeldung. Die Luxembourg Online Casinos haben einen spendablen Partner, der dank seiner selbsterklärenden einfachen Bedienoberfläche sofort zum Spielvergnügen übergeht. Ein – und Auszahlungen werden direkt abgewickelt und der Sicherheitsstandard ist erfreulich hoch.

Bonusprogramm: 9/10 Punkte

Fünf verschiedene Bonusstufen und ein besonderer VIP-Bonus versüßen die Einzahlungen. Spieler können bis zu 100 % und 20 Freispiele direkt zum Start erbeuten. Casino REX ist in der Liste der beliebtesten online Casino in Luxembourg ein klarer Favorit auf einen vorderen Platz. Eine weitere Besonderheit sind die Tagesbonusaktionen. Jeden Dienstag und Freitag lohnen sich die Einzahlungen. Time to win nennt es Casino REX und die Spieler freuen sich auf die lukrativen Angebote.

Spielevielfalt: 8/10 Punkte

Book of Ra, Wolf Gold, StarBurst, Sizzling Hot, Big Bad Wolf, die beliebtesten Slots bilden bei Casino REX die Grundlage für eine grandiose Online Unterhaltung. Insgesamt stehen über 1,500 Spiele zur Auswahl, die Vielfalt überzeugt Profis und Neueinsteiger gleichermaßen. Eine Top Auswahl der besten Slots wird präsentiert. Neue Slots werden regelmäßig vorgestellt und finden schnell die Akzeptanz der Spieler. Live Casino und Jackpot Spiele und Tablegames wie zum Beispiel Black Jack gehören zum Programm. In der Rubrik beste Online Casinos ist das ein weiterer wichtiger Pluspunkt.

Zahlungsmethoden: 8/10 Punkte

Die Mindesteinzahlung beträgt 20 Euro. Eingezahlt wird mittels Klarna, Kreditkarten, Banküberweisung, Paysafecard und einigen unbekannteren digitalen Börsen wie zum Beispiel MuchBetter oder Neosurf. Hier setzt der Anbieter in erster Linie auf sicher und schnell. Casino Rex kombiniert die klassischen Einzahloptionen mit den modernen Paymentmethoden. Auszahlungen werden ebenfalls zügig ausgeführt und auch hier steht die Sicherheit an erster Stelle. Ein weiterer Pluspunkt für eine Top Platzierung der besten online Casinos.

Gesamtpunktzahl: 8/10 Punkte

Der Spielspaß steht klar im Vordergrund und die Spieler fühlen sich vom ersten Moment an sicher. Die verschiedenen Bonusstufen sind durchaus lukrative Anreize, die gerne angenommen werden. Die Auswahl der Slots ist überdurchschnittlich hoch und die Bedieneroberfläche lädt zum Langzeitspielen ein. Der Support könnte zeitweise zügiger agieren, doch aufgrund der übersichtlichen Handhabung der Rubriken ist der Support hier eher selten gefordert. Ein- und Auszahlungen verlaufen schnell und sicher. Die Liste der Top Luxembourg online Casino hat einen neuen Top Anbieter.

3. Bitstarz – ein echtes Bitcoin Casino erwartet den Spieler

Vorteile:

Seit 2014 bereits auf dem Markt

Bitcoin Bonus – bis zu 5 BTC

Kein Einzahllimit bei Kryptos

Mehr als 4,000 Spiele

Auszahlungen innerhalb von nur zehn Minuten

Blogbeiträge mit Tipps & Tricks

Erstklassige grafische Umsetzungen

Nachteile:

Support ist nur über Mail oder Live Chat möglich. Kein direkter telefonischer Kontakt möglich.

Die klassische Verbindung eines Online Casinos und die Verknüpfung mit den modernen Kryptowährungen, genau das zeichnet Bitstarz aus. Der Casino Bereich ist vielfältig ausgestattet und das Angebot ist beeindruckend. Besondere Aktionen dienen als Dankeschön für die Stammspieler und Neueinsteiger werden ebenfalls ausreichend willkommen geheißen. Der Titel bestes Casino online passt noch nicht ganz, dennoch ist Bitstarz ein Anwärter auf einen Spitzenplatz. Auszahlungen in Bitcoin sind im Online Casino Bereich nicht an der Tagesordnung.

Bonusprogramme: 8/10 Punkte

500 € oder 5 BTC plus 180 Freispiele als Willkommenspaket, ein angenehmer Start für jeden Neuanmelder. Und dann gibt es noch die beliebten Slot Wars. Eine hauseigene Promotion, die Spieler mit bis zu 5,000 € belohnt. Und 5,000 Freispiele sind noch zusätzlich möglich. Die Spieler lieben den Montag? Am Montag gibt es den 50 % Reload-Bonus noch obenauf. Letztendlich hat jeder Spieler hier ausreichend Optionen, sich mit Geld- und Bonusgeschenken selbst zu verwöhnen. Im Bereich der getesteten Top online Casinos eine ansehnliche Bonusrunde.

Spielevielfalt: 9/10 Punkte

Mehr als 4,300 Spiele stehen dem Gamer zur freien Auswahl bereit. Die Bibliothek an Unterhaltung ist gigantisch und hier findet nun wirklich jeder schnell sein Lieblingsgame. Mehr als 70 Software Provider sorgen für Abwechslung und auch unbekanntere Slots haben hier eine Heimat gefunden. Neue online Casinos in Luxembourg müssen sich mit Bitstarz messen und die Messlatte liegt hoch. Direkt die Startseite bietet schon eine Vorauswahl, übersichtlich können die unterschiedlichen Rubriken angewählt werden. Beste Casino Seiten sehen genau so aus.

Zahlungsmethoden: 9/10 Punkte

Innovativ und modern, so präsentieren sich die Payment-Methoden von Bitstarz. Euro, Dollar und Bitcoin finden hier eine Akzeptanz. Eingezahlt wird via VISA, Bitcoin, Neteller, Mifinity, EcoPayz und andere. Professionelle Spieler nutzen bevorzugt die Kryptowährungen, denn hier gibt es kein Limit. Echtgeldwährungen sind auf 4,000 € pro Transaktion begrenzt. Die Einzahlgrenze wurde auf 20 € festgelegt, das Minimum sollte also beachtet werden. Auszahlungen werden im Kryptobereich innerhalb weniger Stunden bearbeitet, Bankkunden müssen sich ein bis zwei Tage gedulden.

Gesamtpunktzahl: 9/10 Punkte

Bizstarz ist ein echtes Casino Highlight. Modern und schnell, mega Serviceleistungen und beeindruckende Bonusgeschenke. Immer wieder neue Aktionen die Spieler in Bewegung halten, hier sind echte Profis am Werk. Fazit: ein Spitzenplatz der getesteten Top 10 online Casinos? Mit Sicherheit! Professionelle Casino Gamer lieben diese Plattform, hier steht der Spieler im Vordergrund und wird für Treue belohnt. Und wer gerne unterwegs die Slots drehen möchte, der lädt sich die mobile App herunter und genießt den Spaß in der To Go Version. Die Hitliste Luxembourg Casino online hat einen neuen Star.

4. Jackpot City – bis zu 1.600 € Willkommensbonus

Vorteile:

Hohes Bonussystem

Bis zu 1,600 € für Neulinge für eine Registrierung

Bestes deutsches Online Casino

Schnelle Auszahlungen (1 bis 2 Tage)

Deutschsprachiger Kundenservice

Bereits seit 1998 aktiv

24/7 Support

Nachteile:

Auszahlungen erst ab 50 Euro möglich

Jackpot City ist ein Kandidat für einen Top Platz in der Liste der besten Luxembourg online Casinos. Seit über zwanzig Jahren ist der Anbieter bereits auf dem Markt aktiv und steht für ein seriöses und sicheres Onlinevergnügen. Bei der Auswahl der Slots wird auf Qualität geachtet. Weit über 500 Spiele stehen dem Gast zur Verfügung. Im Bereich Bonus und Starterpakete ist das Casino absolut federführend. Hier lohnt sich das schnelle Spiel von der ersten Minute an. Beste Casino Spiele und Unterhaltung sind garantiert.

Bonusprogramm: 9/10 Punkte

Jackpot City macht schon bei der Anmeldung Spaß. Im direkten Vergleich zu anderen Online Casinos auf der Liste der Echtgeld Casino Luxembourg zeigt sich die virtuelle Spielstätte äußerst spendabel. Als Willkommensbonus winken dem Neuling bis zu 1,600 €. Und auch der Jackpot City Bonus ist eine lukrative Angelegenheit. Einen Casino Bonus ohne Einzahlung gibt es nicht. Natürlich sind die Prämien an den Einzahlsummen gekoppelt, dennoch lohnt sich hier das Spielen. Treue wird auf dieser Plattform belohnt. Spieler, die regelmäßig agieren, bestätigen das gerne. Eines der Top online Casinos im Test.

Spielevielfalt: 7/10 Punkte

Über 400 Online Slots und verschiedene Tisch- und Kartenspiele bilden das Grundgerüst für den Gaming Fun. Mit insgesamt über 500 Spieloptionen ist die Auswahl etwas geringer als bei den anderen Anbietern. Doch Jackpot City sucht gezielt aus und versprüht einen gewissen Las Vegas Charme. Aktuelle und beliebte Titel wie zum Beispiel Thunderstruck2 oder Treasure Nile sind natürlich vertreten. Auch die Freunde eines gepflegten Online Poker Duells bekommen hier ausreichend Chancen, sich zu beweisen.

Zahlungsmethoden: 8/10 Punkte

Alle bekannten und etablierten Payment-Anbieter sind vertreten. Spieler können mittels VISA und MasterCard oder mit einer Banküberweisung agieren. Und neben den traditionellen Methoden stehen noch zusätzlich ecoPayz, Skrill, Paysafecard, Skrill 1-Tap, Neteller und Klarna zur Verfügung. Jackpot City deckt alle gängigen Anbieter ab und ermöglicht so eine flexible Handhabung der Ein- und Auszahlungen. Im Bereich der Auszahlungen sollten aber die Gebühren von 5 € unter 500 € Auszahlsumme beachtet werden. Und die Auszahlung erfolgt erst ab einem Guthaben von 50 €.

Gesamtpunktzahl: 8/10 Punkte

Pro Argumente sind der deutschsprachige Support, der 24/7 aktiv ist. Service wird hier definitiv großgeschrieben und hat eine wirkliche Bedeutung. Die langen Erfahrungswerte des Online Casinos und die erstaunlich hohen Bonuszahlungen sind bemerkenswert. Im Bereich der Vielfalt des Angebots können die Macher von Jackpot City mit Sicherheit noch zulegen. Gerade im Slotbereich stehen noch viele Möglichkeiten aus. Das Online Casino hat hohe Ansprüche und genau das wird auch umgesetzt. Little Las Vegas auf dem Bildschirm, diese Bezeichnung trifft das Spielgeschehen sehr gut. Seriös, sicher und im Bereich der Spiele noch ein wenig ausbaufähig, so lautet das Fazit nach ein paar aufregenden Stunden im Online Casino Jackpot City. Eines der Casinos der Luxembourg online Testreihe.

5. 20Bet – Freispiele und echtes Geld gewinnen

Vorteile:

Aktiv seit 2020

24/7 Support

Über 4,000 Spiele

Live Chat

100 % / 120 € / 120 Freispiele Willkommensbonus

VIP Programme

Jackpot Aktionen und andere Highlights

Sportwetten und Live Casino

Nachteile:

Kundenservice agiert nur auf Englisch

20Bet ist ein junger und moderner Anbieter, der die Liste seriöse online Casinos Luxembourg vorne anführt. Casino Gaming, Live Casino und Wetten, alles auf einer Plattform und alles aus einer Hand. Das Bonussystem ist empfehlenswert und lohnend für den Spieler. Das Angebot ist gigantisch und hier ist 20Bet federführend und die Nummer eins im Bereich beste Casino Seiten Kandidaten. Die Payment Methoden sind vorbildlich, alle gängigen und auch weniger bekannten Anbieter sind gelistet. Die Bedienoberfläche ist selbsterklärend und übersichtlich gestaltet. Ein echtes Top Casino.

Bonusprogramme: 9/10 Punkte

Hier schaut der Spieler als Erstes auf die Zahlen. Bis zu 120 € sind bei einer Erstanmeldung möglich, 120 Freispiele verlocken zusätzlich zur Anmeldung. Doch der Anbieter hat noch mehr im Angebot. 20Bet überrascht immer wieder mit den verschiedensten Aktionen. Im Bereich Promotion finden die Spieler verschiedene Casino Bonus Aktionen vor. Ein echtes Novum im Bereich der Echtgeld online Casino Luxembourg und eine lohnende Anerkennung für die Kunden.

Spielevielfalt: 10/10 Punkte

Hier ist 20Bet federführend im Bereich der online Casino Luxembourg Testreihen und gibt den Ton an. Über 7,000 Slots, Live Wetten, Live Blackjack, Live Roulette, Live Baccarat, Poker und noch weitere Live Games begeistern die Spieler. Die Vielfalt ist einzigartig und der Katalog der Spieleangebote gigantisch. Zwölf Provider sorgen für Abwechslung und Spannung. Definitiv im Rahmen der Top 10 online Casinos die klare Nummer eins. Und auch die grafische Umsetzung ist beeindruckend, in HD-Qualität spielen, das erfreut auch das Auge und nicht nur das Spielerherz.

Zahlungsmethoden: 8/10 Punkte

20Bet bietet alles, was die elektronische Brieftasche benötigt. Das Echtgeld online Casino Luxembourg setzt auf Sofortüberweisungen, Kreditkarten, Paysafecards, Astropay, Neosurfvoucher, Jeton und noch einigen weiteren Anbietern. Ausgezahlt wird zusätzlich noch in Kryptowährungen durchaus ein Anreiz für manche Spieler. Als Mindesteinzahlbetrag gilt die 10 € Grenze und wer auf eine E-Wallet setzt, der kann in der Regel sofort losspielen. Alle Zahlmethoden und Transaktionen werden als sicher eingestuft und der Spieler muss nicht um seine Gelder bangen. 20Bet ist in der Liste beste Casinos online auf einem vorderen Platz vertreten.

Gesamtpunktzahl: 9/10 Punkte

Die online Casino Erfahrungen des Herstellers machen sich schnell bemerkbar. Hier stimmt einfach alles und das Gesamtpaket überzeugt auf allen Ebenen. VIP Programme, Bonuspakete, Willkommensgeschenke, Sonderaktionen, hier wird der Spieler wirklich hofiert. Beste Casinos online? 20Bet ist definitiv ein Teil der Bestenliste. Die Vielfalt und die Umsetzung sind ein Gradmesser für die Konkurrenz. Die Casinos Luxembourg online haben einen neuen Standard, der begeistert und beeindruckt. Neueinsteiger und Profis lieben das Online Casino gleichermaßen. Erfahren Sie mehr über Sportwetten Anbieter auf meinbezirk.at!

6. CasinoNic – tolle Freispiele ohne Einzahlung

Vorteile:

Bereits seit 2020 erfolgreich auf dem Markt

Mehr als 1,500 Spiele verfügbar

Live Casino

Kryptowährungen werden akzeptiert

Schnelle Auszahlungen

Große Spieleauswahl

1,200 € Willkommensbonus

Geburtstagsbonus

VIP Bonus auf Einzahlungen

Live Chat 24/7

Nachteile:

Kein telefonischer Support

CasinoNic ist der Vielzahl der Spieler bereits seit dem offiziellen Start im Jahr 2020 bekannt. Eine große Spielauswahl, schnelle Auszahlung und die unkomplizierte Handhabung der Webplattform sprechen für eine hohe Platzierung in unserer Liste, die besten online Casinos Luxembourg. Gerade die Liebhaber der Jackpot-Slots kommen hier auf ihre Kosten. Ein Willkommensbonus von bis zu 1,200 € ist für Neueinsteiger ein lukrativer Anreiz und die Anmeldungen bestätigen dies. Und wer gerne unterwegs nicht auf seine Lieblingsslot verzichten möchte, der nutzt die CasinoNic Web App. Die Umsetzung ist grandios und der Spielspaß geht einfach mit. Die Auflistung online Casino Luxembourg neu hat ein neues Highlight, das den Sprung in die Top 10 online Casinos problemlos geschafft hat.

Bonusprogramme: 8/10 Punkte

Der Willkommensbonus bietet Neueinsteiger eine Gaming-Basis von 1,200 €. Ein Start, der viel Spielspaß und gute Laue garantiert. Allein die ersten sechs Einzahlungen werden belohnt und ein weiterer VIP Bonus mit bis zu 600 € wartet ebenfalls noch auf die Spieler. Natürlich sind die verschiedenen Bonusstufen immer an eine Einzahlungssumme geknüpft. Doch im direkten Vergleich zu anderen Anbietern zählt CasinoNic zu den Top online Casinos.

Spielevielfalt: 9/10 Punkte

Das Angebot der Slots und Games ist riesig. Neben den bekanntesten Slots, Jackpot Spielen wird auch der Live Casino Bereich stark präsentiert. Pokerfreunde werden bei CasinoNic keine Möglichkeiten auf ein Spiel haben und müssen hier den Anbieter wechseln. Sehr beliebt sind die Bereiche Roulette und Black Jack, die neben den Jackpotspielen den meisten Zulauf haben. Die Umsetzungen sind beeindruckend und garantieren einen Langzeitspaß. Das Online Casino für Gewinner, so präsentiert sich CasinoNic den Spielern. Sicher, schnell und seriös, die Grundpfeiler für den Erfolg des Anbieters.

Zahlungsmethoden: 9/10 Punkte

Anspruchsvoll wie die gesamte Umsetzung sind natürlich auch die verschiedenen Payment Methoden. Hier findet fast jeder Anbieter einen Platz und der Kunde hat die große Auswahl. Neben den bekannten VISA, Maestro und Mastercard Optionen finden auch E-Wallets hier ihren Platz. Neteller, Skrill, Jeton oder die Paysafecard sind hier verknüpft. Oder doch lieber traditionell? Auch der beliebte Banktransfer ist möglich. Die Mindesteinzahlung liegt bei 20 € und mit einer Transaktion sind nicht mehr als 4,000 € möglich.

Gesamtpunktzahl: 8/10 Punkte

Die Auflistung seriöse online Casinos in Luxembourg hat einen weiteren Spitzenkandidaten. Eine riesige Auswahl an Spielen, seriöse Abwicklungen aller Ein- und Auszahlungen, eine beeindruckende Bedienoberfläche, Bonusprogramm und Willkommensgeschenke und ein vorbildlicher 24/7 Live Chat, das alles spricht für CasinoNic. Bestes Casino online? Wenn jetzt noch die Pokerfreunde mit einbezogen werden, dann wäre der Titel durchaus möglich.

7. Neospin – mehr als 5,800 Spiele warten auf die Spieler

Vorteile:

Die größte Spielauswahl im Online Bereich

Über 500 Jackpots

Lotteriesysteme sind verfügbar

Live Croupier Spiele

Hohe Auszahlungen

Kryptowährungen

Nachteile:

Zahlungsmethoden sind auf die Länder aufgeschlüsselt

Spieler aus bestimmten Ländern können die Bonusaktionen nicht nutzen

Mehr als 5,800 Spiele erwarten die Spieler, satte Bonusangebote und die Verwendung von Kryptowährungen sind die herausragenden Merkmale des Online Casinos. Ein weiteres Highlight der Top online Casinos und ein echter Garant für exklusive Casino Unterhaltung. Und wer unterwegs nicht auf den Spielspaß verzichten möchte, der nutzt die mobile App von Neospin. Das online Casino setzt einen hohen Maßstab und die Spieler nehmen die Vorgaben gerne an. Von der Benutzeroberfläche bis hin zu den Ein- und Auszahlprozessen ist alles perfekt aufeinander abgestimmt.

Bonusprogramme: 8/10 Punkte

100% Bonus und 100 Freispiele erhalten Neueinsteiger zur Begrüßung. Und wer sich als treuer Spielepartner erwiesen hat, der wird regelmäßig mit verschiedenen Aktionen belohnt. Unter anderem ist ein Cashback Programm ein Teil dieser Treueaktionen. Wer Freispiele mag, der sollte den Mittwoch fest einplanen! Bis zu 100 Freispiele sind hier möglich. Ein weiterer Höhepunkt im Bonusbereich ist der Reload Bonus, der immer freitags angestoßen wird. Ein weiterer Gewinner der online Casino Luxembourg Test-Reihe. Mehr zum Thema: Die Top 15 besten Casinos im Test 2023.

Spielevielfalt: 10/10 Punkte

Als Newcomer sich zu behaupten ist keine leichte Aufgabe. Und Neospin hat es im Laufe nur eines Jahres geschafft, eine Spitzenposition einzunehmen. Die Vielfalt des Angebots ist ein Hauptgrund für die Anhängerschaft der Casinospiele. Online Slots, klassische Kartenspiele, Tischspiele, Live Games, Bingo, Keno oder selbst Rubbellose unterhalten die Spielerschaft. Im Bereich der Spielautomaten stehen Klassiker wie zum Beispiel Book of dead oder Starbust zur Auswahl. Doch auch Neuerscheinungen finden hier schnell eine Plattform und genau diese Mischung sorgt für Abwechslung und Spannung.

Zahlungsmethoden: 8/10 Punkte

Ein- und Auszahlungen sind die Basis für eine perfekte Onlineunterhaltung und kein Online Casino funktioniert ohne die gängigen sowie bekannten Payment-Anbieter. Wer den Titel Bestes online Casino erwerben möchte, der sollte auf Vielfalt auch im Bereich der Ein- und Auszahlungen setzen. VISA und Mastercard, Skrill, MiFinity, Neteller und einige weitere mehr. Insgesamt stehen dem Kunden 18 Optionen zur Verfügung. Ein- und Auszahlungen werden ohne Gebühren durchgeführt, eine durchaus angenehme Tatsache.

Gesamtpunktzahl: 9/10 Punkte

Beste Casino Spiele, eine einfache Handhabung und strukturierte Bedienoberfläche, Support und Service, Top Bonusaktionen und eine unglaubliche Vielzahl an unterschiedlichsten Online Spielen. Die Liste der besten Luxembourg online Casino hat ein neues Highlight. Neospin ist eine absolute Top Empfehlung und die Spieler lieben diese Plattform. Neueinsteiger werden direkt mit einem Willkommenspaket begrüßt und zusätzlich locken noch Freispiele. Das ist die perfekte Grundlage für treue Spieler. Bestes Casino online? Neospin ist auf dem Weg und erfüllt alle Voraussetzungen.

8. National Casino – das beste Online Casino Deutschlands

Vorteile:

Über 4,200 Spiele

Fast 100 Roulette Titel

Live Dealer Games

24/7 Live Chat

Regelmäßige Turniere

Willkommensbonus

Nachteile:

Im Bereich Kundenservice und Support sind telefonische Anfragen nicht möglich.

Die Liste der besten online Casinos Luxembourg hat eine weitere virtuelle Spielstätte aufgenommen. Die noch recht junge Plattform hat sich binnen eines Jahres zu einem TOP Anbieter entwickelt. Vorbildlich in fast allen Bereichen, so präsentiert sich National Casino den Spielern. Ein riesiges Angebot und lukrative Giveaways für die Gamer, das zeichnet National Casino aus. Der erste Eindruck täuscht selten und der ist bei National Casino extrem hoch. Die Messlatte liegt weitaus höher als bei anderen Anbietern und die Spieler lieben diese Plattform bereits vom ersten Tag an. National Casino das beste Online Casino Deutschland.

Bonusprogramme: 9/10 Punkte

Ansprechende Bonusoptionen sind die Besonderheiten für jeden Spieler, der online Casino Bonus ist wichtig. Und wenn die Plattform sich besonders viel Mühe gibt, dann fühlen sich die Spieler wertgeschätzt. Es beginnt bereits mit dem Willkommensbonus, der bei 300 € liegt. Das mag im ersten Moment gering klingen, doch die Auflagen und Anforderungen sind durchaus für Neulinge umsetzbar. Freitags wird das Wochenende mit einem 50 % Einzahlbonus versüßt und 100 Freispiele gibt es noch gratis dazu. Rabatte, Willkommensbonus, Einzahlvorteile und noch weitere Aktionen gehören zum Bonusprogram von Casino Nation.

Spielevielfalt: 9/10 Punkte

Bestes online Casino? Casino Nation setzt die Vorlieben der Spieler um und erfüllt Wünsche. Daher ist der Titel Bestes Casino online durchaus berechtigt. Über 3,500 Spielautomaten, Jackpot Slots, Online Roulette, Online Poker, Online Black Jack und Online Baccarat, die Auswahl ist gigantisch. Ob jetzt Neueinsteiger oder Profi, hier findet jeder schnell sein Lieblingsgame und Langeweile kommt erst gar nicht auf. Casino Nation kombiniert das Angebot und setzt auf Klassiker wie zum Beispiel Book of Dead oder Starbust und kombiniert diese mit aktuellen Neuerscheinungen. Die übersichtliche Bedienoberfläche navigiert den Gamer sicher von Spiel zu Spiel.

Zahlungsmethoden: 8/10 Punkte

Schnell und sicher, das sind die Hauptkriterien der Ein- und Auszahlungen. Es soll komplikationslos für den Kunden sein. Und genau das wird hier umgesetzt. Im Bereich der Einzahlung stehen folgende Payment Methoden zur Auswahl: Klarna, verschiedene Kreditkarten, Instant Banking, Paysafecard, Astropay, Jeton, MiFinity und Cashocode. Der Mindestbetrag liegt bei 10 €. Die Auszahlungen erfolgen schnell und vollkommen unkompliziert. Auch hier sind alle aufgelisteten Anbieter als Auszahlungsempfänger wählbar. Zusätzlich unterstützt der Anbieter noch die Nutzung von Kryptowährungen. Der Titel online Casino Luxembourg 2023 ist durchaus berechtigt.

Gesamtpunktzahl: 9/10 Punkte

Ein weiteres online Casino Luxembourg, das seriös agiert? Ja! Ein Top Casino hat sich platziert und erfreut die Spielergemeinschaft mit einem frischen sowie zeitgemäßen Onlineauftritt. Hier geht es Auswahl, Vielfalt, Vergnügen, Gewinne und jede Menge Spaß. Dafür steht Casino Nation und der Anbieter setzt weiter auf Expansion. Die neuesten Slots, Spiele und Attraktionen stehen schon bereit. Kleine und große Aufmerksamkeiten für die Spieler sind im Wochentakt fällig. Nimmt man als Kunde das Gesamtpaket, dann fehlt nicht mehr viel an der Perfektion und die Platzierung bestes und sicheres online Casino Luxembourg ist Casino Nation garantiert.

9. 7Bit Casino – die pure Spielefreiheit genießen

Vorteile:

Seit 2014 bereits aktiv

Bitcoin Akzeptanz

24/7 Kundensupport

Mobile App

Über 7,000 Spiele und Automaten

Tägliche Cashback-Aktionen

Lukrative Einzahlboni

Nachteile:

Einige Länder unterliegen gewissen Einschränkungen

Gebühren für einige Auszahlarten und Anbieter

Top Spiele, eine große Auswahl, ein zuverlässiger Support und schnelle Ein – und Auszahlungen, das alles kombiniert mit einer nutzerfreundlichen Bedienoberfläche und lukrativen Bonuszahlungen, so sieht das Konzept von 7Bit Casino aus. Fünf Jahre nach dem Release wurde die Plattform komplett überarbeitet und an den modernen Online Casino Markt angepasst. Und seitdem rotieren die virtuellen Slots 24 Stunden am Tag. Der Erfolg gibt 7Bit Casino recht, so geht moderne Unterhaltung und so haben die Spieler auch Spaß.

Bonusprogramm: 8/10 Punkte

Online Spieler lieben Bonusaktionen, so wird Treue belohnt und die Wertschätzung wird gerne angenommen. Zuerst werden alle Neulinge mit 100% Bonus bis 100 € begrüßt. Optional gehen auch 100 Freispiele, der Neueinsteiger hat die Wahl. Dieses Einzahlsystem funktioniert bis zu viermal und am Ende sind es 800 € oder 5 BTC. Bestandskunden lieben den Cashback-Bonus, der bei einer Einzahlung von 1,000 € gewinnbringende 15 % betragen kann. Und der Montag lohnt sich ebenfalls, hier winken 25 %, maximal 50 € für eine Einzahlung. Wer den Mittwoch zur Einzahlung wählt, der wird mit Freispielen belohnt.

Spielevielfalt: 9/10 Punkte

Bonusaktionen sind großartig, doch wenn das Angebot nicht ausreichend ist, dann will kein Spieler das Online Casino dauerhaft besuchen. Abwechslung und Vielfalt, das bieten die Top 10 online Casinos ihren Gästen. Tischspiele Live Dealer und Live Dealer Bitcoin Spiele, Jackpotspiele und Online Slots. Mit über 7,000 Spielen ist die Auswahl einfach nur gigantisch und der Spieler genießt die Abwechslung. Und auch eine mobile Version ist verfügbar, sodass niemand nur eine Minute auf seine Lieblingsslots verzichten muss. Ein echtes Highlight und viele Gamer nutzen diese Funktion. Gelingt 7Bit Casino eine Platzierung innerhalb der Top 10 online Casinos? Die Vielfalt des Angebots deutet klar auf eine gute Platzierung hin.

Zahlungsmethoden: 9/10 Punkte

Unsere online Casino Erfahrungen ermöglichen Vergleiche zu anderen Anbietern und was zeichnet ein echtes Luxembourg online Casino aus? Im Bereich der Ein- und Auszahlungen ist ebenfalls eine gewisse Vielfalt gewünscht. Neben den traditionellen Methoden wie zum Beispiel VISA, Mastercard oder der bekannten Banküberweisung setzt 7Bit Casino auf E-Wallets und bietet die beliebten Bitcoins als Zahlungsmittel an. Insgesamt stehen über 19 verschiedene Anbieter zur Auswahl. Ein echter Garant für den Titel Beste Casino Seiten. Und auch die Auszahlungen erfolgen schnell und sicher über diese Anbieter. Ein Top-Wert für die Luxembourg online Casinos.

Gesamtpunktzahl: 9/10 Punkte

Ein online Casino Luxembourg das alle Voraussetzungen für die Nummer eins erfüllt? 7Bit Casino biete einfach alles und kann auf allen Ebenen punkten. Der weltweite Radius des Online Casinos ist die Messlatte für den hohen Anspruch des Casinos. Spiele, Payment, Sicherheit, Übersichtlichkeit, Bonusaktionen, Treuebonus und noch viele weitere Punkte zeigen den hohen Standard, der natürlich bei den Spielern weltweit für gute Laune sorgt. Was kann noch besser werden? Einschränkungen im Bereich der Ein- oder Auszahlungen unterliegen den Gesetzen der jeweiligen Länder, das Online Casino hält sich nur an die Vorgaben. Das Beste online Casino in Luxembourg? Das passt!

10. Rolling Slots – bis zu 200 % Willkommensbonus erwarten den Neueinsteiger

Vorteile:

Willkommensbonus bis zu 500 €

100 Freispiele zusätzlich für Neuanmeldungen

Live Chat und Mailsupport

Moderne Bedienoberfläche

Bonussysteme wie zum Beispiel Münzen sammeln

Treuepunkte und Aktionen

Nachteile:

Kein deutschsprachiger Support

Neue online Casinos in Luxembourg haben es nicht leicht, denn die Konkurrenz bietet viel. Rolling Slots bietet viel und geht grafisch einen modernen Weg, der gerade die jungen Spieler anspricht. Aufgebaut wie ein Rockstar Game präsentiert sich das Online Casino seinen Gästen. Funktion und Bedienung sind bekannt, es ändert sich prinzipiell nicht viel. Nur die grafische Aufarbeitung geht einen anderen Weg. Das Angebot der Spiele ist riesig, die Sicherheit der Ein- und Auszahlungen garantiert und der englischsprachige Support agiert direkt. Die Rubrik beste Casinos online hat ein neues Mitglied, das durchaus auf allen Ebenen überzeugt.

Bonusprogramm: 9/10 Punkte

Der erste Blick der Neueinsteiger geht Richtung Willkommensbonus. Und der ist bei den Rolling Slots erstaunlich hoch. Bis zu 500 € und zusätzlich 100 Freispiele sind durchaus ein grundsolides Startkapital. Bedingungen? Bitte genau nachlesen. Und Stammspieler freuen sich auf Montag, denn da läuft die 10 % Cashback Aktion. Mittwoch? Der Reloadbonus mit 30 Freispielen! Und Freitag? Da schlägt der 50% Reload-Bonus zu. Treue wird belohnt, das zeigt sich deutlich bei den Rolling Slots.

Spielevielfalt: 9/10 Punkte

Beste Casinos online zeichnen sich durch viele Spiele aus. Genau das ist die Meinung der Spieler. Die Abwechslung kommt an erster Stelle und genau die wird hier in großer Vielfalt geboten. Bereits die Einteilung bereitet Freude. Neue & beliebte Spiele, Live Casino, Drops & Wins, Blackjack, Tischspiele, Roulette und Rolling Slots. Der Spieler greift auf über 1,000 verschiedene Spieletitel zurück. Über 50 Provider präsentieren alle Top Titel in HD-Qualität. Der Anspruch ist hoch und wird auch so umgesetzt. Die beste Casino Spiele Unterhaltung ist garantiert.

Seröse Online Casinos garantieren eine Prävention im Vorfeld und Hilfestellungen sowie schützende Maßnahmen während der Nutzung. Lassen Sie es nie zur Spielsucht kommen.

Zahlungsmethoden: 8/10 Punkte

Moderne und seriöse online Casinos in Luxembourg nutzen im Bereich der Ein- und Auszahlungen eine breite Vielfalt an Anbietern und Serviceleistungen. Rolling Slots nutzt neben den bekannten Kreditkarten und Banküberweisung zusätzlich noch Apple und Google Pay, Jeton, Sticpay und setzt auch auf Kryptowährungen. Das Einzahllimit pendelt zwischen 10 und 20 €. Ausgezahlt wird sicher und schnell über die gleichen Kanäle. Der Spieler erwartet heutzutage eine schnelle und sichere Abwicklung und genau das wird hier garantiert.

Gesamtpunktzahl: 9/10 Punkte

Unsere online Casino Erfahrungen sagen TOP. Ein echtes luxembourgische online Casino mit Zukunftspotenzial. Rolling Slots ist ein online Casino das Luxembourg und seiner Onlinespieler würdig unterhält. Bonusaktionen, viele Spiele und Abwechslung, lukrative Aktionen und Sicherheit, gepaart mit einer frischen und unterhaltsamen Bedienoberfläche lassen kaum Wünsche übrig. Ein Kandidat für die Top 10 online Casinos. Bitte weiter so, Rolling Slots.

Bewusst Spielen und Online Casinos verantwortungsvoll nutzen

Online Casinos sind eine beliebte Freizeitaktivität, die Spielspaß und Gewinne vermitteln sollen. Doch in Ausnahmefällen kann ein Suchtverhalten zu finanziellen und sozialen Schwierigkeiten führen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Online Glücksspiel birgt Risiken. Es gibt keine Garantie für finanziellen Gewinn, daher sollten Sie nur mit Geld spielen, das Sie sich leisten können zu verlieren. Alle Informationen auf dieser Seite dienen nur Unterhaltungszwecken.

Während Glücksspiel Spaß machen kann, kann es auch süchtig machen. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, ein Problem mit Glücksspielsucht haben, empfehlen wir Ihnen, die nationale Glücksspiel-Helpline unter 1-800-522-4700 anzurufen, um mit einem Berater zu sprechen.

Bitte denken Sie daran, dass unsere Leitfäden und alle Glücksspielseiten nur für Personen ab 18 Jahren bestimmt sind. Informieren Sie sich zudem bei den örtlichen Gesetzen, ob Online-Glücksspiel in Ihrem Bereich legal ist.

Für kostenlose Ressourcen zur Glücksspielsucht, besuchen Sie diese Organisationen: