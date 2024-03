Online-Dating: So funktioniert es richtig Redaktion

Dating-Portale werden für die Partnersuche immer beliebter. Ganz bequem kann man sich in

den eigenen vier Wänden auf die Suche nach einer passenden Person für ein Treffen machen.

Doch ist es wirklich so einfach, online die Traumpartnerin oder den Traumpartner zu treffen und

was muss man dabei beachten? In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen, wie man beim Online-

Dating erfolgreich ist.

Was ist Online-Dating?

Einfach erklärt handelt es sich bei Online-Dating-Plattformen um digitale Orte, an denen

Menschen auf Partnersuche aufeinandertreffen und die Möglichkeit haben, sich näher kennenzulernen. Heutzutage nutzen Personen jeden Geschlechts und Alters diese Online-Seiten. Je nachdem, welche Seite oder App Sie für Ihre Partnersuche auswählen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Häufig ist auch das Filtern nach bestimmten Kriterien möglich, um ausschließlich Personen angezeigt zu bekommen, die als potenzielle Partner/innen infrage kommen.

Die erste Frage: Was suche ich überhaupt?

Noch bevor Sie im Internet nach einer passenden Dating-Seite suchen, sollten Sie sich darüber

bewusst werden, was genau Sie eigentlich suchen. Ein schnelles Abenteuer? Den oder die

Partner/in fürs Leben? Oder eventuell doch nur einen passenden Menschen zum Zeitvertreib?

Erst dann, wenn Sie wissen, was Sie möchten, sollten Sie sich auf die Suche nach einem dafür

passenden Portal machen und Ihr eigenes Profil gestalten. Hier finden Sie eine Übersicht

passender Dating Apps, die für jeden Anspruch das richtige Angebot bereithalten.

Profil anlegen

Dating-Webseiten und Apps sind in der Regel so aufgebaut, dass man im ersten Schritt ein

eigenes Profil anlegen kann. Und auch Sie haben nach erfolgreicher Registrierung die

Möglichkeit, sich die verschiedenen Profile anderer Nutzer/innen anzusehen. Das hat den

Vorteil, dass eine Vorauswahl leichter fällt. Welche Person hat ähnliche Interessen und

Hobbys, wen finden Sie optisch ansprechend? Indem Sie sich die Profile ansehen und diese

miteinander vergleichen, müssen Sie nicht erst sämtliche Nutzer/innen anschreiben, um deren

Charaktereigenschaften, Wünsche und Vorlieben in Erfahrung zu bringen.

Beim Anlegen des eigenen Profils ist es von Anfang an wichtig, bei der Wahrheit zu bleiben,

was vor allem bei wichtigen Auswahlkriterien, wie dem Alter oder dem Geschlecht gilt.

Verzichten Sie bestenfalls auf gestellte Fotos und solche, die Sie jünger oder älter erscheinen

lassen. Wählen Sie stattdessen Bilder, die Sie zum Beispiel bei einem beliebten Hobby zeigen.

So vermitteln Sie einen möglichst authentischen Eindruck und ziehen garantiert die passenden

Menschen an.

Perfektes Anschreiben formulieren

Sie haben Personen gefunden, an denen Sie näher interessiert sind? Dann sollten Sie nicht

zögern und diese selbst anschreiben. Warten Sie ständig nur darauf, von anderen kontaktiert

zu werden, entgeht Ihnen vielleicht die Chance auf Ihren Traumpartner oder Ihre

Traumpartnerin. Beachten Sie folgende Tipps beim Anschreiben, kann nichts schiefgehen:

persönliche Formulieren nutzen

keine allgemeinen Floskeln verwenden

zeigen, dass Sie das Profil Ihres Gegenübers angesehen haben

interessierte Fragen stellen

Humor zeigen

Ist das Gespräch erstmal im Gange, sollten Sie möglichst detailliert auf die Fragen Ihres

Gegenübers eingehen und auch selbst Fragen stellen. Das zeugt von Interesse und sorgt

dafür, dass ein Gespräch – und sei es auch “nur” online – am Leben gehalten wird.

Nichtsdestotrotz sollten Sie schnellstmöglich ein erstes Treffen ansteuern. Nur durch das

persönliche Kennenlernen wird sich herausstellen, ob Sie eine gegenseitige Anziehung

verspüren oder nicht.

Im Chat nicht ungeduldig sein

Jeder Mensch hat ein Leben außerhalb der virtuellen Welt und somit auch verschiedene

Verpflichtungen. Drängen Sie Ihr Gegenüber nicht, wenn es mal etwas länger mit einer Antwort

brauchen sollte. Dieses Verhalten wird schlimmstenfalls als aufdringlich oder bedürftig gewertet

und kommt in jedem Fall nicht gut an.

Ein Tipp, falls Sie das längere Warten auf eine Nachricht nervös machen sollte: Beschäftigen

Sie sich zunächst mit Dingen, die Ihnen Freude bereiten. Kümmern Sie sich um sich selbst

und lenken Sie Ihre Gedanken so auf andere Dinge oder Personen in Ihrem Umfeld – zum

Beispiel auf Familienmitglieder, Freunde und Arbeitskollegen.

Das erste reale Date

Steht das erste Date an, wird es langsam ernst! Jetzt ist es wichtig, dass Sie gemeinsam einen

Ort aussuchen, der Ihnen gefällt und ein Kennenlernen in Wohlfühlatmosphäre ermöglicht.

Bestenfalls handelt es sich dabei um eine öffentliche und neutrale Location. Bevor Sie Ihren

Datingpartner/ Ihre Datingpartnerin nicht wenigstens einmal persönlich getroffen haben, sollten

Sie sich nicht bei ihm oder ihr Zuhause treffen.

Bereiten Sie Ihr Date vor, indem Sie sich angemessen schick machen. Bleiben Sie dabei

dennoch authentisch und bei Ihrem eigenen Stil. Damit das Date zum Erfolg wird, sollten Sie

sich noch einmal die Interessen und Hobbys Ihres Datingpartners/ Ihrer Datingpartnerin in

Erinnerung rufen. So finden Sie möglichst schnell ein passendes Gesprächsthema, mit dem

sich das Eis zwischen Ihnen brechen lässt. Wichtig: Legen Sie sich auch selbst ein paar

Themen zurecht, über die Sie im Laufe des Dates sprechen möchten. Durch die Vorbereitung

kann unangenehmen Momenten der Stille vorgebeugt werden.

Gibt es Risiken beim Online-Dating?

Sofern Sie auf seriöse Dating-Portale und -Apps zurückgreifen, gestaltet sich Online-Dating in

der Regel sicher. Dennoch sollten Sie mögliche Risiken kennen, um sich davor schützen zu

können.

1. Fake-Profile: Diese finden sich vorrangig auf kostenlosen Portalen. Es handelt sich

dabei um Profile, die falsche Angaben enthalten. Betrüger/innen täuschen vor, jemand

anderes zu sein und versuchen so, an Daten ihrer Opfer zu gelangen.

2. Cybermobbing und Stalking: Die Kommunikation mit fremden Menschen im Internet

birgt immer ein gewisses Risiko, weil sich daraus Mobbing oder sogar Stalking ergeben

kann. Vermeiden Sie es deswegen unbedingt, Ihre Wohn- oder Arbeitsadresse an

andere Nutzer/innen zu geben, wenn Sie diese noch nicht persönlich kennenlernen

konnten. Ihre Telefonnummer sollten Sie erst dann herausgeben, wenn tatsächlich ein

Telefongespräch ansteht.

3. unangenehme Situationen beim ersten Date: Natürlich kann es auch passieren, dass

sich Ihr/e Datingpartner/in als aufdringlich oder sogar gefährlich herausstellt. Deswegen

ist es so wichtig, sich beim ersten Date an neutralen und öffentlichen Plätzen zu treffen.

Sollte sich eine bedrohliche Situation ergeben, haben Sie die Möglichkeit, bei Passanten

um Hilfe zu bitten.

Das Fazit: Beim Online-Dating sicher unterwegs sein

Online-Dating ist für viele Menschen eine tolle Sache, um neue Bekanntschaften zu machen

und sich gegenseitig besser kennenzulernen. Dabei fällt vieles mit der Wahl der Dating-

Plattform oder -App. Diese sollten unbedingt einen seriösen Eindruck machen. Legen Sie im

ersten Schritt ein eigenes Profil an, auf dem Sie sich und Ihre Hobbys so authentisch wie

möglich präsentieren. Warten Sie jedoch nicht ausschließlich darauf, von anderen Singles

kontaktiert zu werden, sondern ergreifen Sie auch selbst die Initiative. So haben Sie mit

Sicherheit Erfolg beim Online-Dating.