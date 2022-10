PDF-Editoren zur Datenkomprimierung Redaktion

Sie haben eine Reihe von Dateien im falschen Format, sodass Sie diese gerne komprimieren

oder in ein anderes Format konvertieren möchten? Gerade für diesen Zweck benötigen Sie

ein zuverlässiges Tool, das die Datei schnell umwandelt und das Format trotzdem beibehält.

Außerdem sollte der Prozess nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Eigens dafür gibt es diverse

Programme, die Sie nutzen können. Welches jedoch funktioniert am unkompliziertesten und

welches von den Tools ist am ehesten für die Konvertierung geeignet? Es gibt eine Menge

zuverlässiger Softwareprogramme, mit denen Sie arbeiten können. Welche es gibt und

welche davon die besten sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

PDF mit dem Sejda PDF Editor

Sejda ist neben dem Online-Tool auch ein Desktop-Editor. Abgesehen von einer kostenlosen

Version, haben Sie die Möglichkeit, eine kostenpflichtige Option dazu zu buchen. Das Tool

macht es Ihnen einfach, die PDFs in einer Cloud zu bearbeiten, die Desktop-Version ist

zuständig für Aufgaben auf dem lokalen Datenträger. Bei der Gratis-Variante können Sie bis

zu drei Bearbeitungsaufgaben täglich erledigen. Zusätzlich können Sie nur bis zu 30 Dateien

mit einer einzigen Datei kombinieren. Generell zeigt die Benutzeroberfläche bei beiden

Versionen 39 Aufgabenbereiche. Dabei arbeitet man sich Schritt für Schritt vor. Sie wählen

also erst die Aktion, laden danach das jeweilige Dokument hoch und können es im Anschluss

daran direkt bearbeiten. Auch direkt aus Dropbox oder OneDrive können Sie das Dokument

hochladen, sowie über einen Link, der zu der PDF-Datei führt. Die Bedienung gestaltet sich

recht eindeutig, Sejda integriert trotzdem eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit Sie sich

vollkommen zurechtfinden. Die Funktionen beinhalten dabei jede erdenkliche

Bearbeitungsoption. So kann man die Texte fett und kursiv einstellen, die Schriftgröße und –

farbe angleichen oder ganze Blöcke mit wenigen Klicks löschen. Zusätzlich dazu können Sie

Ihre Bilder einfügen, Anmerkungen hinzufügen oder schwärzen und eine eigene Signatur

erstellen. Haben Sie das Dokument erfolgreich bearbeitet, gehen Sie zu dem Register

„Änderungen übernehmen“ und starten den Download. Des Weiteren sind andere Aktionen

möglich. So kann man ebenfalls Seiten extrahieren, sie teilen und wieder zusammenführen

oder die Dateien komprimieren. Da sich PDFs allgemein großer Beliebtheit erfreuen, können

andere Formate in PDF konvertiert werden. Sie können die PDFs auch verschlüsseln sowie

weiter bearbeiten. Und letztlich wird OCR genauso unterstützt.

Adobe Acrobat Reader

Adobe Express ist ein weiteres Beispiel von Softwareprogrammen, die eine schnelle

Konvertierung ermöglichen. Das Tool beinhaltet die einzelnen Komponenten Adobe Fonts

und Adobe Stock sowie den Adobe Acrobat Reader. Doch was können Sie damit anstellen?

Adobe Fonts bietet Ihnen die führenden Schriften an. Diese kann man beliebig nutzen, um

eigene Fotos oder Grafiken qualitativ aufzuwerten. Adobe Stock ist eine Bibliothek mit

erstklassigen Bildern. Hier sind mehr als 220 Millionen Fotos sowie Vorlagen integriert, mit

denen Sie arbeiten können. Daneben gibt es noch das Programm Adobe Acrobat Reader,

welches Ihre Datei in eine PDF-Datei konvertiert. Online-Komprimierungstools wie Adobe

sind praktisch und leicht in der Umsetzung. Man spart sich hier die zahlreichen Versuche,

die Datei in das richtige Format zu bringen, denn hier reichen ein paar Klicks bereits aus.

Bearbeitung mit PDF Candy

Der Editor PDF Candy zeigt Ihnen die einzelnen Werkzeuge nicht alle auf derselben

Oberfläche an. Die umfangreichen Funktionssymbole bei dem Tool l sind sehr umfangreich.

Über „Alle PDF-Tools“ kann man die Anzeigen auf drei Gruppen, namentlich „PDF-

Dateiverwaltung“, „In PDF konvertieren“ und auch „Von PDF konvertieren“ kategorisieren.

Die Werkzeuge kommen mit einer großen Anzahl einher und ermöglichen diverse

Bearbeitungen. Sie erhalten natürlich ein einfaches Bearbeitungsinstrument, um Texte zu

bearbeiten, mit Kommentaren zu ergänzen und zu erweitern. Darüber hinaus erhalten Sie

Funktionen zum Anbringen von Wasserzeichen, Hinzufügen, Einordnen und Aufteilen von

Seiten, Extrahieren von Illustrationen, Verarbeiten von Metaangaben, Anpassen von

Ausschnitten und Einstellen der Größe von Seiten. Zudem können Sie eine Reihe von

Standard-Dateitypen in PDFs übertragen und andersherum. Grundsätzlich gibt es allerdings

eine Begrenzung: Pro Stunde ist mit PDF Candy nur eine Aufgabe möglich. Wenn Sie eine

zweite Aufgabe zu schnell ausführen, werden Sie mit einer Warnung über die

Verzögerungszeit informiert. Diese Beschränkung kann nur mit einer kostenpflichtigen

Mitgliedschaft aufgehoben werden. Diese kostet monatlich etwa fünf Euro. Ein Pluspunkt:

Ein lebenslanges Service-Abo ist ebenfalls erhältlich. Es beinhaltet den Web-Editor und den

Desktop-Editor in Windows. Das kostet dann knapp 118 Euro.

Ease PDF

Ease PDF ist ein recht junger Editor und erforscht seit über 10 Jahren die Optionen mit PDF.

Das Programm bietet über 20 PDF-Tools, inklusive Bearbeitungsmöglichkeiten an und hat

für Kunden damit einen guten Service. Die Funktionen von PDF sind im Vergleich zu denen

anderer Bearbeitungssoftware sehr anständig. Es vereint die grundlegenden Bedürfnisse der

Benutzer und hat weitere viele zusätzliche Funktionen, die die Benutzer nutzen können. Mit

Ease PDF kann man nicht nur Text, Bilder und Formulare einfügen, sondern auch die

Schriftgröße, Dicke und Textfarbe anpassen. Darüber hinaus kann man auch wichtige

Textpassagen hervorheben. Um die Sicherheit der von den Nutzern bereitgestellten

Informationen und Daten zu gewährleisten, werden alle hochgeladenen Daten nach 24

Stunden vernichtet. In der Tat wendet Ease PDF eine starke 256-Bit-SSL-Verschlüsselung auf

alle Dateien und Informationen an, die Sie in das Dienstprogramm eingeben. Und

gleichzeitig garantiert es Ihre Privatsphäre, indem es keine Informationen direkt zwischen

Dateien austauscht. Auch wenn Sie einen Verschlüsselungscode anwenden, der Ihre PDF-

Datei sperrt, wird dieser nicht auf den Servern gesichert. Wenn also der Aspekt der

Sicherheit wichtiger Dokumente Priorität hat, ist Ease PDF eine Investition. Das Tool bietet

eine gute Möglichkeit, Ihre PDFs sicher online zu bearbeiten. Sie können das

Dienstprogramm verwenden, um Dateien in PDF-Formate zu konvertieren, diese zu

entsperren oder zu teilen, zu drehen und weiter zu bearbeiten. Ease PDF bietet insgesamt

mehr als 30 Tools, um Dokumenten den letzten Schliff zu verpassen.

Fazit

Im Unternehmen gibt es regelmäßig viele Arten von PDFs zu bearbeiten, sei es die

Handyrechnung, die Kreditkartenabrechnung, eine elektronische Akte oder eine wichtige Korrespondenz – alles liegt als PDF-Version vor. Daher ist es wichtig, ein DF-Dienstprogramm

zur Verfügung zu stellen, um bequem damit arbeiten zu können. Das Hinzufügen von Texten

und Grafiken zu einer Datei ist ein Standardverfahren. Aufgrund ihrer Formateigenschaften

kann es sehr schwierig sein, mit einem PDF-Dokument außerhalb eines PDF-Konverters zu

arbeiten, insbesondere wenn wir ein PDF-Dokument erhalten und unsere persönlichen

Anmerkungen einfügen wollen. Daher ist es einfacher, die Dateien direkt zu bearbeiten, als

zu versuchen, sie in Word oder ein anderes bearbeitbares Dokument Format umzuwandeln

und den Originaltext anzupassen. Tatsächlich gibt es online eine große Anzahl von PDF-

Erstellern. Daher ist es wichtig, die richtige Wahl zu treffen, um sicherzustellen, dass Sie

PDF-Dateien sicher und kompetent bearbeiten können. Einige sind einfach zu bedienen,

andere sind eine etwas technische Lösung, die auf die Bedürfnisse anspruchsvollerer

Personen zugeschnitten ist.