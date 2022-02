Wie man einen umweltfreundliche Coin herstellt Redaktion

Als Elon Musk im März dieses Jahres seine Pläne, Bitcoin (BTC) als Zahlungsmittel für Tesla-Autos zu akzeptieren, rückgängig machte, ließ dies die Welt aufhorchen und auf die Umweltauswirkungen der Blockchain-Branche insgesamt aufmerksam werden. Das Mining-Verfahren, das von Bitcoin und anderen genutzt wird, erfordert einen hohen Energiebedarf, da es leistungsstarke Maschinen benötigt, die auf Hochtouren laufen, um Transaktionen zu verarbeiten.

Die erforderliche Computerleistung führt zu einem enormen Stromverbrauch. Dies hat dazu geführt, dass die Menschen anfangen, über die Gesamtauswirkungen auf die Umwelt zu sprechen.

Schädigen Kryptowährungen überhaupt die Umwelt?

Nachhaltigkeit ist nach wie vor ein zentrales Thema bei der Diskussion über die Zukunft von Kryptowährungen. Es wurde darauf hingewiesen, dass einige der größten Kryptowährungen heute große Mengen an Energie verbrauchen. Das Blockchain-Mining zur Verifizierung von Transaktionen erweist sich als umweltschädlich. Da die Serverfarmen nun immer größer werden und sich über die ganze Welt ausbreiten, nehmen die Umweltbedenken zu. Mit zunehmenden Innovationen entstehen jedoch alternative Unternehmenslösungen, die dazu beitragen können, den Energieverbrauch zu senken.

Neue Münzen werden generiert, um die Schürfer für ihre Arbeit zu belohnen. Dieses PoW-Protokoll (Proof of Work) trägt auch dazu bei, das Netzwerk vor externen Angriffen zu schützen. Mining wird eingesetzt, um Doppelausgaben von Kryptowährungen in einem verteilten Netzwerk zu verhindern.

Proof of Work bewegt sich in Richtung Proof of Stake

Viele der neueren Blockchains entscheiden sich für die Verwendung von Proof-of-Stake-Systemen (PoS) anstelle von Proof-of-Work-Systemen. Beim Proof of Work findet eine ineffiziente kryptografische Problemlösung statt, die letztlich Energie verbraucht. Im Gegensatz dazu sind die an einem Proof of Stake beteiligten Nutzer Validierer und keine Miner. Auf diese Weise tragen sie zur Blockchain bei, indem sie große Mengen an Kryptowährung aufs Spiel setzen. In diesem Sinne entfällt die Notwendigkeit eines Wettbewerbs zwischen den Minern, was Energie spart und es der Blockchain ermöglicht, jede Transaktion effizienter zu bearbeiten.

Wird es jemals eine „grüne Kryptowährung“ geben?

Bei Kryptowährungen wird jede Transaktion an jeden Computer im Netzwerk gesendet, und dieses vernetzte System überprüft die Transaktionen. Die Ineffizienz des Mining, die die Umweltkosten verursacht, bedroht die Idee der Blockchain als langfristige Unternehmenslösung.

Glücklicherweise sind die Bemühungen um umweltfreundliche digitale Vermögenswerte in vollem Gange, und wir erleben rasche Innovationen in diesem Bereich. Proof of Stake bildet nun die Grundlage für neuere Protokolle wie Cardano (ADA) und XinFin (XDC).

Das XDC-Netzwerk wird von Masternodes unterstützt, die für die Blockerstellung verantwortlich sind. Die Plattform XinFin ist ein widerstandsfähiges Blockchain-Protokoll, das sich nahtlos in ältere Systeme integrieren lässt und einige der Hauptprobleme zentralisierter Plattformen umgehen kann.

Mit einem nativen Coin, der auf einem delegierten Proof of Stake basiert, ist das XinFin-Netzwerk nun in der Lage, die ultimative Leistung zu erreichen, ohne dabei stark auf den Stromverbrauch angewiesen zu sein. XinFin schließt die Lücke für alle Unternehmen, die dezentralisierte Anwendungen nutzen möchten. Das 2017 gegründete XinFin Network hat sich als Top-Blockchain für Unternehmen positioniert und arbeitet mit Institutionen zusammen, um eine herausragende Technologie bereitzustellen, die die Infrastruktur in einer Vielzahl von Branchen durch den Einsatz fortschrittlicher Smart Contracts verbessert. XDC reduziert seinen Energieverbrauch und damit seinen ökologischen Fußabdruck erheblich.

Wie geht es weiter mit der grünen Bewegung in der Branche?

Die Berücksichtigung der ökologischen Folgen der Blockchain-Technologie hat in letzter Zeit zu Innovationen im Kryptobereich geführt. Es hat Netzwerke wie XDC dazu ermutigt, nachhaltige alternative technologische Lösungen für digitale Währungen und Unternehmen zu ermöglichen, die mit digitalen Vermögenswerten wie Ledgermail, StorX, GoPlugin, Blockdegree, TradeFinex, Stable Coins und vielen anderen in der Zukunft arbeiten möchten. Da immer mehr Entwickler beginnen, Kryptowährungen in die Blockchain-Technologie zu integrieren, trägt XinFin dazu bei, die Umweltauswirkungen zu verringern.