Wie Sie die größten Sicherheitsprobleme von Casino-Apps auf Android umgehen Redaktion

Für viele Spieler hat sich das Spielen in Online Casinos im Laufe der letzten Jahre weg von den Desktop-Computern und hin zu mobilen Geräten entwickelt. Schließlich birgt das den Vorteil, dass überall und jederzeit gespielt werden kann. Nicht weniger wichtig ist auch hier die Sicherheit der Spieler, die jederzeit gewährleistet sein sollte. Das betrifft verschiedene Bereiche, wie beispielsweise die Datensicherheit und die Sicherheit bei Überweisungen auf das Spielerkonto. Es gibt einige Punkte, die Sie unbedingt beachten sollten, um keine unnötigen Risiken einzugehen.

Wir haben uns angesehen, welche Sicherheitslücken in einem Android Casino möglicherweise auftreten könnten und wie Sie als Spieler damit umgehen können. Es ist in vielen Fällen gar nicht schwer, sich zu schützen.

Mögliche Sicherheitsbedrohungen beim Spielen in einem Android Casino und wie Sie diese verhindern

In Online Casinos zu spielen, kann nur dann Spaß machen, wenn Ihre Spielerfahrung nicht von Sorgen über die Sicherheit begleitet wird, die Sie stets im Hinterkopf haben. Eine Grundvoraussetzung, die schon im Vorhinein gegeben sein muss, damit beim Spielen überhaupt Vergnügen aufkommen kann, ist also die nötige Sicherheit. Wie so oft gilt dabei: Kenne deinen Feind. Um die richtigen Sicherheitsvorkehrungen treffen zu können, sollten sie natürlich erst einmal wissen, welche Gefahren lauern könnten. Beginnen wir also mit diesen Risiken.

Unseriöse Casinos

Online Casinos erfreuen sich einer größeren Beliebtheit denn je. Leider hat das auch einige zwielichtige Seiten auf den Plan gerufen, von denen Sie sich lieber fernhalten sollten. Die erste mögliche Gefahr, wenn Sie über ein Android-Gerät in einem Online Casino spielen möchten, liegt in einem betrügerischen Anbieter. Probleme, die in diesem Fall auftreten können, sind mannigfaltig. Unter anderem könnten die Spielautomaten manipuliert sein, so dass diese beispielsweise einen populären Slot darstellen, der aber eigentlich nur eine Fälschung ist und eine viel niedrigere Auszahlungsquote aufweist. Bei unseriösen Anbietern besteht außerdem immer die Gefahr, dass Gewinne nicht ausgezahlt werden.

Unseriöse Casinos sind es, die Spielern den Spaß rauben und dem Ruf der Branche immens schaden. Daher sollten Sie um solche Seiten einen großen Bogen machen, auch um Betrügern keine finanziellen Gewinne zu ermöglichen. Entsprechende Plattformen zu umgehen, ist eigentlich gar nicht so schwer.

Wie Sie feststellen, ob ein Android Casino seriös und sicher ist

Angenehmerweise ist es dieser Tage sehr einfach, innerhalb kürzester Zeit festzustellen, wie seriös ein Anbieter ist. Dafür sollten Sie zunächst einmal kontrollieren, ob eine gültige Casinolizenz vorgewiesen werden kann. Ist dies der Fall, können Sie davon ausgehen, dass es sich um ein sicheres Casino mit fairen Bedingungen handelt. Die Lizenz sollte unbedingt aus Europa kommen. Zwar gelten in Deutschland besonders strenge Auflagen, aber auch die sehr verbreiteten Lizenzen aus Malta und Curacao bieten einen ausreichenden Spielerschutz.

Liegt eine Lizenz vor, können Sie außerdem davon ausgehen, dass auch für die nötige Datensicherheit gesorgt ist. Sie können auf der Website des Casinos auch nachlesen, welche Datenverschlüsselung angewendet wird. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um eine sogenannte SSL-Verschlüsselung. Mittlerweile greifen aber auch mehr und mehr Anbieter auf eine noch sicherere Variante, die TLS-Verschlüsselung zurück.

Bevor Sie sich für ein Casino entscheiden, hilft es außerdem, sich einmal anzuschauen, ob es im Internet bereits Erfahrungen und Bewertungen anderer Nutzer gibt. Dabei können Sie dann direkt erkennen, ob das Casino vertrauenswürdig ist und welche Stärken oder Schwächen es mit sich bringt. Außerdem gibt es Portale, auf denen Experten die Casinos auf Herz und Nieren überprüfen.

Ein Punkt, den man bei unseriösen Casinos immer wieder bemängelt, ist, dass Auszahlungen nicht durchgeführt werden. Häufig wird dann darauf verwiesen, dass die beim Verifizierungsprozess einzureichenden Dokumente nicht angenommen werden, woraufhin sich beim Support niemand meldet. In der Regel können Sie die Verifizierungsdokumente direkt nach Ihrer Registrierung hochladen. Wenn Sie dies tun, bevor Sie eine Einzahlung vornehmen, können Sie sichergehen, dass der Prozess durchgeführt wird und die Dokumente angenommen werden.

Expertentipp von Nils Ott – Redakteur und Experte bei echtgeld-casino.net : “Wenn Sie auf der Suche nach einer Spielstätte sind, um in den Casino Apps Echtgeld einzusetzen, dann sollten Sie unbedingt auf Ihr Bauchgefühl hören. Wenn Sie bei einem Anbieter kein gutes Gefühl haben, sollten Sie lieber Abstand nehmen und sich ein anderes Casino suchen. Besonders bei negativen Spielerbewertungen sollten Sie vorsichtig sein. Nur so werden Sie letztendlich auch wirklich Spaß beim Spielen haben können.”

Gefahren beim Download

Als das Internet für die meisten Nutzer noch Neuland war, war man noch sehr auf der Hut. Wann immer etwas heruntergeladen werden sollte, wurde erst einmal genau hingesehen und überprüft, ob alles sicher ist. Mit den Jahren hat sich dieses Verhalten geändert. Das Herunterladen von Software wurde etwas Alltägliches. Entsprechend gingen auch anfängliche Hemmungen weitgehend verloren und damit auch ein gesundes Misstrauen. In diese Falle sollten Sie nicht tappen.

Wenn Sie sich in Online Casinos nicht nur mit dem Spielen von Demoversionen begnügen, dann haben Sie es mit echtem Geld zu tun, das bei Einzahlungen auf Ihr Spielerkonto oder bei Auszahlungen auf das Girokonto transferiert werden muss. Sicherheitslücken können dabei schnell zu echten monetären Verlusten führen. Entsprechend ist beim Download von Casino-Software unbedingt Aufmerksamkeit geboten. Sie sollten niemals blind irgendwelche Software herunterladen, ohne die Quelle zuvor genau unter die Lupe genommen zu haben.

Wann immer Sie eine App herunterladen, gewähren Sie ihr (und damit auch den Entwicklern) in gewissem Maße Zugriff auf Ihr Smartphone oder Tablet. Ein Faktor, den Cyberkriminelle früh für sich erkannt haben. Installieren Sie eine falsche App, geht damit oft auch direkt ein Virus einher, der Ihre Daten ausspähen oder andere Schäden anrichten kann.

Im Vergleich zu Apples iOS ist Android hier etwas anfälliger, da Android eine Open-Source-Plattform ist. Das bedeutet, dass bei der Entwicklung von Apps und anderer Software weniger Restriktionen herrschen. Vereinfacht gesagt, gibt es dadurch weniger Sicherheitsprotokolle. Dass etwa 70% aller Smartphones auf der Welt mit Android laufen, macht dieses Betriebssystem natürlich besonders interessant für Hacker.

Augen auf beim Download

Diese Sicherheitslücke ist eine sehr grundlegende – und damit auch recht einfach zu umgehen. Ein guter erster Schritt ist es, Downloads wann immer möglich direkt von der Seite des Casinos vorzunehmen. In der Regel werden die Apps nämlich nicht im herkömmlichen Appstore angeboten. Das hat rechtliche Gründe und spricht noch nicht gegen die Apps. Was Sie partout vermeiden sollten, ist das Herunterladen von Android Casino Apps von irgendwelchen Drittanbietern.

Hier möchten wir Ihnen noch einen Tipp mit auf den Weg geben: Viele virtuelle Spielhallen bewerben auf Ihrer Seite die Möglichkeit, über eine App auch unterwegs zu spielen. Mittlerweile ist es aber sehr oft der Fall, dass es sich dabei gar nicht um eine App handelt, sondern lediglich um einen Schnellzugriff auf die Website des Online Casinos. Das mag erst einmal komisch und nach falscher Werbung klingen. Dahinter verbirgt sich aber eigentlich ein Vorteil für die Spieler. Denkt man nämlich einmal darüber nach, minimiert das die Risiken. Sie müssen keinen Download in Kauf nehmen, bei dem Sie schnell auf falsche Anbieter hereinfallen könnten, sondern können direkt auf der offiziellen Seite des Casinos spielen.

Der Vorteil von Casino Apps wird gelegentlich angezweifelt. Allerdings gibt es in einer Casino Spiele App immer wieder exklusive Angebote wie einen Bonus ohne Einzahlung für Freispiele oder Bonusguthaben, so dass sich ein Download manchmal doch lohnt. Bei einem Cashback Casino kann auch per App von diesen Rückzahlungen profitiert werden.

Anti-Viren-Programme schaffen Abhilfe

Wenn Sie Casino Apps für Android herunterladen wollen, ist es außerdem ratsam, sich im Vorhinein ein gutes Programm zur Virenbekämpfung herunterzuladen. So können Sie die Situation selbst bei einem Fehlgriff noch retten, da mögliche Schadsoftware erkannt und bekämpft wird. Wenn Sie wirklich sichergehen möchten, sollten Sie sich ein gutes Programm anschaffen. Mitunter kosten diese zwar Geld, was die dadurch gewonnene Sicherheit aber auf jeden Fall wert ist.

Achten Sie auch darauf, dass Ihr Android-Gerät immer auf dem neuesten Stand ist, was das Betriebssystem angeht. Bei den Updates werden nämlich immer wieder bereits bekannte Sicherheitslücken geschlossen.

VPN-Verschlüsselungen können helfen

Um beim Umgang mit Ihren Daten noch weiter auf Nummer sicher zu gehen, können Sie auch auf einen VPN-Dienstleister zurückgreifen. Was diese für Sie tun, ist, Ihre Daten während der Übermittlung über das Internet zu verschlüsseln. Auf diese Weise anonymisiert, sind sie noch besser vor dem Zugriff Dritter geschützt. Es ist dann quasi unmöglich, diese Daten abzufangen. Was Sie hier aber beachten sollten, ist, dass nicht jedes Android Casino den Zugriff mit einem aktivierten VPN erlaubt. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Anbieter von VPNs. Viele davon müssen kostenpflichtig abonniert werden. Es gibt aber durchaus auch kostenfreie Angebote, die eine solide Sicherheit bieten.

Expertentipp von Nils Ott – Redakteur und Experte bei echtgeld-casino.net : Wenn Sie sich noch auf der Suche nach einem Casino befinden, könnte es sich lohnen, zunächst einmal mit einem kostenlosen VPN-Programm zu testen, ob Sie mit solchen Verschlüsselungen dort spielen können. Ist das möglich, ist das schon einmal ein großer Pluspunkt.

Gefahren durch Datenmissbrauch

Haben Sie alle Faktoren beachtet und sich auf sichere Art und Weise eine Glücksspiel App heruntergeladen, kommt der nächste Knackpunkt. Ihr Smartphone kann noch so gut gegen schädliche Softwares geschützt sein, wenn Dritte sich einfach in Ihren Account einloggen können. Bei Datenlecks kann es immer wieder passieren, dass Unbefugte Zugriff auf Ihre Passwörter erhalten.

Wählen Sie ein sicheres Passwort

Heutzutage sind die meisten Menschen auf dutzenden von unterschiedlichen Websites angemeldet. Entsprechend gilt es, sich auch eine Vielzahl an Passwörtern zu merken. Leider machen viele Nutzer es sich dabei leicht, indem Sie die Passwörter entweder viel zu einfach halten oder das gleiche Kennwort für mehrere oder gar alle Seiten verwenden. Das macht Unbefugten den Zutritt sehr leicht, sollte das Passwort bei einem Datenleck offengelegt worden sein. Daher sollten Sie sich für jedes Konto ein sicheres Passwort überlegen, das am besten Klein- und Großbuchstaben, Zahlen und auch Sonderzeichen enthält. Dass Sie diese Passwörter nicht weitergeben sollten, ist selbsterklärend.

Expertentipp von Nils Ott – Redakteur und Experte bei echtgeld-casino.net „Wählen Sie ein Passwort, das sicher ist und das Sie sich auch gut einprägen können. Es hilft, sich ein Passwort mit einer Eselsbrücke zu erstellen, so dass Sie nie Gefahr laufen, es zu vergessen. Natürlich sollte Ihre Gedankenstütze nicht zu offensichtlich sein – sonst wird das Passwort vielleicht erratbar.“

Speichern Sie Ihre Daten nicht

Wer kennt es nicht? Dieses lästige Gefühl, wenn es einmal mehr gilt, seine Login-Daten einzugeben? Glücklicherweise lassen sich Nutzernamen und Passwörter speichern, so dass Sie beim Aufrufen der Seite direkt eingegeben werden. Oder besser noch: Beim Aufrufen der Seite ist man direkt eingeloggt.

Was erst einmal praktisch erscheint, kann aber schnell zu einem echten Sicherheitsrisiko werden. Bei manchen Apps fällt das vielleicht nicht so sehr ins Gewicht. Sobald aber echtes Geld involviert ist, wie bei Banking-Apps oder eben Online Casinos, sollten Sie Ihre Passwörter nie speichern. Andernfalls machen Sie es Dieben überaus einfach.

Fazit: Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen

Einer der großen Vorteile moderner und virtueller Casinos ist, dass Sie keine Gefahr laufen, mit Casino Falschgeld in Berührung zu kommen. Dieses Problem gehört der Vergangenheit in realen Spielotheken an. Der Zugriff auf das neue Casino zuhause oder unterwegs über eine Casino Spiele App bringt viele Vorteile. Der Spieler muss nicht mehr physisch den Weg in eine Spielhalle antreten. Gleichzeitig bedeutet das, dass sensible Daten über das Internet übertragen werden müssen, was einige potenzielle Sicherheitsrisiken mit sich bringt. Wenn Sie wirklich auf Nummer sicher gehen möchten, sollten Sie unsere Tipps unbedingt beherzigen.

Fassen wir noch einmal die wichtigsten Tipps zusammen. So gehen Sie sicher, dass Sie Ihre Zeit im Android Casino genießen können:

Suchen Sie sich ein seriöses Echtgeld Casino und überprüfen Sie die Lizenz und welche Verschlüsselung verwendet wird.

Installieren Sie nicht blindlings irgendwelche Apps. Meistens werden Sie das Casino bei Google Play nicht finden. Beim Download über Drittanbieter ist Vorsicht geboten. Häufig lohnt es sich stattdessen, einfach einen Schnellzugriff auf dem Homescreen Ihres Android-Geräts zu verknüpfen.

Ein VPN kann helfen, Ihre Daten weiter zu sichern und bei der Übertragung vor Zugriffen zu schützen.

Geben Sie Ihre Passwörter nicht weiter und speichern Sie diese auch keinesfalls in Ihren Casino Apps. Vermeiden Sie außerdem, das Passwort noch auf anderen Seiten zu verwenden.

Achten Sie darauf, dass die Software auf Ihrem Gerät immer auf dem neuesten Stand ist, damit mögliche bekannte Sicherheitslücken gestopft werden.

Ganz grundlegend sollten Sie beim Spielen im Internet natürlich auch darauf achten, dass eine stabile Verbindung vorliegt.