Wie viele Lotto-MillionÃ¤re gibt es in Deutschland?

Wie viele Lotto-Millionäre gibt es in Deutschland? Redaktion

Der Traum vom großen Gewinn muss kein Traum bleiben. Das zeigen die vielen Lotto-Millionäre, die es inzwischen gibt. Jede Woche fiebern immer wieder viele tausende Menschen auf die Ziehung der Zahlen, in der Hoffnung, dass diesmal die richtige Kombination dabei ist. Das Glücksspiel hat schon eine lange Tradition und ist immer noch beliebt. Das zeigen nicht nur die Casinos, die es nicht mehr nur lokal vor Ort, sondern mittlerweile auch in großer Anzahl im Internet gibt. Diese ständige Verfügbarkeit und die Bequemlichkeit, zum Beispiel einen Casino Bonus durch Telefonnummer aktivieren zu können, sorgen für Spannung, Freude am Spiel und die Hoffnung, einen großen Gewinn zu erzielen.

Neben Spielbanken vor Ort ist es das Lottospiel, das schon lange viele begeisterte Fans hat und trotz der Online Glücksspiele sind viele Spieler dem Lotto treu geblieben. Jede Woche kann man auf 6 Zahlen tippen, die aus insgesamt 49 Kugeln gezogen werden. Wer sich in Wahrscheinlichkeitsrechnung auskennt, weiß, dass dies nicht einfach zu treffen ist. Dennoch begeistert die Hoffnung auf die 6 Richtigen und der Traum auf die Lotto-Millionen. Das dies möglich ist, zeigen jedes Jahr die Lotto-Millionäre, die es trotz der hohen Unwahrscheinlichkeit gibt.

Wir haben uns in diesem Beitrag das Lottospiel und die Chancen, dabei zum Lotto-Millionär zu werden, näher angesehen. Schließlich ist es schon bemerkenswert, dass Lotto schon seit vielen Jahren zu den beliebtesten und bekanntesten Glücksspielen zählt, das jedes Jahr viele Menschen dazu bewegt, immer wieder daran teilzunehmen.

Die Verlockung des Lottospiels

Beim Lotto geht es nicht um einen kleinen Gewinn. Die meisten Spieler, die sich für das Lotto entscheiden, hoffen auf einen großen Gewinn von einer Million oder sogar mehr. Dass dieses Spiel immer noch begeistert, zeigen die vielen Mitspieler. Jedes Jahr spielen über 7 Millionen Menschen in Deutschland Lotto und setzen dabei fast 8 Milliarden Euro. Dabei nimmt die klassische Lotterie mit den Zahlen 6 aus 49 immer noch einen besonderen Rang ein, denn dieses Spiel ist immer noch am beliebtesten.

Die Regeln sind angenehm einfach, denn man muss sich nur für 6 Zahlen entscheiden, die dann auf dem Tippschein markiert werden. Danach muss man nur noch hoffen, dass möglichst diese Zahlen gezogen werden. Auch wenn es nicht mit allen 6 Zahlen klappt, kann man sich vielleicht noch über einen kleineren Gewinn freuen, wenn auch die Hoffnung auf einen Millionengewinn sicherlich der Anreiz ist, den die meisten Spieler beim Lotto haben.

Hört man dann von Glückspilzen, die teilweise sogar mehrere Millionen gewonnen haben, sorgt das natürlich auch dafür, dass man weiter spielt. Schließlich haben es andere geschafft, also warum sollte man nicht auch Millionen gewinnen können. So hat sich das Lottospiel bereits seit mehreren Jahrzehnten als beliebtes Glücksspiel etabliert, das von vielen Menschen sogar recht regelmäßig gespielt wird. Aber wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass man zu den glücklichen Gewinnern zählen kann? Das ist sicherlich etwas, was sich viele interessierte Spieler fragen.

Die Wahrscheinlichkeit eines Lottogewinns

Letztes Jahr gab es fast zweihundert Lotto-Millionäre, die mit den richtigen Zahlen einen beeindruckenden Gewinn erzielen konnten. Das mag auf den ersten Blick beachtlich erscheinen, doch wenn man bedenkt, dass demgegenüber die Zahl von über sieben Millionen regelmäßigen Spielern steht, dann ist die Zahl der Gewinner doch eher gering. Man darf sich daher keine Illusionen machen, sondern muss ganz nüchtern akzeptieren, dass die Chancen bei diesem Glücksspiel nicht hoch sind. Dabei nützt es auch nichts, wenn man sich darüber informiert, welche Zahlen besonders häufig gezogen wurden. Wer also ein Glücksspiel mit hohen Gewinnwahrscheinlichkeiten sucht, sollte eher andere Spiele nutzen und nicht gerade Lotto.

Wer dennoch die Spannung am Spiel mag, der sollte immer nur mit dem Geld spielen, auf das er sowieso verzichten kann. Das ist generell eine wichtige Voraussetzung für das Glücksspiel und sollte auch bei einem Besuch in der Spielbank oder im Online Casino so gehandhabt werden und nicht nur beim Lotto. Beachtet man diese Regel, spricht nichts gegen ein gelegentliches Glücksspiel und die Teilnahme am Lottospiel. Wichtig ist immer, dass man das eigene Budget dabei realistisch im Blick behält und nur verantwortlich mit dem Geld umgeht. So kann man den Nervenkitzel ohne Sorgen genießen und mit Spannung die Ziehung der Lottozahlen erwarten. Sollte es dann nicht geklappt haben, ist dies aber auch kein Unglück.

Für manche Menschen ist der Traum vom Lottogewinn jedoch schon Realität geworden. In den über 60 Jahren, die es das Lottospiel bereits gibt, sind nämlich über 2.300 Lottospieler zum Millionär geworden. Allerdings darf man auch dabei nicht vergessen, wie viele Spieler zur gleichen Zeit leer ausgegangen sind und nur Geld verloren haben. Da nicht alle Gewinner über ihre Millionen geschwiegen haben, sondern einige ihren Erfolg auch bekannt gegeben haben, hat dies die Nachfrage nach dem Spiel sicherlich auch unterstützt. Durch diese Erfolgsgeschichten wird der Traum von den Lotto-Millionen nach wie vor am Leben gehalten und ist der Grund für viele Menschen, immer wieder den Lottoschein auszufüllen und zu hoffen, dass sie diesmal die richtigen Zahlen haben.

Tipps für Lotto-Millionäre

Sollten Sie doch einmal zu den glücklichen Gewinnern gehören, haben wir noch einige wichtige Tipps für Sie. Generell hat sich bewährt, dass man einen Lottogewinn möglichst nicht öffentlich machen sollte. Diskretion wird auch von Seiten der Lotterie gewährleistet und ist sehr zu empfehlen. Am besten ist es daher, dass Sie trotz des Gewinns erstmal so mit Ihrem Leben weitermachen wie bisher und nicht etwa eine große Feier veranstalten und über Ihren Gewinn reden. Überlegen Sie dann in Ruhe, wie Sie das Geld sinnvoll verwenden können. Sicherlich gibt es auch viele Möglichkeiten, wie das Geld in Projekten für Gutes sorgen kann, was auch anderen Menschen nützt.

Wenn Sie sich beraten lassen möchten, was immer eine gute Idee ist, sollten Sie auf unabhängige Berater achten und keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Wichtig ist immer, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Hören Sie sich daher immer verschiedene Meinungen an und hinterfragen Sie scheinbar gut gemeinte Tipps, damit Sie keine falschen Entscheidungen treffen. Sicherlich werden Sie unabhängige Berater finden, die neutral und objektiv arbeiten und so Ihnen helfen können.

Versteuerung

Wer einen Lottogewinn erzielt, braucht diesen übrigens nicht zu versteuern. Darüber kann man manchmal auch missverständliche Meinungen hören. Falls Sie mit diesem Geld jedoch Gewinne erwirtschaften, müssen selbstverständlich auch wieder Steuern darauf gezahlt werden. Falls Sie Lottogewinne verschenken oder vererben möchten, ist zu beachten, dass es zu Schenkungs- oder Erbschaftssteuern bei den Empfängern kommen kann. Dabei gibt es jedoch bestimmte Freibeträge, die man beachten sollte. Dabei kommt es auf den verwandtschaftlichen Grad an wie die folgende Liste zeigt:

500.000 Euro bei Ehegatten oder Lebenspartner

400.000 Euro bei Kindern oder Stiefkindern

200.000 Euro bei Enkelkindern

20.000 Euro bei sonstigen Personen wie Geschwister, Nichten, Neffen oder Lebensgefährten

Mit unseren Tipps müssten Sie gut gerüstet sein, falls Sie doch einen Gewinn im Lotto erzielen sollten. Beachten Sie außerdem, dass Sie Ihren Lottoschein nicht verlieren oder verlegen. Immer wieder kommt es auch vor, dass Gewinne nicht abgeholt werden. Dabei summieren sich sogar beträchtliche Summen, was kaum zu glauben ist. Es scheint also öfter, als man meint, vorzukommen, dass Lottoscheine verloren werden.

Beachten Sie daher unbedingt die Fristen. Sie haben nach der Ziehung eine Frist von 13 Wochen, in denen Sie den Lottogewinn abholen müssen. Alle Gewinne, die in dieser Zeit nicht abgeholt werden, verfallen und werden dann entweder wieder dem Jackpot dazugefügt oder sie kommen in einen speziellen Ausgleichsfonds für Sonderauslosungen.Somit bestehen dann wieder neue Chancen darauf, einen großen Gewinn bei der nächsten Lotterie zu erzielen. Alles, was man dazu braucht, ist eine gute Portion Glück.