electricar #1 (August-November 2019)

DIE ZEIT IST REIF

Diese etwas plakative Aussage zieht sich durch alle Themen der ersten Ausgabe von electricar, welche Sie, liebe Leser, soeben in Händen halten. Wir sind überzeugt davon, dass sich die Art der Fortbewegung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten grundlegend ändern wird. Daher haben wir uns angesehen, wie ein solcher Fahrzeugwechsel, ja sogar eine gesamte Flottenumrüstung vonstattengehen kann. Unsere umfangreiche Rangliste gibt Ihnen einen Überblick darüber, welche Fahrzeuge der Markt aktuell bietet und mit welchen Modellen Sie die besten Reichweiten erzielen können. Mit dem Hyundai Kona Elektro, dem BMW i8 und dem Nissan Leaf haben wir zudem drei Fahrzeuge tagelang auf Herz und Nieren geprüft und sie intensiven Tests unterzogen. Die Ergebnisse finden Sie ebenso auf den nächsten Seiten, wie einen Ausblick auf den Peugeot e208 oder den VW ID.3, der im Moment in aller Munde ist.

Doch selbst wenn Sie noch kein Profi in Sachen Elektroauto sind, lassen wir Sie nicht hängen. Wir erklären Ihnen von Grund auf, wie ein solches Fahrzeug funktioniert und aufgebaut ist. Wir informieren Sie über die unterschiedlichen Ladetechniken, checken Fakten und Mythen der Elektromobilität und geben Ihnen einen Einblick in 200 Jahre Geschichte, die der Elektroantrieb bereits auf dem Buckel hat. Außerdem zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe, wie ein findiger Bastler einen alten BMW Z3 mit einem Elektromotor ausgestattet hat, werfen einen Blick hinter die Kulissen der Formel E und gehen dem aktuellen E-Scooter-Trend auf den Grund.

Und schließlich blicken wir noch in die Glaskugel, analysieren Trends und Gerüchte und versuchen so, Ihnen ein Bild von der Mobilität von Morgen zu geben.

Stellvertretend für das gesamte Team von electricar wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Christoph Lumetzberger, Chefredakteur

INHALT

03 Editorial

06 News

14 Zurück in die Zukunft

Ein Rückblick auf die 200-jährige Geschichte der Elektromobilität

20 Treibende Kraft

So funktioniert die Technik hinter einem Elektrofahrzeug

22 Laden leicht gemacht

Die unterschiedlichen Ladetechniken, Kabel und Stecker

24 Die Zeit ist reif

Warum Sie jetzt Ihre Fahrzeugflotte auf Elektroautos umstellen sollten

30 Trendumkehr

Zahlen, Daten und Fakten rund um E-Auto und grüne Mobilität

32 Mit dem E-Auto in die Zukunft?

Klimaschützer oder Klimakiller? Ein Kommentar des Automobilclubs ADAC

34 Was für ein e-Auto spricht…

…und was dagegen: Wir checken bekannte Fakten und Mythen

36 Im Test: Hyundai Kona Elektro

Charakterstarker B-SUV, der mit einer beeindruckenden Reichweite begeistert

40 Im Test: BMW i8

Das charmante Coupé war eine Woche lang der Gaststar in unserem Fuhrpark

44 Im Test: Nissan Leaf

Die Kombilimousine des japanischen Autobauers im ausführlichen Check

48 Vorstellung: VW ID.3

Volkswagens Durchbruch bei der Elektromobilität

50 Vorgestellt: Opel Ampera E

Opels Umweltschützer überzeugt mit enormer Reichweite

52 Vorgestellt: Polestar 2

Die Volvo-Tochter plant den Angriff auf Krösus Tesla

54 Vorgestellt: Peugeot E 208

Preiswerter Elektroflitzer aus der ‘Grande Nation’ steht ante portas

56 E-Auto-Rangliste

Unsere große Elektroauto-Übersicht, sortiert nach der angegebenen Reichweite

62 Die neue Art des Fahrens

Unter der Prämisse ‘Megacities von Morgen’ stellte Audi ein Konzeptauto vor

66 Formel Zukunft

Ein Blick hinter die Kulissen der modernsten Rennserie der Welt, der Formel E

74 Going Green

Wieso der Mobilfunker A1 auf Elektromobilität setzt

78 Elektro-BMW im Eigenbau

Die Geschichte eines findigen Bastlers, der einen alten BMW Z3 elektrifizierte

82 They see me rollin‘…

E-Scooter sind in aller Munde – doch warum ist das so?

88 Rollend durch die Firma

Ein Linzer Startup versorgt seine Mitarbeiter mit kostenlosen E-Scootern

90 Geniale Elektrotechnik

Interessante Innovationen und Designstudien von unserem Portal ‘Geniale Technik’

94 Proof of Concept

Was hält die Zukunft in Sachen Elektromobilität für uns bereit? Wir blicken in die Glaskugel