5 technologischen Erfindungen, die das Leben vereinfachen

Im 21. Jahrhundert hat die Menschheit mehrere Erfindungen gemacht und das in den unterschiedlichsten Bereichen. Mit einigen von ihnen sind wir sehr gut vertraut, doch einige wurden trotz der guten Idee zur Seite gelassen. Wenn vor 10–20 Jahren etwas als Sci-Fi in den Filmen gezeigt wurde, ist in Nowadays kein Hexenwerk mehr. Im folgenden Artikel werden die 5 wichtigsten Erfindungen der letzten Jahre präsentiert, die das alltägliche Leben definitiv vereinfacht haben.

LTE Verstärker

Eine Welt ohne Internet und Handys ist heute kaum mehr vorstellbar. Allerdings spielt dabei auch eine sehr wichtige Rolle einen guten und zuverlässigen Empfang zu haben. Oft kommt es vor, dass man im Büro, zu Hause oder auch im Hotel wegen unterschiedlicher Gründe einen so schlechten Empfang hat, dass lang erwartete Telefonate mit „Schatzi" oder auch wichtige geschäftliche Anrufe nicht durchgeführt werden können. Diese können z. B. bei geschäftlichen Anliegen sogar Geldverlust verursachen. Aber keine Sorge! Dieses, wie auch viele andere Probleme, haben bereits einige Lösungen. Die LTE Verstärker sind schon seit mehreren Jahren im Markt. Je nach Bedarf gibt es unterschiedliche Arten von den Verstärkern. Diese sind leicht handhabbar und auch einfach zu installieren. 5 Minuten Aufwand – und voilà! Nun können alle notwendigen Anrufe durchgeführt werden, ohne, dass es ständige Unterbrechungen gibt.

Fitnesstracker

Dieses neues Mode-Gerät wurde sehr schnell im Markt beliebt: „Wie viele Schritte hast Du denn heute gemacht? Und wie viele Kalorien hast Du verbrannt?“ – diese und ähnliche Fragen kommen im Alltag nicht mehr so selten vor, wie man denken mag. Wenn man auch mal im Meeting sitzt und keine Handys erwünscht sind, verpasst man trotzdem keine wichtigen Nachrichten, denn mit einem Fitnesstracker kann man Benachrichtigungen von bestimmten Apps aktivieren. So sieht man gleich die Nachricht oder den Anruf, ohne das Handy auf dem Tisch zu haben. Genial!

Das Hauptziel eines Fitnesstrackers ist allerdings bei seinen Benutzern die Motivation für Bewegung bestmöglich zu steigern. Je nach Anbieter sind es unterschiedliche Funktionen und Programme, die aktiviert werden können. Auch kann man eigene Erfolge mit anderen Fitnesstrackerinhabern teilen oder vergleichen und somit eine Art Wettkampf daraus machen. Denn so macht es mehr Spaß, immer in Bewegung zu bleiben!

Alexa

Nach dem wunderschönen Tag, den ich mit meinem Date verbracht habe, bin ich zu ihm nach Hause gegangen. Als ich noch im Flur stand, sagte er zu mir: „Es gibt jemanden, den ich Dir vorstellen möchte“. Na ja, ich muss sagen, dass in dem Moment alle möglichen Szenarien in meinem Kopf durchgegangen sind. Dann sagte er: „Ich möchte, dass Du Alexa kennenlernst“. „Alexa?“- dachte ich mir – „ist es seine Freundin? Warum bin ich eigentlich hier?“. Na ja, meine Panik stieg von Sekunde zu Sekunde mehr und mehr, bis er endlich Alexa ansprach: „Alexa, Lichter an! Alexa, such nach romantischen Liedern“! Endlich verschwand die Spannung und ich musste ganz laut lachen. Er wiederum erwartete meine Reaktion genauso, wie sie auch war.

Alexa ist heutzutage kein Sci-Fi Kino mehr. Es begleitet uns immer in unserem Alltag und man kann damit so vieles machen, dass das Aufzählen von allen Funktionen die Rahmen dieses Artikels überschreiten würde. Übrigens ist es mir wichtig an dieser Stelle zu bemerken, dass Alexa (erhältlich z. B. bei www.amazon.com) auch super gut für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen geeignet ist. Vielleicht sollten die Krankenkassen auch überlegen, diese als einer Ihrer Grundleistungen anzubieten.

Bluetooth-Kopfhörer

Wer kennt das schon nicht: Man kommt in Eile aus der Wohnung raus und möchte den Weg mit Musik begleiten und dann kämpft man immer wieder mit diesen vermischten Kabeln vom Kopfhörer, dabei zerreißt man diese in der Wut auseinander und muss nun neue kaufen. Dieses Problem haben Besitzer von Kabellosen-Kopfhörern nicht. Zack rausgeholt, zack eingesetzt und es kann losgehen mit Señorita, Loco Contigo, Bad Guy und anderen Top Hits. Da ist man schon automatisch gut gelaunt. Aber das ist nicht das einzige Benefiz von Kabellosen-Kopfhörern, auch für Sport ist es ein guter Freund, denn nun sind viele Übungen einfacher zu machen, da das Handy und die Kabel vom Kopfhörern nicht dauernd dazwischenliegen. Man ist flexibler und bei einigen Bluetooth-Kopfhörer kann man das Handy sogar im Fach liegen lassen, wenn die Entfernung vom Gerät zu den Kopfhörern dies ermöglicht. In der Regel muss man die Kopfhörer auch nur kurz aufladen, dann kann man mehrere Stunden lang Musik und Audiohörbücher genießen, Telefonate durchführen usw. Doof ist natürlich, wenn man das eine Teil verliert, wie bei In-Ear Kopfhörern. Daher gilt es ganz fleißig aufzupassen und die Kopfhörer immer schön in die Packung reintun, somit kann man auch das Leben der Kopfhörer verlängern.

Kontaktloses Bezahlen

Endlich! Es ist so weit! Je weiter die Technik vorankommt, desto leichter wird die Handtasche. Nun braucht man einfach nur das Handy dabeizuhaben und es ist möglich fast überall kontaktlos zu bezahlen. Praktischer ging es noch nie! Und diese Methode ist sogar sicherer, als die mit der Karte, denn beispielsweise ermöglicht das iPhone (Apple-Pay) je nach Model, beim Bezahlen das Gesicht oder den Fingerabdruck abscannen zu lassen. Vergessen Sie übrigens nicht immer genug Akku zu haben, sonst ist es mit dem Spaß vorbei! Nun lassen wir uns doch mal überraschen, wie lange das Geld in Form von Papier und Münzen noch aktuell bleibt.

Das waren die 5 technologischen Erfindungen, ohne die unser Leben zwar möglich ist, doch wäre es dann doch ein bisschen beeinträchtigt. Warum sollten wir also diese Vereinfachungen in unserem Alltag nicht nutzen und somit mehr Zeit in wichtigere Dinge investieren?