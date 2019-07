Apps und Spiele, mit denen Sie echtes Geld verdienen kÃ¶nnen!

Es gibt Apps, mit denen Sie echtes Geld verdienen können! Zu den vielen Apps, die solche Möglichkeiten anbieten, gehören iPoll, Swagbucks, Slidejoy, Pakt, BookScouter, AppTrailer, Beute! und Gigwalk.

Es ist gut möglich, dass Sie häufig Zeit verplempern, wenn Sie einfach im Leerlauf durch Ihr Smartphone scrollen. Sich mit Social-Media-Sites auf dem Laufenden zu halten ist zwar großartig, aber diese Aktivitäten allein werden Ihren Geldbeutel nicht auffüllen. Machen Sie das Beste aus Ihrer Freizeit, indem Sie eine App herunterladen, mit der Sie zusätzliches Geld verdienen können.

Wenn Sie jetzt denken, dass diese Sache einen Haken haben muss, seien Sie beruhigt. Dies ist nicht der Fall. Es gibt viele legitime, kostenlose Apps, mit denen Sie Geld verdienen können, indem Sie an Umfragen teilnehmen, Videos ansehen, als Mystery Shopper Einkäufe tätigen, Fotos teilen und vieles mehr. Die meisten dieser Apps bieten zwar nur eine bescheidene Bezahlung für Ihre Arbeit, aber sie geben Ihnen die Flexibilität, etwas Geld zu verdienen, wenn Ihr Zeitplan es zulässt. Auch lohnt es sich einmal Casinos mit Sofortauszahlung anzusehen, denn Online Casinos bieten nicht nur die Möglichkeit auf hohe Gewinne, sondern sie schenken Ihnen auch oft Freispiele für Ihre kostenlose Anmeldung.

1. iPoll

Android– und iOS-Benutzer können Geschenkkarten, Flugmeilen, Zeitschriftenabonnements und mehr für das Ausfüllen von 15- bis 20-minütigen Umfragen sammeln. Nach dem Herunterladen der App teilen Sie ein wenig über sich selbst, damit iPoll Ihnen in Zukunft passende Umfragen anbieten kann. Füllen Sie so wenige oder so viele Umfragen aus, wie Sie möchten. Je öfter Sie mitmachen, desto mehr verdienen Sie.

Laut IveTriedThat.com zahlen die meisten Umfragen jeweils 1 US-Dollar. Aber Sie können bis zu 10 US-Dollar verdienen. Sie können eine Auszahlung beantragen sobald Sie mindestens 35 USD auf Ihrem Konto angesammelt haben.

2. Swagbucks

Sammeln Sie Punkte mit dem Namen SB, indem Sie im Web unterwegs sind, Fragebögen ausfüllen, Videos ansehen, Freunde werben, im Einkaufszentrum der App einkaufen, Sonderangebote nutzen, in täglichen Umfragen abstimmen, Swagcodes finden und an unterhaltsamen Wettbewerben über soziale Medien und den Swagbucks-Blog teilnehmen. Diese Punkte können in Geschenkgutscheine für Amazon, Target und Walmart oder in PayPal-Bargeld umgewandelt werden. Zum Zeitpunkt des Schreibens hatte Swagbucks bereits 97.751.668 US-Dollar an Prämien ausgezahlt. Installieren Sie die App auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät.

3. Slidejoy

Laut CNET werden für das Schalten von Anzeigen auf Ihrem Android-Gerät im Durchschnitt 5 bis 15 US-Dollar pro Monat gezahlt. Jedes Mal, wenn Sie Ihr Telefon überprüfen, sehen Sie eine Karte mit einem Nachrichtenbeitrag oder einer Werbeaktion. Sie können diese nach links schieben, um mehr darüber zu erfahren, nach oben schieben, um eine andere Karte anzuzeigen, oder nach rechts schieben, um Ihr Telefon wie gewohnt zu verwenden.

Sie erhalten nicht mehr Geld, wenn Sie sich lange mit den Inhalten der Anzeige beschäftigen, so dass Sie im Wesentlichen nichts weiter tun müssen, um bezahlt zu werden. Behalten Sie das verdiente Geld oder spenden Sie es an das Jericho Project, Got Your Six oder an TutorChatLive.org.

4. Money Machine

Verdienen Sie Geld mit einfachen Aufgaben wie dem Herunterladen von Apps oder dem Ansehen von Videos. Angebote sind in Money Machine täglich verfügbar und ermöglichen es, Punkte zu sammeln, die über PayPal eingelöst oder gegen verschiedenen Angebote eingetauscht werden können. Sie können auch Empfehlungspunkte sammeln, indem Sie die Android-App mit Ihren Freunden teilen.

5. Groupon

Laden Sie diese App auf Ihr iOS- oder Android-Gerät und machen Sie das Ausschneiden oder Ausdrucken von Gutscheinen zu einer Sache der Vergangenheit. Durchsuchen Sie die wöchentlichen Angebote, bevor Sie zum Einlaufen gehen, und speichern Sie alle gewünschten Angebote auf Ihrer Snap-Einkaufsliste. Machen Sie nach dem Kauf der Artikel ein Foto von Ihrer Quittung und fordern Sie eine Barzahlung online an, nachdem Sie mindestens 20 US-Dollar verdient haben.

6. AppTrailer

Mit dieser App sehen Sie sich Werbe-Trailer anderer Apps auf Ihrem Handy an. Sie dauern nicht länger als höchstens 30 Sekunden und Sie werden fürs Anschauen bezahlt. Die Einnahmen beginnen bei 500 Punkten (50 Cent) und können laut Dailybucks.info gegen Geschenkkarten oder Bargeld über PayPal eingelöst werden. Eine andere Möglichkeit, mit dieser App Geld zu verdienen ist, dass Sie Videos hochladen und dafür Likes erhalten.

7. Beute!

Helfen Sie Ihren Lieblingsmarken, z. B. durch Fotografieren und Teilen von Inhalten in sozialen Medien, und lassen Sie sich dafür bezahlen. Laden Sie zunächst die App auf Ihr iOS- oder Android-Gerät herunter, durchsuchen Sie die verschiedenen Markenkampagnen und führen Sie eine Aktion aus. Wenn Sie 10 US-Dollar erreichen, können Einnahmen über Ihr PayPal-Konto abgehoben werden. Bisher haben Nutzer mehr als 100.000 US-Dollar verdient.

8. Gigwalk

Über Gigwalk können Sie lokalen Unternehmen Ihre Hilfe anbieten. Laden Sie die App auf Ihr iOS- oder Android-Gerät herunter, registrieren Sie Ihr Konto und melden Sie sich für Jobs an, die auf der Karte angezeigt werden. Gigwalk vergütet Ihnen zwischen 3 und 100 US-Dollar pro ausgefülltem Auftrag und Sie werden über PayPal bezahlt.

9. Ebates

Verdienen Sie bis zu 40 Prozent Cashback, wenn Sie bei einem der 1.800 teilnehmenden Einzelhändler online einkaufen. Außerdem können Sie bis zu 50 US-Dollar verdienen, wenn Sie zwei Freunde werben. Laden Sie die App einfach auf Ihr iOS- oder Android-Gerät herunter. Zahlungen erfolgen alle drei Monate per PayPal, oder Sie können Ihr Geld an eine Wohltätigkeitsorganisation oder ein Familienmitglied spenden.

10. BookScouter

Verdienen Sie Geld, indem Sie Ihre alten Bücher verkaufen. Mit dieser iOS- und Android-App können Sie die Barcode-Nummer eines Buches einscannen, um sofort die Rückkaufpreise von führenden Buchkauf-Websites zu vergleichen. Wählen Sie den Käufer mit dem höchsten Preis und versenden Sie Ihr Buch kostenlos.

Die Registrierung ist einfach. Verwenden Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse, um ein Konto zu erstellen, oder melden Sie sich über eine Vielzahl von teilnehmenden sozialen Netzwerken an.