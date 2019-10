Beste deutsche Spielautomaten fÃ¼r neue Spieler

Auf dem deutschen Markt gibt es eine große Zahl an Online-Kasinos und an Spielautomaten. Da ist es ganz egal ob Sie in der Spielothek spielen oder im Internet, es gibt kaum Grenzen des Angebotes und viele verschiedene Themen und Designs. Jeder kennt sicher den Klassiker Book of Ra, aber es gibt viel mehr zum Ausprobieren als dieses Spiel und seine zahlreichen Ableger und Kopien.

Es wird wirklich für jeden Geschmack etwas geboten. In diesem Artikel werden wir aufführen welche Art Spiele unserer Meinung nach am besten für Sie sind. Wichtig sind hier im Einzelnen:

Return to Player kurz RTP

Volatilität des Automaten

Sicherheit des Automaten

Die Return to Player

Die RTP auf Deutsch die Auszahlrate steht für die Menge an Geld die Sie im Durchschnitt von Ihrem Einsatz als Gewinn ausgezahlt bekommen. Da ein Betreiber eines virtuellen einarmigen Banditen mit dem Anbieten eines Spieles Geld verdienen muss, muss er wie jedes Kasino einen kleinen Hausvorteil einbauen. Bei klassischen Spielen wie dem Roulette ist, das in den Regeln für die Wetten und in den Auszahlungen enthalten. Bei Spielautomaten werden die Ergebnisse so erzeugt, dass auf lange Sicht einen RTP erreicht wird die etwas unter 100 % liegt. Desto näher Sie an 100 % liegt desto besser ist der Spielautomat für Sie. Es lohnt sich daher im Internet zu spielen, denn hier sind die Auszahlraten bei um die 95 %. Sie werden im Durchschnitt zwar immer noch Geld verlieren aber das deutlich langsamer.

Die Volatilität des Automaten

Die Volatilität eines Automaten gibt an wie sehr Ihr durchschnittlicher Gewinn von der für einen Automaten festgelegten RTP abweichen wird. Wenn Sie an einem Automaten mit kleiner Volatilität spielen, dann werden Sie keine großen Verluste erleben, stattdessen können Sie lange Zeit mit einem kleinen Guthaben spielen. Wer den wirklich großen Gewinn einfahren will, der muss aber an einem Automaten mit großer Volatilität spielen. Hier ist es unter Umständen möglich einen großen Jackpot abzuräumen, es kann aber auch passieren das Sie sehr viel Geld verspielen.

Sicherheit des Automaten

Bei jedem Spielautomaten ist es wichtig, dass keine Tricks vom Anbieter für größere Verluste sorgen als in der RTP vorgesehen. Leider gibt es einige Spielhallen wo die RTP niedriger ist als in anderen Automatenkasinos, weil der Betreiber schnell Geld braucht oder der Zusatz generell nicht gut genug ist. Im Internet gibt es Firmen, die die RTP eines Online-Kasinos überprüfen. Ein Kasino, welches den Dienst dieser Firmen in Anspruch nimmt, ist auf jeden Fall ein besserer Ort sein Glück zu versuchen als ein Kasino, das nicht diese Zertifikate anbietet.

Fazit zum Thema

Der beste Automat für einen Spieler wird nicht für jeden Spiel der gleiche sein. Manch einer möchte sich die Zeit vertreiben und nicht wirklich Geld setzen. Für diesen Spieler lohnt sich eine Demoversion ohne echten Geldeinsatz. Andere möchten schnell den großen Gewinn oder Nervenkitzel, für diese Spieler sind Automaten mit hoher Volatilität das richtige, Am besten sollten Sie aber immer jeden Automaten ausprobieren bevor Sie echtes Geld einsetzen.