5 Doâ€™s & Donâ€™ts bei Spielautomaten

5 Do’s & Don’ts bei Spielautomaten Redaktion

Automaten Spiele gehören zu den beliebtesten Spielarten in einem Casino. Die Auswahl in den Online Casinos ist riesig und vom einfachen Früchteslot im Retro-Design bis zum Blockbuster ist für jeden etwas dabei. Auch in den landbasierten Spielhallen gehören die Automaten noch immer zu den Favoriten von vielen Besuchern.

5 Punkte, die Sie beim Automatenspiel umsetzen sollten: Die Do’s

Spielen Sie innerhalb Ihres Budgets

Ganz gleich, ob es sich um Automaten in einer Spielbank handelt oder ob Sie an virtuellen Slots spielen – Sie sollten sich immer ein Limit an Budget setzen.

Leider ist es beim Glücksspiel üblich, dass in der Regel Geld verloren wird. Wenn Sie sich zu den Glücklichen zählen, die etwas gewonnen haben, freuen Sie sich. Lassen Sie sich von dem Gewinn allerdings nicht dazu hinreißen, Einsätze zu tätigen, die nicht zu Ihrer Bankroll passen.

Sobald das zuvor gesetzte Limit an Budget aufgebraucht ist, hören Sie auf zu spielen. Nur so stellen Sie sicher, dass Sie mehr Geld verlieren als geplant.

Suchen Sie Automaten mit einem hohen RTP Wert

Der RTP (Return to Player) Wert ist eine wichtige Angabe bei jedem Automaten. Er besagt, wie hoch die Summe aller Einsätze ist, die wieder als Gewinne an die Spieler zurückgegeben werden. Natürlich bedeutet ein Slot mit einem hohen RTP nicht automatisch, dass Sie garantiert gewinnen werden, aber die Chancen stehen auf jeden Fall besser als einem Automaten mit niedrigem RTP.

Halten Sie nach Spielen Ausschau, bei denen der RTP Wert mindestens 95% beträgt. Einige Slots locken sogar mit einem RTP Wert von stolzen 99%.

Berücksichtigen Sie den Einsatz

Falls Sie an progressiven Automaten spielen, achten Sie darauf, dass Sie den Mindesteinsatz für den Jackpot berücksichtigen. Nur, wenn Sie mit dem geforderten Einsatz je Runde spielen, haben Sie Anspruch auf den Jackpot.

Lesen Sie die Spielregeln

Auch wenn der Slot auf den ersten Blick einfach und intuitiv erscheint, sollten Sie einen Blick in die Spielregeln werfen. Oft gibt es besondere Zusatz-Funktionen oder weitere Tipps, die Ihnen beim Spielen nützlich sein können. Sollte ein Bonus an den Slot geknüpft sein, achten Sie unbedingt auf die Einhaltung der Bonusbedingungen. Nur so können Sie sicher sein, dass Gewinne ausbezahlt werden.

Suchen Sie Automaten, die zu Ihnen passen

Das Glücksspiel sollte in erster Linie Spaß machen. Daher sollten Sie sich aus der Vielzahl der Automaten diejenigen aussuchen, die zu Ihnen passen. Es gibt fast zu jedem Thema unterschiedliche Automaten, so dass bestimmt auch für Sie ein passendes Thema dabei ist.

5 Don’ts bei Automatenspielen

Versuchen Sie niemals, zu betrügen

Überall, wo Geld den Besitzer wechselt, besteht die Möglichkeit, dass es Personen gibt, die dazu bereit sind, zu betrügen. Vor allem in den landbasierten Casinos ist es naheliegend, dass einige Spieler bereits versucht haben, die Technik der Automaten auszutricksen, um so an einen Gewinn zu kommen.

Sie sollten niemals vergessen, dass Betrug eine Straftat darstellt und harte Strafen bis hin zur Freiheitsstrafe nach sich ziehen kann. Diese Gefahr hat jedoch nicht alle davon abgehalten und so wurden bereits viele Optionen getestet, wie es gelingen kann, den Spielautomaten zu hintergehen. Dazu zählen unter anderem die folgenden Versuche:

Einsatz von falschen Münzen

Die eingeworfenen Münzen an einen Faden binden und wieder herausziehen

Einsatz von Magneten

Suche nach „heißen“ Automaten

Einige Spieler beobachten in der Spielhalle das Geschehen, ehe Sie selbst zu spielen beginnen. Nach wie vor hält sich der Glaube, dass es sogenannte „heiße“ Automaten gibt. Bei diesen Automaten handelt es sich um Geräte, die viele Gewinne ausschütten.

Sowohl der Gedanke, dass die Chance an diesen Automaten höher ist als auch der Glaube, die Glückssträhne sei hier bald vorbei und der Automat wird „kalt“, ist falsch. Die Häufigkeit der Gewinnausschüttung basiert rein auf dem Zufallsprinzip.

Mit mehreren Profilen spielen

In einem Online Casino ist es relativ einfach, einen Account anzulegen. Sie sollten jedoch vermeiden, sich mehrere Konten einzurichten, um dadurch eventuelle Bonusngebote mehrfach in Anspruch nehmen zu können. In allen Casinos ist es nicht erlaubt, mehrere Konten zu besitzen. Auch eine Falschangaben bei den persönlichen Daten führt dazu, dass Gewinne nicht ausbezahlt werden und Ihr Konto womöglich gesperrt wird.

Spielen während einer bestimmten Uhrzeit

Ein weiterer Irrglaube im Bereich der Automatenspiele ist der, dass während einer bestimmten Uhrzeit höhere Gewinnchancen bestehen. Natürlich können Sie immer erst abends ab 22 Uhr spielen oder früh morgens um 5 Uhr. Allerdings sollte der Zeitpunkt nicht deshalb gewählt werden, weil angeblich die Gewinnchancen besser sind. Die Auszahlungen an einem Automaten folgen dem RTP Prinzip.

Wählen Sie keine zu hohen Einsätze bei niedrigem Budget

Es ist richtig, dass Sie sich ein Budget festlegen und dieses auch nicht überschreiten. Die Höhe der Einsätze sollte zu Ihrem Budget passen. Es macht wenig Sinn, bei einem Limit von 100 Euro mit 1 Euro oder mehr pro Drehung zu spielen. Setzen Sie daher nicht zu viel pro Runde ein, da ansonsten der Spielspaß aller Wahrscheinlichkeit nach schnell zu Ende ist.