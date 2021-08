Hilfreiche Tipps: So finden Sie das beste rauchfreie Oraltabak Produkt Redaktion

Haben Sie schon einmal von Snus gehört? Viele kennen es auch als Oraltabak oder Kautabak. Dieser ist besonders in den Skandinavischen Ländern wie Norwegen, Schweden und Dänemark beliebt. Aber auch im deutschsprachigen Raum wird Snus immer beliebter. Der Oraltabak wurde vor knapp 200 Jahren als loser, dunkler Kautabak verkauft. Heute handelt es sich um ein zusammengesetztes Gemisch aus einem Salz, Wasser, Aromastoffe und natürlich, Tabak. Es gibt es über 150 verschiedene Snus-Sorten und eine offizielle Stärkenskala von 1-4. Hierbei ist Stärke 1 die kleinste Stärke und die Stärke 4 die maximale Stärke – für echte Männer halt.

Wo wird in Europa viel gesnused?

In Schweden gehört Snus zum Alltag hinzu. Laut neusten Statistiken nehmen knapp 1.1 Millionen Menschen Snus regelmäßig zu sich. Das macht knapp 12% der gesamten schwedischen Bevölkerung aus. Ähnlich sieht es in Norwegen aus. Hier nutzen knapp 14% der Bevölkerung regelmäßig Snus. Überraschend dabei ist, dass der Genuss von Snus seit 2018 populärer als Zigaretten ist. Ein Trend, der bald auch in anderen europäischen Ländern sich verbreiten könnte. Zum Beispiel wird Snus kaufen in der Schweiz über das Internet immer populärer. In vielen Fällen bieten die zahlreichen Anbieter einen kostenlosen Versand in die Schweiz an. Der Konsum von Snus is legal.

Welche Sportler nutzen gerne Snus?

Vor ein paar Jahren gab es einen großen Hype um Snus im Profifussball. Nicht nur die skandinavischen Spieler nutzen gerne Snus, sondern auch Superstars wie Marko Reus, Jamie Vardy oder Karim Benzema wurden schon beim „snusen“ erwischt. Ein Insider berichtete, dass in der Bundesliga knapp 25% der Spieler regelmäßig Snus konsumieren. Snus steht nicht auf der Anti-Dopingliste und gilt als gesünder als Zigaretten, daher scheint es bei Sportlern besonders beliebt zu sein.

Vorteile vom Oraltabak Snus

Bei Snus handelt es sich um einen rauchfreien Tabak, der sofort in das Blut gelangt. Die kleinen weißen Beutel werden in die Unterlippe oder hinter die Oberlippe geschoben. Dabei gibt das Pergamentpapier-Beutelchen langsam Nikotin ab. Das Nikotin wirkt stimulierend und steigert die Konzentrationsfähigkeit, sowie die Reaktion. Die Wirkung hält je nach Körpergewicht eine halbe Stunde an. Dazu „belästigen“ Sie Ihre Umgebung nicht mit stinkendem Rauche. Gegenüber Zigaretten wird somit kein anderer gesundheitlich beeinträchtigt. Dazu kann man Snus auch innerhalb von geschlossenen Räumen oder im Flugzeug problemlos konsumieren. Das kleine Beutelchen muss nur alle halbe Stunde ausgetauscht werden. Oft legt man es wieder zurück in die kleine ovale Box oder entsorgt es im Müll.

Für Nikotin-Junkies ist Snus ebenfalls besser als das Rauchen von Zigaretten. Eine Snus-Dosis hat den gleichen Effekt wie 3 Zigaretten auf einmal. Dabei wird aber die Lunge geschont, somit kann das Risiko auf Lungenkrebs dramatisch gesenkt werden.

Welche Geschmacksrichtungen sind gerade beliebt?

Bei den über 150 Geschmacksrichtungen sind besonders die Klassiker wie Vanille, Cola oder Lavendel beliebt. Aber auch Mint oder Eukalyptus werden oft bestellt. Hier tickt jeder anders. Was man beobachten kann ist, wenn man sich einmal für eine Marke oder Geschmack entschieden hat, bleibt man dieser länger treu, ähnlich wie bei der Biersorte.