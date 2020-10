Online Casino vs. Spielotheken: Unterschiede, Vor- und Nachteile der SpielstÃ¤tten

Das Glücksspiel ist sicherlich jedem Leser schon einmal begegnet. Egal ob im TV als Werbung oder in Form einer Spielstätte, an der man vorbeigeschlendert ist. In den vergangenen Jahren haben sich vor allem Online Casinos weiterentwickelt und bieten inzwischen ein spaßiges und spannendes Erlebnis an. Besonders durch die zahlreichen hohen Jackpot Gewinne in der Vergangenheit konnten die Online Casinoportale auf sich aufmerksam machen und gewannen immer weiter an Beliebtheit.

Bereits vor der Corona-Krise beschwerten sich zahlreiche Besitzer von Spielotheken, dass die Kundschaft ausbleibt. Vor allem das Internetangebot der Glücksspielanbieter soll dafür verantwortlich sein. Mit Beginn der Corona-Krise wurden alle Spielhallen und Spielbanken geschlossen, sodass es Spielern nur noch möglich war, in einem Online Casino spielen zu können. So werden sich sicherlich viele Besitzer auch nach der Wiedereröffnung wundern, wo ihre Spieler bleiben, die inzwischen in einem Casinoportal des Internets angemeldet sind.

Wir haben uns die Unterschiede zwischen einer Spielothek und einem Online Casino genauer angesehen und wollen aufzeigen, warum immer mehr Spieler das Angebot im Internet bevorzugen, während zahlreiche Spielotheken schließen müssen, weil die Kundschaft ausbleibt.

So gestaltet sich das Spielen in einer Spielhalle und dem Online Casino

Kommen wir zuerst einmal zu einer sogenannten „Spielo“, wie eine Spielothek umgangssprachlich genannt wird. Mit dem Betreten des Objektes fallen zumeist weitere Spieler ins Auge, die ihr Glück ebenfalls an einem der vorhandenen Spielautomaten versuchen. Für Nichtraucher ist der Geruch in einer Spielhalle oftmals nicht sehr angenehm, da in den Spielstätten geraucht werden darf. Mit dem Einwurf in einen Automaten wird das Guthaben aufgebucht und man kann sich bei der Aufsicht ein kostenloses Getränk ordern, welches in der Zwischenzeit für eine Erfrischung sorgt.

Beim Betreten eines Online Casinos wird man gezwungen, seine Angaben bei einer Anmeldung abzugeben. So kann der Anbieter feststellen, ob ein volljähriger Spieler sich anmeldet oder ob ein Minderjähriger versucht sein Taschengeld zu verspielen. Nach der Anmeldung gilt es eine Einzahlung vorzunehmen, um an einem der vorhandenen Slots spielen zu können. Hier findet sich auch bereits der erste Unterschied. Während in einer Spielhalle nur eine begrenzte Anzahl an Automaten zur Verfügung steht, kann Online auf jeden vorhandenen Slot zugegriffen werden, ohne dabei warten zu müssen.

Auch das Spielen in einem Online Casino an sich gestaltet sich vollkommen anders als in einer Spielhalle. So sitzt man zumeist alleine vor dem Computer oder vor einer Smartphone-App, legt seinen Einsatz fest und kann sofort nach der Einzahlung starten, während in einer Spielothek das Guthaben erst aufgebucht werden muss.

Das Gewinnlimit in Spielotheken verschreckt immer mehr Spieler

Wer eine Spielhalle betritt, kann laut dem Gesetzgeber maximal 1.000 Euro gewinnen. Sowohl der maximale Einsatz, als auch der maximale Gewinn sind vom Staat festgelegt, um gegen die Spielsucht vorgehen zu können. So ist an den meisten Automaten ein Maximaleinsatz von 2,00 Euro vorhanden.

In einem Online Casino kann nach der Einzahlung so viel Geld eingesetzt werden, wie der Spieler es für Nötig hält. So gestalten sich die maximalen Einsätze von Slot zu Slot immer unterschiedlich, sodass bis zu 50 Euro mit einer Drehung eingesetzt werden können. Auch die Gewinne können aufgrund des deutlich höheren Einsatzes enormer ausfallen und sogar bis in die Millionen gehen.

Bonusangebote der Online Casinos locken die Zocker an

Wie bereits erwähnt, gibt es in einer Spielothek ausschließlich ein Getränk auf Kosten des Betreibers. In einem Internet-Casinoportal sieht dies ganz anders aus. So erhalten neuangemeldete Spieler oftmals einen Einzahlungsbonus oder eine hohe Anzahl an Freispielen in einem bestimmten Spielautomaten. Auch hier lässt sich also ein Unterschied ausmachen, der zum Vorteil der Online Casinos wird.

Zu erwähnen gilt es jedoch, dass ein Gewinn in einer Spielothek zumeist sofort zur Auszahlung bereitsteht. Sofern ein Bonus in einem Casinoportal beansprucht wird, gehen damit automatisch auch Bonusbedingungen einher, die vor einer Auszahlung umgesetzt werden müssen. So müssen Zocker einen bestimmten Umsatz platzieren, bevor das Bonusguthaben in Echtgeld umgewandelt wird und somit eine Auszahlung möglich wird.

Durch das Bonusguthaben können natürlich gleich zu Beginn deutlich höhere Einsätze platziert werden, sodass auch die Gewinne ansteigen und man schnell einen großen Batzen Guthaben auf dem Konto besitzt. Bei der Auswahl eines Bonusangebotes sollten Spieler jedoch immer aufmerksam lesen, welche Bedingungen mit der Bonusinanspruchnahme akzeptiert werden. Zahlreiche Test- und Erfahrungsberichte lassen sich hierzu im Internet finden.

Online Casinos werden immer mehr zum Trend

Portale wie YouTube oder Twitch.tv bieten immer mehr Videos und Streams im Bereich des Glücksspiels an. Da in einer Spielothek ein Aufnahmeverbot herrscht, müssen Streamer in einem Online Casino spielen.

Oftmals werden hierbei hohe Gewinne erzielt, sodass schnell der Eindruck vermittelt wird, dass das Spielen in einem Online Casino immer mit einem Gewinn verbunden ist. Hier wollen wir noch einmal auf das Risiko des Glücksspiels hinweisen. Bei jedem Einsatz ist bereits vorab entschieden, ob ein Gewinn zustande kommt oder der Zocker verliert. Es handelt sich auch bei dem Spielen in einem Online Casino um reines Glücksspiel, welches ein Spieler nicht beeinflussen kann.

Aussagen, dass auf Casinoportale deutlich höhere Gewinnchancen herrschen, weil diese keinerlei Unterhaltungskosten haben, sind zumeist aus der Luft gegriffen und stimmen nicht. Alles in allem sollte das Zocken in einem Internet-Casinoportal vor allem Spaß und Spannung mit sich bringen. Wer seine eigenen Regeln beachtet, kann ein tolles Erlebnis erhalten und vielleicht sogar den ein oder anderen Gewinn erzielen.