Sollte man ein kostenloses VPN verwenden?

Ein VPN kann ein mächtiges Werkzeug für Online-Sicherheit und Privatsphäre sein. Die besten Dienste bieten schnelle, verschlüsselte Verbindungen zu Servern auf der ganzen Welt, strenge No-Logging-Richtlinien, DNS-Schutz, Kill Switches und andere Sicherheitsfunktionen. Zusammen sorgen sie für ein sichereres und privateres Online-Erlebnis.

Es gibt ein paar gute kostenlose VPN-Anbieter, aber es ist wichtig, ihre Grenzen in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz zu verstehen, aber Sie können hier VPN kostenlos testen bevor Sie sich entscheiden. Es gibt eine Reihe von Funktionen, die einen VPN-Anbieter sicher machen und obwohl es gelegentlich Ausnahmen gibt, ist es unwahrscheinlich, dass Sie ein kostenloses VPN finden, das alle Kriterien erfüllt.

Ein gutes virtuelles privates Netzwerk zu finden, wird immer schwieriger. Der Markt boomt weiter, da die Menschen von zu Hause aus arbeiten und mehr denn je Streaming-Dienste abonnieren. Regelmäßig kommen neue Anbieter auf den Markt und versprechen bessere Funktionen, mit schnelleren Geschwindigkeiten zu geringeren Kosten. Während kostenlose VPNs eine beliebte Option für Billiganbieter sind, zeigen neue Sicherheitsprobleme, warum es sich lohnt für diese Technologien zu bezahlen, die Ihre Daten beim Surfen im Internet verschlüsseln. Kurz gesagt, kostenlose VPNs sind nie der richtige Weg. Hier ist, warum Sie kein gratis VPN verwenden sollten.

Keine Auswahl an Servern oder Standorten

Zunächst einmal ist es gut, eine große Auswahl an VPN-Servern und -Standorten zu haben. Während dies auch für ein besseres Netflix-VPN sorgt, kann das Leiten Ihres Internetverkehrs durch ein bestimmtes Land – zum Beispiel eines mit strengeren Datenschutzgesetzen – dabei helfen, Ihre Online-Aktivitäten sicherer zu machen. Anbieter wie ExpressVPN bieten Hunderte von Servern in über 90 Ländern an. Kostenlose Anbieter lassen Ihnen in der Regel nicht die Wahl. Geschwindigkeitsfreaks werden ein schnelles VPN zu schätzen wissen

Verkauf Ihrer privaten Informationen

Bezahlte VPN-Anbieter müssen Ihre Daten nicht verkaufen, um Geld zu verdienen – Sie bezahlen sie ja bereits und haben auch keinen Anreiz, dies zu tun: Sicherheit und Privatsphäre ist ihr ganzes Produkt. Kostenlose Anbieter hingegen sind dafür bekannt, Datenverkehr zu protokollieren, Tracking-Technologien wie Cookies zu verwenden und diese Informationen sogar an Werbetreibende und Dritte zu verkaufen.

Eingeschränkte Sicherheitsfunktionen

Viele kostenlose Anbieter bieten nur einen eingeschränkten Funktionsumfang, oft als Anreiz, um kostenpflichtig zu werden. Das führt dazu, dass Sie möglicherweise keinen richtigen DNS-Leak-Schutz oder einen Kill-Switch erhalten, so dass Ihre Identität und Aktivitäten ungeschützt bleiben, wenn etwas mit Ihrer VPN-Verbindung schief läuft.

In den falschen Händen können DNS-Anfragen dazu verwendet werden, Sie zu verfolgen, was Sie anfälliger für Hacker macht, während ein VPN ohne Kill Switch Sie nicht schützen kann, wenn die verschlüsselte Verbindung ausfällt. Ihre persönlichen Daten können von jedem, der zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, abgefangen und gestohlen werden.

Schließlich verdienen auch einige kostenlose Anbieter Geld, indem sie Ihren Computer als Ausgangsknoten für zahlende Kunden nutzen. Das bedeutet, dass deren Datenverkehr, ob legal oder nicht, über Ihre Internetverbindung laufen kann. Ihr ISP und jeder andere, der das beobachtet, wird denken, dass es Ihrer ist.

Das Vorhandensein von Malware

Kostenfreie VPN-Anbieter verfügen möglicherweise auch nicht über die notwendigen Ressourcen, um ihre eigenen Produkte und Dienste sicher zu halten, unabhängig von ihren Absichten. Fragen Sie sich also, was weniger kostet: Ein hochwertiger VPN-Dienst den Sie bezahlen müssen oder die Beauftragung einer Firma zur Wiederherstellung von Identitätsdiebstahl, nachdem irgendwer Ihre Bankkontodaten und Sozialversicherungsnummer gestohlen hat?

Die Werbe-Lawine

Aggressive Werbepraktiken von kostenlosen VPNs können über ein paar lästige Pop-ups hinausgehen und sich schnell in gefährliches Terrain bewegen. Einige VPNs schleusen durch die Schlupflöcher in den Medienlese Funktionen Ihres Browsers Werbe-Tracker ein, die dann auf Ihren digitalen Spuren bleiben. Einer der Hauptgründe, warum sich Menschen ein VPN zulegen, ist der Zugriff auf ihre bevorzugten Abo-Dienste – Hulu, HBO, Netflix – wenn sie in Länder reisen, in denen diese Unternehmen den Zugriff basierend auf Ihrem Standort blockieren.

Aber was nützt Ihnen der Zugriff auf die geoblockierten Videoinhalte, für die Sie bezahlt haben, wenn der kostenlose VPN-Dienst, den Sie verwenden, so langsam ist, dass Sie ihn nicht ansehen können? Einige kostenlose VPNs sind dafür bekannt, dass sie Ihre Bandbreite verkaufen und Sie damit möglicherweise rechtlich belangen, was auch immer sie damit anstellen.

Schlussfolgerung

Wenn Sie ein VPN nur gelegentlich zum Abrufen Ihrer E-Mails oder zum Zugriff auf Online-Banking benötigen, wenn Sie sich mit einem öffentlichen WLAN verbinden, ist es wahrscheinlich in Ordnung, eine kostenlose Version zu verwenden.

Wenn Sie Wert auf Privatsphäre und Sicherheit legen, ist es am besten, wenn Sie sich für einen richtigen, kostenpflichtigen VPN-Anbieter entscheiden. Es gibt hervorragende VPNs, die nur ein paar Euro pro Monat kosten und somit eine lohnende Investition in Ihre Online-Sicherheit sind.