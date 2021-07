Spielen im Online Casino Casinia â€“ Games fÃ¼r jeden Geschmack

Spielen im Online Casino Casinia – Games für jeden Geschmack Redaktion

Seit die rechtliche Lage weitgehend geklärt ist, konnten Online Casinos einen regelrechten Popularitätsanstieg verzeichnen. Die virtuellen Spielstätten befinden sich – sofern eine gültige Lizenz vorliegt – nun nicht mehr in einer Grauzone und man kann sich ohne Bedenken mit ihnen unterhalten. Umso erfreulicher, dass eine große Auswahl an Games zur Verfügung steht und was es letztendlich gibt, hängt von dem jeweiligen Online Casino ab. Ein gutes Online Casino hinsichtlich der Spieleauswahl ist in jedem Fall das von Casinia, da es Games für jeden Geschmack gibt. Am besten schauen wir uns an, was Spieler erwarten kann.

Slot Games

Es steht außer Frage, dass Slots zu den beliebtesten Formen von Glücksspiel gehören und Spielautomaten werden inzwischen sogar bevorzugt in Online Casinos genutzt. Das besagte Casino kann diesbezüglich in jedem Fall gut abschneiden, denn es stehen Slots unterschiedlichster Hersteller zur Verfügung. Tatsächlich gibt es Slot Games von mehr als 40 Spieleherstellern, darunter auch Größen wie Microgaming, Merkur und Betsoft. Spieler kommen also nicht zu kurz und es gibt eigentlich kein Thema, das nicht auf irgendeine Art und Weise aufgegriffen wird. Viele Slots befassen sich mit mythologischen Themen, Sport oder beliebten Filmen/Serien. Die Auswahl geht jedoch weit darüber hinaus und im Grunde kann man davon ausgehen, dass der persönliche Geschmack bedient wird. Allerdings verfolgen nicht alle Slots dasselbe Spielprinzip und es kann daher nicht schaden, sich näher mit den Spielregeln auseinanderzusetzen. So ist es beispielsweise so, dass nicht alle Spielautomaten Freispiele als Feature anbieten. Manche fokussieren sich stattdessen eher auf progressive Jackpots oder haben ein anderes Konzept.

Tischspiele und Live Games

Zwar gehören Slots zu den beliebtesten Formen von Glücksspiel, aber auch Tischspiele erfreuen sich einer großen Popularität. Unter anderem Games wie Baccarat, Poker und Roulette sind gefragt. Zum einen liegt das an den verhältnismäßig hohen Gewinnchancen. Zum anderen geht es bei Games wie zum Beispiel Poker nicht nur um Glück, sondern auch um Können, was für viele Spieler reizvoll ist. Neben klassischen Tischspielen bietet das hier genannte Online Casino jedoch auch Live Games an. Im Grunde handelt es sich bei Live Games um nichts anderes als klassische Tischspiele, die durch den Einsatz von Extended Reality atmosphärisch aufgewertet wurden. Spieler sitzen an einem virtuellen Spieltisch mit echtem Dealer und profitieren dabei selbsterklärend von einem besseren Ambiente. Einer der Gründe, warum auch immer mehr Tischspieler im Online Casino spielen.

Sportwetten

Nicht jedes Online Casino bietet Sportwetten an, aber das hier genannte agiert auch als Buchmacher. Infolgedessen können Wetten auf unterschiedliche Sportarten platziert werden. Wie zu erwarten, nehmen Fußballwetten dabei eine große Rolle ein. Neben Wetten auf Großereignisse können auch Wetten auf unterschiedliche Ligen platziert werden, darunter beispielsweise die Bundesliga und die Premier League. Das ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs und Spieler, die sich für andere Sportarten interessieren, kommen nicht zu kurz. Einige weitere Optionen wären unter anderem Basketball, Tennis und Golf. Doch auch weit „exotischere“ Sportarten wie Bogenschießen, Dart und Fechten stehen zur Auswahl. Es mangelt also nicht an Optionen.