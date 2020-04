Warum ThinkPads sich auch im Alter bewÃ¤hren

ThinkPads sind vielen als die idealen Businessnotebooks bekannt. Die markante Optik und der charakteristische rote TrackPoint von ThinkPads mögen so gut wie alle Menschen bekannt sein, doch ach mit deren inneren Werten sollte man sich unbedingt beschäftigen. Warum ist ein ThinkPad eine gute Wahl? Und was ist der Vorteil gegenüber herkömmlichen Notebooks?

Erfüllung von Militärstandards

ThinkPads bestechen durch ihre enorme Robustheit, die bei vielen Modellen durch das Einhalten von Militärstandards gewährleistet ist. So ist es kein Ding der Unmöglichkeit, das geliebte Notebook an jeden gewünschten Ort der Welt mitzunehmen. Auch extreme Höhen von etwa 4500 Metern lässt sich die robuste Notebook-Alternative nicht anmerken. Viele Baureihen müssen einer Reihe von Tests standhalten, in denen sie extrem hohen und extrem niedrigen Temperaturen sowie starken Vibrationen ausgesetzt werden. Eine Anekdote hierzu: Bis 2016 waren ThinkPads die einzigen Notebooks, die an Bord der International Space Station für Langzeiteinsätze zertifiziert waren. Die Leistung der Geräte war weiterhin hochzuverlässig. Ein weiterer Vorteil, der vor allem zur Langlebigkeit der ThinkPads beiträgt, ist die geschützte Festplatte, der Druck, Stöße und Vibrationen nichts anhaben können. ThinkPads stechen zudem durch ihr APS heraus, das sogenannte Active Protection System. Dieses ist für die Führung des Schreib- bzw. Lesekopfes der Festplatte in Parkposition verantwortlich. So wird ein möglicher Head-Crash ausgeschlossen.

Tastaturen, die sich sehen lassen können

Bekannt sind die ThinkPads unter anderem auch für die Hochwertigkeit ihrer Tastaturen, die oft als die besten Tastaturen im riesigen Pool der Hersteller angesehen werden. Im Gegensatz zu anderen Notebooks verfügt das ThinkPad über eine abgedichtete Wanne, die das Eindringen von Flüssigkeiten ins System verhindert. Hierfür sorgen eingebaute Ablaufkanäle. Sollte also beim Ruckeln des Zuges ein Tropfen Kaffee auf die Tastatur gelangen, ist beim ThinkPad weniger Grund zur Sorge angesagt als bei den Standard-Notebooks. Dies ist gerade für Vielreisende ein klarer Vorteil, der den Kauf eines ThinkPads rechtfertigt. Was die Tastaturen der ThinkPads zudem besonders charakterisiert, sind die „TrackPoints“, der Piezo-Stift zwischen den Tasten, mit dem sich die Maus bedienen lässt – eine geschätzte Alternative für viele, die mit dem Touchpad ihre Probleme haben.

Robuste Fertigung

Gerade für Menschen, die ihr Notebook mehrmals täglich nutzen, empfiehlt sich ein ThinkPad. Die Scharniere des Pads sind aus Edelstahl gefertigt und ermöglichen 50% mehr Auf- und Zuklappvorgänge als die Standards der Industrie vorgesehen haben. Trägt man das Notebook oft und lange an seiner Seite, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, es fallen zu lassen. Beim ThinkPad kann sich die Sorge in einem solchen Fall in Grenzen halten: Stöße und Erschütterungen können dem Gerät weitaus weniger anhaben als Standard-Laptops: Hierfür sorgt der Sicherheitsrahmen aus Magnesium. Zudem besitzen die meisten ThinkPads mit Displaydiagonalen ab 14 Zoll einen Deckel der besonderen Art: Dieser ist gewölbt und verschließbar, sodass das Eindringen von Fremdkörpern wie Krümeln oder Ähnlichem der Vergangenheit angehört. Diese Konstruktion nennt sich Clamshell-Design.

All diese Punkte tragen zu einer langen Lebenszeit des gefragten Geräts bei. Robuste Lenovo ThinkPads gebraucht mit Garantie sind daher eine sehr gute Alternative zu einem herkömmlichen Laptop.