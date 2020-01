Wie man ein Logo fÃ¼r Anwendungen erstellt: Tipps und Methoden

Das Logo wird auf Chipstüten, Jeansetiketten, Stockfotos und im Header von Onlineshops benötigt. Aber wie sieht es mit Anwendungen aus? Können Anwendungen nicht auch eine Firmenidentität haben und etwas kreativer gestaltet werden? Natürlich können sie das. Die Menschen beachten die meisten Symbole im App Store oder Google Play Store einfach nicht. Der Grund dafür ist, dass diese Symbole nicht in der Lage sind, die Menschen richtig über die Anwendung zu informieren und sie anzuziehen. Für weltberühmte Anwendungen wie Facebook oder Instagram werden zum Beispiel keine Symbole verwendet, die nicht Teil der Firmenidentität sind, wodurch die Symbole erkennbarer und attraktiver für die Menschen sind.

Was ein Logo ist und wie wichtig der Name des Logos ist

Es ist egal wie oft Sie den Namen Ihres Unternehmens in einer Werbung erwähnen, die Kunden werden sich trotzdem nur über das Logo an Sie erinnern. So funktioniert unsere Wahrnehmung. Die meisten Menschen können sich leichter an helle Farben und interessante Bilder erinnern als an lange Texte. Gute Marketer sind gute Psychologen. Sie wissen, dass wir Unternehmen hauptsächlich mit ihren Logos assoziieren, also investieren sie viel Zeit und Geld, um einen wirksamen Markennamen zu erstellen. Aber wie funktioniert das Ganze? Und warum reagieren wir unterschiedlich auf verschiedene Logos?

Es kommt darauf an, ob das Firmenlogo folgende Hauptfunktionen erfüllen kann:

Assoziation mit dem Unternehmen Rechtliche Garantie der Firmenidentität Garantie der Qualität des Produkts Werbeeffekt Ästhetisches Aussehen

Das Logo erfüllt dieselben Funktionen, wie ein Symbol bei einer mobilen App. Der Markenname kann aber leicht abgeändert sein Pinterest verwendet zum Beispiel nur den ersten Buchstaben für das App-Symbol, aber die Firmenfarben und das Design sind gleich geblieben. Wenn Sie ein Firmensymbol erstellen möchten, dann müssen Sie zuerst eine Firmenidentität und ein Logo kreieren.

Warum benötigt eine Anwendung ein Symbol?

Das Symbol der Anwendung ist das erste was die Menschen sehen, bevor sie das Programm verwenden. Die Menschen können durch das Symbol Ihr Produkt von anderen Produkten unterscheiden und es zieht potentielle Kunden an. Ein überzeugendes Symbol kann die Aufmerksamkeit der potentiellen Kunden auf sich ziehen und ein qualitativ hochwertiges Design deutet an, dass die Anwendung selbst von hoher Qualität ist. Das Symbol erfüllt außerdem drei spezielle Funktionen:

Es informiert über die Funktion der Anwendung Es hilft dem Benutzer bei der Suche nach einem Programm Das Programm wird darüber gestartet

Tipps zur Erstellung von Symbolen für Anwendungen

Leider können manchmal sogar sehr interessante und wichtige Anwendungen die Menschen nicht überzeugen, weil das Symbol der Anwendung nicht besonders aussagekräftig ist. Die Entwickler achten leider nicht immer darauf, wie stark ein hochwertiges Logo-Design eine Person beeinflussen kann. Wir wissen aber, wie wichtig das Symbol der Anwendung für den ersten Eindruck beim Zielpublikum ist. Deswegen empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich mit den wichtigsten Aspekten vertraut machen, die bei der Erstellung eines Logos berücksichtigt werden sollten:

Skalierbarkeit

Bedenken Sie die kleine Größe des Logos, wenn Sie es erstellen. Es macht wahrscheinlich Sinn viele kleine Details wegzulassen, weil man sie durch die Größenänderung wahrscheinlich eh nicht sehen kann. Versuchen Sie das Symbol so einfach wie möglich zu gestalten, damit man die Idee dahinter bei jeder Größe verstehen kann. Und schauen Sie, ob Sie mit allem zufrieden sind, bevor Sie das Endergebnis akzeptieren.

Erkennbarkeit

Nicht jede kreative Idee kann akzeptiert und verstanden werden. Sie dürfen mit Ihrer künstlerischen Kreativität beim Entwurf des Symbols nicht übertreiben. Wenn der Benutzer nämlich Ihr Symbol nicht versteht, dann wird er die Anwendung höchstwahrscheinlich ignorieren. Versuchen Sie sich auf die Ideen Ihres Projekts zu konzentrieren und halten Sie alles kurz und bündig, damit der Benutzer ganz leicht verstehen kann, worum es geht.

Einzigartigkeit

Es ist sehr einfach dem ersten Impuls zu folgen und Farben und Symbole zu verwenden, die typisch für Ihre Nische sind. Aber das wird Ihnen nicht helfen Kunden anzuziehen. Ihr Symbol wird wahrscheinlich unter den Millionen anderen Symbolen verschwinden, die dasselbe, vorhersehbare Design haben. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, die Konkurrenz zu studieren und zu lernen, was Ihr Zielpublikum haben möchte, damit Sie etwas wirklich neues und attraktives erstellen können.

Verwenden Sie nicht zu viel Text im Logo einer Anwendung

Sie sollten bedenken wie klein das Symbol ist, wenn Sie Text hinzufügen möchten. Es ist in Ordnung, wenn Sie fettgedruckte Großbuchstaben oder Wörter mit bis zu drei oder vier Buchstaben verwenden. Solche Symbole werden zum Beispiel für Uber und Adobe Photoshop verwendet. Es ist aber besser Ihr Symbol ohne Beschreibung des Programms oder anderen Informationen hochzuladen. Man wird den Text sowieso nicht lesen können und das Symbol wird nicht mehr gut aussehen.

Die App muss halten was sie verspricht

Es ist wichtig, dass die Kunden sich nicht getäuscht fühlen. Sie können sonst negative Bewertungen erhalten und einen großen Teil des Zielpublikums verlieren. Die Kunden bemerken es, wenn das Symbol etwas verspricht, was die Anwendung nicht kann. Wenn der Kunde mag, was Sie ihm durch das Symbol versprechen, dann wird er genau das haben wollen, wenn er die App öffnet. Stellen Sie sicher, dass das Symbol im Logo aktuell ist.

Symbol für Android-Anwendungen

Es gibt 5 DPI-Kategorien für Android, je nach Auflösung des Smartphone-Bildschirms.

120DPI – „Low“ DPI (LDPI);

160DPI – „Medium“ DPI (MDPI);

240DPI – „High“ DPI (HDPI);

320DPI – „Extra High“ DPI (XHDPI);

480DPI – „Extra Extra High“ DPI (XXHDPI);

Sie sollten mehrere Optionen für jede Kategorie entwickeln, damit Ihr Symbol auf jedem Bildschirm gut aussieht.

Starter-Symbol

Es ist wichtig, dass das Android-Starter-Symbol einen transparenten Hintergrund hat, 32-Bit ist und im PNG-Format vorliegt. Die normale Symbolgröße beträgt 48dp für niedrige Auflösungen und 1dp für Ecken. Es ist erlaubt die Größe auf 192×192 dp (400%) zu erhöhen und bis auf 4dp an den Ecken.

Ein Symbol für die Veröffentlichung auf Google Play

Das Symbol für den Google Play Store ersetzt nicht das Starter-Symbol. Die Symbole sollten gleich aussehen, abgesehen von ein paar speziellen Elementen.

Die erforderliche Symbolgröße für die Veröffentlichung im Google Play Store beträgt 512×512 in hoher Auflösung. Die maximale Dateigröße beträgt 1024 KB.

Das Design eines Symbols für Android: Die wichtigsten Regeln

Außer den allgemeinen Richtlinien zur Erstellung von Anwendungssymbolen gibt es noch spezielle Richtlinien, die nur für die Erstellung von Android-Symbolen gelten. Wenn Sie vorhaben dieses Betriebssystem zu verwenden, dann empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich mit folgenden Grundsätzen für das Design von Android-Symbolen vertraut machen:

Berücksichtigen Sie die Anpassung des Symbols an alle Größen

Testen Sie das Symbol auf dunklen, hellen und farbigen Hintergründen

Experimentieren Sie mit der Form, da Sie das in Android dürfen

Verwenden Sie ein separates Logo

Ein Symbol für iOS-Anwendungen

Größe der Symbole für iOS-Anwendungen

Erstellen Sie zwei ähnliche Symbole:

1. Ein kleines Symbol für den Hauptbildschirm:

iPhone 6 Plus und neuer – 180x180px

iPhone 6 und neuer + iPhone SE und neuer – 120x120px

iPad Pro – 167x167px

iPad, iPad mini – 152x152px

2. Ein großes Symbol für die Veröffentlichung im App Store, mit einer Auflösung von 1024x1024px.

Wenn die kleinen Symbole fehlen, dann wird iOS die anderen Symbole automatisch verkleinern, damit sie in Spotlight und in den Einstellungen angezeigt werden können. Wenn Sie aber die Symbole selbst erstellen möchten, dann schauen Sie sich die notwendigen Voraussetzungen an:

iPhone 6 Plus und neuer – 120x120px (für Spotlight); 87x87px (für die Einstellungen).

iPhone SE und neuer, iPad Pro, iPad, iPad mini – 80x80px (Spotlight); 58x58px (Einstellungen)

Die Besonderheiten beim Design eines Symbols für IOS:

Das System wird die Ecken selbst abrunden

Verwenden Sie einen normalen, nicht transparenten Hintergrund

Verwenden Sie keine Fotos, Screenshots und Interface-Elemente

Kopieren Sie nicht das Design von Apple-Produkten, weil sie urheberrechtlich geschützt sind

Wie man ein Logo für eine Anwendung erstellt: Die besten Dienstleistungen

Es gibt mehrere Wege, um ein wirkungsvolles Symbol für eine Anwendung zu erstellen. Sie können einen erfahrenen Designer beauftragen, es selbst in Photoshop entwerfen oder eine Online-Dienstleistung verwenden. Die dritte Methode ist die Praktischste, weil man keine besonderen Fähigkeiten benötigt, die Erstellung nicht lange dauert und es oftmals auch ziemlich günstig ist.

Es gibt außerdem viele Dienstleistungen, mit denen Sie hochwertige Logos für eine App erstellen können:

Makeappicon

IconsFlow

Fontawesome

Logaster

Wir werden Ihnen anhand der letztgenannten Online-Dienstleistung zeigen, wie man ein Logo für ein Symbol erstellt:

Schritt 1



Gehen Sie auf die Logaster-Webseite und geben Sie Ihren Firmennamen in das Feld ein. Klicken Sie dann auf „Erstellen“.

Schritt 2

Der Logo-Erstellungsprozess hat bereits begonnen. Es werden jetzt weitere Informationen benötigt: Wählen Sie den Geschäftsbereich Ihres Unternehmens und die Farbpalette für Ihr Logo aus und fügen Sie einen Slogan hinzu. Klicken Sie dann erneut auf den „Erstellen“ Knopf!

Schritt 3

Sie können jetzt sehen, wie viele Logo-Layouts anhand Ihrer Parameter generiert wurden. Wenn Sie sich für ein Layout entschieden haben, dann klicken Sie auf „Vorschau & Herunterladen“. Wenn Sie noch nicht bereit dazu sind, dann speichern Sie ein paar Varianten in den Favoriten.

Schritt 4

Haben Sie sich entschieden? Wenn Sie mit dem fertigen Logo-Design zufrieden sind, dann klicken Sie auf „Speichern“. Wenn Sie aber etwas an den Farben, der Schrift, dem Symbol usw. ändern möchten, dann gehen Sie zum nächsten Schritt.

Schritt 5

Stimmt etwas nicht mit dem Logo-Layout? Kein Problem, Sie können die Farbe, den Text, das Symbol, die Schrift, den Stil, die Schichten usw. komplett ändern. Klicken Sie dazu auf das Bearbeiten-Symbol (kleiner Stift), das im Fenster bei Schritt 2 zu sehen ist, nachdem Sie auf „Vorschau & Herunterladen“ klicken. Wenn Sie fertig sind mit den Änderungen, dann speichern Sie sie einfach.

Schritt 6

Sie müssen jetzt entscheiden, wie viele Elemente der Firmenidentität Sie benötigen. Die Dienstleistung wird Ihnen alle verfügbaren Designpakete und den jeweiligen Preis dafür anzeigen, damit Sie die Vor- und Nachteile abwägen können. Sie können auch Informationen zu den verfügbaren Zahlungsmethoden auf der Seite finden.

Schritt 7

Das brandneue Logo ist jetzt fertig und gehört nur Ihnen. Loggen Sie sich in Ihr persönliches Konto ein, um es herunterzuladen. Klicken Sie links oben in der Ecke auf Ihr Logo. Die Dienstleistung bietet 5 Farbschemas und 6 Layouts für das Logo an. Wählen Sie aus, was Sie davon haben möchten. Sie können sich auch aussuchen in welchem Format Sie das Logo herunterladen möchten und die „Tooltips“ auf den Knöpfen verwenden, um sich über die Formate zu informieren. Laden Sie das Logo jetzt herunter.

Verwenden Sie keinen anderen Unternehmensstil für Ihr Symbol, damit es Ihre Marke bekannter machen kann und um die Benutzer über die Bildschirme ihrer mobilen Geräte an Ihr Unternehmen zu erinnern. Verschieben Sie die Erstellung des Logos nicht auf später, weil Sie es schon nach wenigen Minuten mit Hilfe einer Online-Dienstleistung erhalten können. Sie können noch heute ein wirksames Symbol für eine mobile Anwendung erstellen.

