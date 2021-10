Wie steigert die Aufwertung von technischen Geräten den Wert eines Technologieunternehmens an der Börse? Redaktion

Innovationen sind elementar für den Erfolg einer Technologiefirma. Die einzige Möglichkeit für Technologie Firmen im Wettbewerb, um Kunden und deren Zufriedenheit zu bestehen ist eine ständige Innovation, welche die Nutzererfahrung verbessert oder gar ganz neue Wege für diese eröffnet, von denen sie zuvor nicht einmal zu träumen wagten. Ganz nach dem Auto-Pionier Ford; “Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, so hätten sie mir gesagt, schnellere Pferde.”

Durch Innovationen werden also aus Pferden Autos und aus Millionen Milliarden Geschäfte. Die richtige Innovation beeinflusst den Börsenwert eines Unternehmens also massiv, vor allem in Bereichen wie Lithium Batterien, da hier nicht nur eine riesige Nachfrage durch beispielsweise Autohersteller besteht, sondern auf deren Fortschritt letzten Endes ein gewichtiger Teil der zukünftigen Energieplanung der meisten weiter entwickelten Staaten aufgrund des Klimawandels basiert.

Es sind weitere Investitionen in Milliardenhöhe gesichert, zumindest für die Firmen, die in dem Bereich der Lithium Batterien innovative Fortschritte vorweisen können. Mit den Milliardeninvestitionen, sowie der steigenden Nachfrage nach Produkten mit einer höheren Akku-Leistung und Akku-Ausdauer, schnellt auch der Aktienkurs für dominierende Firmen aus der Branche, sowie der von Lithium ETFs, in die Höhe.

Die Nachfrage nach Lithium selbst wird sich laut Experten bis 2025 verdreifachen. Firmen wie Lithium Americas Corp. (LAC) konnten ihren Aktienkurs seit Juli 2021 fast verdoppeln. Auch die Aktie von Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) konnte sich beispielsweise seit Mitte Juli um 5% steigern. Auch Lithium ETFs werden immer gefragter.

Bezüglich der Kosten der Lithium Batterien selbst kann eine stetige Verringerung der Kosten beobachtet werden. Laut einer MIT Studie konnte sich der Preis der Lithium Batterien, seit ihrer kommerziellen Einführung 1991, um 97% verringern. Dies führt zu einer immer breiteren Anwendung der Batterien und steigern ihre Chance darauf, weiterhin der Hoffnungsträger auf eine grüne Energiebedarfsdeckung zu sein.

Innovationen aus der Branche kommen dabei auch aus Deutschland. Beispielsweise gilt die von der Chemikerin Birgit Esser und dem Batterie-Forschungszentrum der Universität Münster konzipierte “innovative Batterie” als besonders umweltfreundlich und lässt sich bis zu 10.000-mal hintereinander laden. Dabei werden pro Ladezyklus lediglich 3 Minuten benötigt.

Bei all den Innovationen, Investitionen und der fast schon gesicherten, immer weiter steigenden Nachfrage an Lithium, stellt sich nun die Frage, wie am besten in diesen Rohstoff der Zukunft investiert werden kann. Am Terminmarkt wird er zurzeit leider noch nicht gehandelt.

Auch wenn die Lithium Aktien derzeit starken Schwankungen unterliegen, sind diese Aktien für all Investoren geeignet, welche auf lange Frist investieren möchten. Die momentanen Abbau- und Lieferschwierigkeiten könnten in den nächsten Monaten behoben werden.

Mit Aktien wie beispielsweise Lithium Americas Corp. (LAC) beziehungsweise Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM), lässt sich eine gute Entscheidung treffen, alternativ gibt es die Möglichkeiten in ETFs zu investieren. Lithium ETFs sind derzeit noch nicht in hoher Fülle verfügbar, bieten jedoch die Chance zu diversifizieren. Weitere Informationen wie genau mit Lithium ETFs gehandelt und bei welchem Broker sie am besten erworben werden können findest Du auf der Webseite von etfs. Der beste Broker zum Handel von Lithium ETFs ist laut „etfs“ Tests XTB.