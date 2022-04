Neue Streaming-Highlights – April 2022

In unserer monatlichen Übersicht finden Sie alle Infos zu neuen Veröffentlichungen von Filmen und Serien!

Netflix

The Last Bus

Die vom Umweltschutz inspirierte Fabel „The Last Bus“ handelt von einer bunt gemischten Gruppe von Schülerinnen und Schülern auf einem Klassenausflug, die überraschend Heldentaten vollbringen, als der Rest der Menschheit nach einer Roboter-Apokalypse ausgelöscht zu sein scheint. || Staffel 1, ab 01.04.2022

Matrjoschka

Vier Jahre sind ins Land gezogen, seit Nadia (Natasha Lyonne) und Alan (Charlie Barnett) gemeinsam der Zeitschleife der Sterblichkeit entkommen sind. Auch in der zweiten Staffel von „Matrjoschka“ dreht sich alles um existenzielle Themen – oftmals aus einem humorvollen und futuristischen Blickwinkel. || Staffel 2, ab 20.04.2022

Clark

In der schwedischen Serie „Clark“ des Regisseurs Jonas Åkerlund schlüpft Bill Skarsgård in die Rolle des berüchtigten Bankräubers Clark Olofsson, durch den das Phänomen des Stockholm-Syndroms bekannt wurde. || Staffel 1, ab 05.05.2022

Sky

The Gilded Age

Nach dem Tod ihres Vaters muss die mittellose Marian Brook (Louisa Jacobson) aus dem ländlichen Pennsylvania nach New York ziehen, um dort in der Obhut ihrer reichen Tanten Agnes van Rhijn (Christine Baranski) und Ada Brook (Cynthia Nixon) zu leben. Auf der Reise lernt sie die Schriftstellerin Peggy Scott (Denée Benton) kennen und freundet sich mit ihr an. In New York City wird Marian ungewollt in einen sozialen Krieg zwischen ihren Verwandten und deren neuen Nachbarn, dem skrupellosen Eisenbahnmagnaten George (Morgan Spector) und seiner ehrgeizigen Frau Bertha Russell (Carrie Coon) verwickelt. Zwischen den Regeln der Tradition und dem Anbruch eines modernen Zeitalters muss sich Marian ihren eigenen Weg bahnen. || Staffel 1, ab 22.04.2022

Tschugger

Im Schweizer Kanton Wallis nennt man Polizeibeamte auch „Tschugger“. Kantonspolizist Bax (David Constantin) ist ein echter Tschugger. Mit Sonnenbrille bewaffnet und gerne auf eigene Faust ermittelnd, benimmt er sich wie ein Pseudo-Cowboy-Cop á la Bruce Willis und Sylvester Stallone – sehr zum Missfallen seines eher phlegmatisch und konservativen Kollegen Pirmin (Dragan Vujic). Bei der Arbeit beschränkt sich für gewöhnlich auf beschauliche Nichtigkeiten: entlaufene Schafe, renitente Verkehrssünder und Präsenz auf dem Dorffest. Doch plötzlich reißt ein unfassbarer Mordversuch Bax und sein Team aus ihrem Tiefschlaf. Bevor sich Bax und sein Kollege Pirmin um den Fall kümmern können, ist schon die Bundespolizistin Annette (Anna Rossinelli) vor Ort und übernimmt. || Staffel 1, ab 12.05.2022

prime video

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bringt zum ersten Mal die heldenhaften Legenden des sagenumwobenen zweiten Zeitalters in der Geschichte von Mittelerde auf den Bildschirm. Das epische Drama spielt Tausende von Jahren vor den, Ereignissen von J.R.R. Tolkiens „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ und nimmt Prime-Mitglieder mit in eine Ära, in der große Mächte geschmiedet wurden, Königreiche zu Ruhm aufstiegen und in den Ruin stürzten, unvorhergesehene Helden auf die Probe gestellt wurden, die Hoffnung am seidenen Faden hing und einer der größten Bösewichte, der jemals Tolkiens Feder entsprungen ist, drohte, die ganze Welt in Dunkelheit zu hüllen. || Staffel 1, ab 02.09.2022

Undone

UNDONE ist eine genreübergreifende, animierte Mischung aus Drama und Komödie, die das dehnbare Wesen der Realität durch ihre Hauptfigur, die achtundzwanzigjährige Alma aus San Antonio, Texas, erforscht. Nach einem beinahe tödlichen Autounfall bemerkt Alma ihr neues Verhältnis zur Zeit. Sie entwickelt diese neue Fähigkeit weiter, um die Wahrheit über den Tod ihres Vaters zu erfahren. || Staffel 2, ab 29.04.2022

Outer Range

Ein Rancher, der um sein Land und seine Familie kämpft, stößt am Rande der Wildnis Wyomings auf ein unergründliches Mysterium, das ihn zu einer ebenso intimen wie kosmischen Konfrontation mit dem Unbekannten im unbezähmbaren amerikanischen Westen zwingt. || Staffel 1, ab 15.04.2022

The Boys

THE BOYS ist eine ehrfurchtslose Interpretation dessen, was passiert, wenn Superhelden, die berühmt sind wie Stars, einflussreich sind wie Politiker und verehrt werden wie Götter, ihre Superkräfte missbrauchen, anstatt Gutes zu tun. Die Machtlosen stellen sich gegen die Übermächtigen, als The Boys versuchen, die Wahrheit über „The Seven“ und Vought dahinter ans Licht zu bringen. || Staffel 3, ab 03.06.2022

Disney +

Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild

„Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild“ ist der nächste Streich der beliebtesten prähistorischen Säugetiere der Welt. Um sich von ihrer großen Schwester Ellie zu emanzipieren, wollen sich die erlebnishungrigen Opossum-Brüder Crash und Eddie eine eigene Bleibe suchen. Doch schon bald sind die beiden Tollpatsche in einem riesigen unterirdischen Höhlensystem gefangen. Sie werden von dem abenteuerlustigen einäugigen Wiesel und Dinosaurierjäger Buck Wild gerettet und treten gemeinsam mit ihm den Kampf gegen die wilden Dinosaurier an, die die Verlorene Welt bevölkern. || Film, ab 25.03.2022

Moon Knight

„Moon Knight“ erzählt die Geschichte von Steven Grant, einem gutmütigen Verkäufer in einem Geschenkeshop, der von Blackouts und Erinnerungen an ein anderes Leben geplagt wird. Steven entdeckt, dass er an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet und sich seinen Körper mit dem Söldner Marc Spector teilt. Als Stevens/Marcs Feinde sich ihnen nähern, müssen sie sich mit ihren komplexen Identitäten auseinandersetzen, während sie in ein tödliches Geheimnis unter den mächtigen Göttern Ägyptens hineingeraten. || Staffel 1, ab 30.03.2022